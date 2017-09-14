Обозреватель Reuters Пьер Бриансон: Экономике России будет трудно справиться с миром. ▪️В последние три года президент Владимир Путин часто хвастался, что российская экономика не оправдала мрачных прогнозов, сделанных после начала конфликта в 2022 г. В том году ВВП сократился на 1,2%, но в 2023 и 2024 годах, по данным Международного валютного фонда, восстановился до здоровых 3,6%. Однако кажущаяся устойчивость иллюзорна.
▪️Путин создал перегретую военную экономику. Возвращение к нормальной жизни может означать жесткую посадку.
В 2022 году по возможности всегда с надеждой читал прогнозы о крахе российской экономики, ибо мощные санкции, и вот-вот этот крах уже рядом. В 2023 году я обычно уже быстро прокручивал такие новости, ибо краха всё не было, и прогнозы 2022 года оказывались ложными. С начала 2024 года я вообще не обращаю внимания на всяких экономических экспертов и их прогнозы. Просто понял, что грамотный экономист владеющий заумной терминологией всегда может натянуть любую сову на любой глобус. Просто здесь глаз остановился на новом уровне иезуитства так называемых экспертов. У них уже нет сомнений, что экономика рф выдержит войну, но вот после окончания войны им конец. Это несомненно новая ступень прогнозов. Пока я не увижу сообщения, что где-то на россии на демонстрацию не вышли несколько тысяч пенсионеров, которым несколько месяцев не платили пенсию, или несколько тысяч работяг тоже вышли на протест на повышение заработной платы, все эти эксперты, прогнозы которых регулярно не сбываются, не заслуживают потери времени на прочтение их сов, натягиваемых на глобус. Аналогично, со всеми видеоблогерами, без исключения, бессмысленная потеря времени. Что-то ляпают, ни за что не отвечают.
трамп сказав, що санкції дію на трійку з десяти , вчора слухав Милова (той скзав що десь на 5 з 10), в чому проблема-в тому що санкції секторальні а не загальні і в тому що одні санкції ввели США (а Европа ні, і продовжують закупати колорові метали і далі по списку), тобто по перше власний карман, а потім санкції.
санкції обмежують прибуток рф десь на 20% максимум 25%, тобто не 16млрд дол на нафті в лютому 2025 а тільки 13,5млрд на скільки це допомагає Україні? якось там допомогає
не хто не примушує навіть читати форум-ви вільна людина, згоден з вами -що краху не буде, недопустять сша, приїдуть з гуманітарною допомогою як у 1921р
стосовно зажарених в домі профсоюзів-ні , я не підтримаю вбивства людей, користь від того була тільки для рф (багато фанатиків повелись на цю трагедію і мстять досі), в мене сусіда так торкнуло, що досі у нього Україна само бомбить Харків, Чернигів, Одесу а марія захарова і лавров-це 100% джерело правди, бо українські змі тільки брешуть
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 17 бер, 2025 17:00, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:ЛАД Вартість цигарок в Україні може зрости на 40 грн за пачку: в середньому, ціна зросте на 28,5%. радять -закупитись впрок
Вроде, повышение акциза отложили не год, до следующего года. Но на всю жизнь не закупишься. Бросать надо. Тем более, уже здоровья не хватает.
мій батько почав курити в армії, потім бросив-не курив десь років 18, потім десь у 43 знов закурив (мені було десь 19років) кажу йому-якого блин, біса? так, каже балуюсь... десь місяць і припинив(леденци сосав тиждень і звик не палити)
“Не было “зверств нацистов”, никого ВСУ не расстреливали, не насиловали. Это то, что разнится с официальной картинкой”.
Курский активист Владимир Синельников пересказывает суть своего общения с людьми, выехавших с территорий Курской области, которые контролировала Украина. По его словам, публично такое непопулярное в РФ мнение об украинских военных местные смогут озвучить не скоро из-за фильтрации, которую они проходят. Вместо этого телевизор будет продолжать пичкать "глубинариев" пропагандой о беспределе, который якобы творили воины ВСУ.
Синельников - один из немногих, кто не боится озвучивать правду о жизни мирных людей в Судже и окрестностях рядом с украинскими военными. Именно он является автором списка (https://t.me/iz_kurska/30) местных жителей, которых на добрых полгода “забыла” власть России.
freeze написав:Аналогично, со всеми видеоблогерами, без исключения, бессмысленная потеря времени. Что-то ляпают, ни за что не отвечают.
блогеров не смотрю, а текст прочитать 1-2 минута времени. делаю копипаст для истории. иногда перечитываю форум 1-2х годичной давности.
Тогда большая просьба, если где-то на россии будет демонстрация в несколько тысяч человек с требованием улучшить их экономическое положение, написать это капслоком и пометить черным шрифтом, чтобы я не пропустил.
несколько тысяч наверное расстреляют, но поменьше есть
Воспитатели из Одинцово вышли на улицу
Они жалуются, что в феврале получили меньшую зарплату:
«Воспитатели с высшей категории получили за февраль лишь по 37 тысяч до вычета налогов»
Однако, как гласит статистика, средняя зарплата в России в 2024 была 87 тысяч, а в этом году уже должна быть 99 тысяч рублей. https://t.me/PolitKrem/26962
“Не было “зверств нацистов”, никого ВСУ не расстреливали, не насиловали. Это то, что разнится с официальной картинкой”.
Курский активист Владимир Синельников пересказывает суть своего общения с людьми, выехавших с территорий Курской области, которые контролировала Украина. По его словам, публично такое непопулярное в РФ мнение об украинских военных местные смогут озвучить не скоро из-за фильтрации, которую они проходят. Вместо этого телевизор будет продолжать пичкать "глубинариев" пропагандой о беспределе, который якобы творили воины ВСУ.
Синельников - один из немногих, кто не боится озвучивать правду о жизни мирных людей в Судже и окрестностях рядом с украинскими военными. Именно он является автором списка (https://t.me/iz_kurska/30) местных жителей, которых на добрых полгода “забыла” власть России.
стосовно зажарених в домі профсоюзів-ні , я не підтримаю вбивства людей, користь від того була тільки для рф (багато фанатиків повелись на цю трагедію і мстять досі), в мене сусіда так торкнуло, що досі у нього Україна само бомбить Харків, Чернигів, Одесу а марія захарова і лавров-це 100% джерело правди, бо українські змі тільки брешуть
такі як він знайдуть будь яку причину звинувачувати Україну, якщо не Одесу то Бандеру згадає, це кацапське біосміття.
prodigy написав:Banderlog не далеко відійшов від радянських(кремлівських наративів), саме путін каже-поверніть 3 області полякам, 1,5 області румунам 2 травня 2014 в Одесі всі, хто зажарився у домі Профсоюзів, були прихожанє упц(я бачив в храмі їх фото і чув як за них молилися, і тобто по всій Україні), потім коли почалось вторнення на Донбас ці попи(підлюки упц/мпц) відмовлялись відспівувати нашіх загиблих солдат, тому брате-москолик шукай правду де інше ніж у кремлі
важко з тобою порозумітись, бо в мпц(упц) тобі промили мозкі белизною, не пиши маячню чергову про те, хто і що втратив, краще виконуй вчасно обовязки
до речі, не чув що ти тут критикував путіна як і ще 10 інших персонажів
не пив би ти білизну то менше чепухи б молов. З обовязками в мене правило- можу то забиваю хрін, не можу то тяну рєзіну пшеки нам вороги такі самі як москалі.