ЛАД написав:Не буду повторяться, такая же мерзость + незнание/непонимание истории. Нацизм - это не фашизм?
Ну якщо по суті відповісти нема чого, то ви сподіваєтеся просто звинуватити опонента "в незнанні історії"? Мєрзость - так вся зовнішня політика совка - суцільна мєрзость. срср і Німеччина були союзниками? Були. Ресурси Німеччині поставляли, навчання проводили? Так. Синхронно розпочали війну, як союзники? Так. Чи у вас уже Польща раптом стала в усьому винна?
ЛАД написав:Какой "нацизм зокрема теж собі взяли"?
Той, на базі якого зараз в рф процвітає рашизм.
ЛАД написав:О фашизме можете почитать здесь
Я віддаю перевагу першоджерелу - статтям Беніто Мусоліні. Мало того, і зараз в більшості країн на виборах зайшла б більшість тез звідти).
ЛАД написав:Ваши деды воевали
Хоч би де вони воювали - це ніяк не змінює об'єктивні історичні факти. Мої пращури "прелєсті совка" скуштували по повній.
Slon_Nosov написав:На цьому тижні має приїхати у відпустку на тиждень.
А почему на 7 дней, в законе прямым текстом написано, что одна из частей отпуска обязана быть 15 дней плюс время на дорогу.
Може тому що якась позачергова... Я в такому контексті не питав, відпускають час від часу то і добре.
з минулого року приняли- два по 15днів плюс до кожного в нас дають 2 на дорогу. З дорогою поки не дуже мудро і тим хто з запоріжжя 2 і мені в чернівці 2. Но в 23 я лиш 5 днів в отпуску був. Без вихідних тяжко, весь вільний час за рахунок сну. А зара ще почали і в відсипний припахувати.
ЛАД написав:Не буду повторяться, такая же мерзость + незнание/непонимание истории. Нацизм - это не фашизм?
Ну якщо по суті відповісти нема чого, то ви сподіваєтеся просто звинуватити опонента "в незнанні історії"? Мєрзость - так вся зовнішня політика совка - суцільна мєрзость. срср і Німеччина були союзниками? Були. Ресурси Німеччині поставляли, навчання проводили? Так. Синхронно розпочали війну,
не перекручуйте, не польща в усьому винна а польща теж не була білою і пухнастою і на теренах України проводила політику пацифікації. Голодомор в совіцькому союзі теж був зроблений комуністами не в одіночку а в связці з демократичними капіталістами заходу.
freeze написав:Може тому що якась позачергова... Я в такому контексті не питав, відпускають час від часу то і добре.
з минулого року приняли- два по 15днів плюс до кожного в нас дають 2 на дорогу. З дорогою поки не дуже мудро і тим хто з запоріжжя 2 і мені в чернівці 2. Но в 23 я лиш 5 днів в отпуску був. Без вихідних тяжко, весь вільний час за рахунок сну. А зара ще почали і в відсипний припахувати.
А ще коли ти замок роти, та командир взвода то байдикувати зовсім немає часу...
Записуємо при житті лада голодомору не було кримських татар з Криму не переселяли чеченців не депортували в клініці сербського лад не сидів значить її не було Гулаг придумав Солженіцин Другої світової не було, а значить не було втрат українців у цій бійні пакт молотова/рібентропа ладне підписував - значить його не було розподілу Польщі між совком і німеччиною - не було
Далі продовжувати альтернативну історію якої не було?
prodigy написав:Banderlog не далеко відійшов від радянських(кремлівських наративів), саме путін каже-поверніть 3 області полякам, 1,5 області румунам 2 травня 2014 в Одесі всі, хто зажарився у домі Профсоюзів, були прихожанє упц(я бачив в храмі їх фото і чув як за них молилися, і тобто по всій Україні), потім коли почалось вторнення на Донбас ці попи(підлюки упц/мпц) відмовлялись відспівувати нашіх загиблих солдат, тому брате-москолик шукай правду де інше ніж у кремлі
важко з тобою порозумітись, бо в мпц(упц) тобі промили мозкі белизною, не пиши маячню чергову про те, хто і що втратив, краще виконуй вчасно обовязки
до речі, не чув що ти тут критикував путіна як і ще 10 інших персонажів
не можу то тяну рєзіну пшеки нам вороги такі самі як москалі.
процедура призову військовозобов`язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу.