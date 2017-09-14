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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 бер, 2025 17:18
freeze написав: Slon_Nosov написав:
На цьому тижні має приїхати у відпустку на тиждень.
А почему на 7 дней, в законе прямым текстом написано, что одна из частей отпуска обязана быть 15 дней плюс время на дорогу.
Може тому що якась позачергова... Я в такому контексті не питав, відпускають час від часу то і добре.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 17:22
ЛАД написав:
Не буду повторяться, такая же мерзость + незнание/непонимание истории.
Нацизм - это не фашизм?
Ну якщо по суті відповісти нема чого, то ви сподіваєтеся просто звинуватити опонента "в незнанні історії"?
Мєрзость - так вся зовнішня політика совка - суцільна мєрзость.
срср і Німеччина були союзниками? Були. Ресурси Німеччині поставляли, навчання проводили? Так. Синхронно розпочали війну, як союзники? Так. Чи у вас уже Польща раптом стала в усьому винна?
ЛАД написав:
Какой "нацизм зокрема теж собі взяли"?
Той, на базі якого зараз в рф процвітає рашизм.
ЛАД написав:
О фашизме можете почитать здесь
Я віддаю перевагу першоджерелу - статтям Беніто Мусоліні.
Мало того, і зараз в більшості країн на виборах зайшла б більшість тез звідти).
ЛАД написав:
Ваши деды воевали
Хоч би де вони воювали - це ніяк не змінює об'єктивні історичні факти. Мої пращури "прелєсті совка" скуштували по повній.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 17:28
Slon_Nosov написав: freeze написав: Slon_Nosov написав:
На цьому тижні має приїхати у відпустку на тиждень.
А почему на 7 дней, в законе прямым текстом написано, что одна из частей отпуска обязана быть 15 дней плюс время на дорогу.
Може тому що якась позачергова... Я в такому контексті не питав, відпускають час від часу то і добре.
з минулого року приняли- два по 15днів плюс до кожного в нас дають 2 на дорогу. З дорогою поки не дуже мудро і тим хто з запоріжжя 2 і мені в чернівці 2. Но в 23 я лиш 5 днів в отпуску був. Без вихідних тяжко, весь вільний час за рахунок сну. А зара ще почали і в відсипний припахувати.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 17:33
Faceless написав: ЛАД написав:
Не буду повторяться, такая же мерзость + незнание/непонимание истории.
Нацизм - это не фашизм?
Ну якщо по суті відповісти нема чого, то ви сподіваєтеся просто звинуватити опонента "в незнанні історії"?
Мєрзость - так вся зовнішня політика совка - суцільна мєрзость.
срср і Німеччина були союзниками? Були. Ресурси Німеччині поставляли, навчання проводили? Так. Синхронно розпочали війну,
не перекручуйте, не польща в усьому винна а польща теж не була білою і пухнастою і на теренах України проводила політику пацифікації. Голодомор в совіцькому союзі теж був зроблений комуністами не в одіночку а в связці з демократичними капіталістами заходу.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 17:54
freeze написав:
В 2022 году по возможности всегда с надеждой читал прогнозы о крахе российской экономики, ибо мощные санкции, и вот-вот этот крах уже рядом.
В 2023 году я обычно уже быстро прокручивал такие новости, ибо краха всё не было, и прогнозы 2022 года оказывались ложными.
С начала 2024 года я вообще не обращаю внимания на всяких экономических экспертов и их прогнозы. Просто понял, что грамотный экономист владеющий заумной терминологией всегда может натянуть любую сову на любой глобус.
Просто здесь глаз остановился на новом уровне иезуитства так называемых экспертов. У них уже нет сомнений, что экономика рф выдержит войну, но вот после окончания войны им конец. Это несомненно новая ступень прогнозов.
...Аналогично, со всеми видеоблогерами, без исключения, бессмысленная потеря времени. Что-то ляпают, ни за что не отвечают.
Опа-ча. Неожиданно приятно осознать, что кто-то здесь практически начал повторять мои слова, которые я говорю близким последние 30 лет.
СМИ - главный источник дезы, опасной для жизни читающих. Только личные мнения с оговорками имеют ценность, а не навязчиво опубликованный мусор против Украины и ее власти, который админы через ботов тянут на форум, чтобы выполнить поручение очередного олигарха с росийскими партнерами.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 18:03
Сейчас наблюдаю новую линию кремлевской пропаганды в инстаграмме и тик-токе. Это все имеет признаки системности - вбросы направлены сначала подальше: типа как же классно было в сссср, следующие вбросы поближе к цели - западные империалисты разделили сссср, далее ожидаемо звучит следующее: надо снова жить как раньше в одной большой стране, где бесплатно получают квартиры и общежития, а также бесплатно лечат ангину. Бинго!!!
Темы нацизма и фашизма здесь это более дальний заброс блесны, которую все равно рыбак пропагандист из кремля тянет к берегу - снова жить после убийств в одной стране под руководством миролюбивого кремля, чей бронепоезд на запасном пути, и который конечно же в одиночку победил гитлера.
Не ведитесь, блокируйте эту херню.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 18:06
ЛАД написав:
- при моей жизни такого не было.
Записуємо
при житті лада
голодомору не було
кримських татар з Криму не переселяли
чеченців не депортували
в клініці сербського лад не сидів значить її не було
Гулаг придумав Солженіцин
Другої світової не було, а значить не було втрат українців у цій бійні
пакт молотова/рібентропа ладне підписував - значить його не було
розподілу Польщі між совком і німеччиною - не було
Далі продовжувати альтернативну історію якої не було?
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Додано: Пон 17 бер, 2025 18:07
Banderlog написав:
Голодомор в совіцькому союзі теж був зроблений комуністами не в одіночку а в связці з демократичними капіталістами заходу.
ти такий совковий хлоп , що просто дивно чому ти "Банделог", тобі личить "миколапітерский"
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Додано: Пон 17 бер, 2025 18:15
Banderlog написав: prodigy написав:Banderlog
не далеко відійшов від радянських(кремлівських наративів), саме путін
каже-поверніть 3 області полякам, 1,5 області румунам
2 травня 2014 в Одесі всі, хто зажарився у домі Профсоюзів, були прихожанє упц(я бачив в храмі їх фото і чув як за них молилися, і тобто по всій Україні), потім коли почалось вторнення на Донбас ці попи(підлюки упц/мпц) відмовлялись відспівувати нашіх загиблих солдат, тому брате-москолик шукай правду де інше ніж у кремлі
важко з тобою порозумітись, бо в мпц(упц) тобі промили мозкі белизною, не пиши маячню чергову про те, хто і що втратив, краще виконуй вчасно обовязки
до речі, не чув що ти тут критикував путіна як і ще 10 інших персонажів
не можу то тяну рєзіну пшеки нам вороги
такі самі як москалі.
а румуни, тиж етнічний румун, так mălai?
я таких працівників позбавлявся, хто тягне резину
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