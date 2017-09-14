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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1326313264132651326613267>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 82
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не буду повторяться, такая же мерзость + незнание/непонимание истории.
Нацизм - это не фашизм?

Ну якщо по суті відповісти нема чого, то ви сподіваєтеся просто звинуватити опонента "в незнанні історії"?
Мєрзость - так вся зовнішня політика совка - суцільна мєрзость.
срср і Німеччина були союзниками? Були. Ресурси Німеччині поставляли, навчання проводили? Так. Синхронно розпочали війну, як союзники? Так. Чи у вас уже Польща раптом стала в усьому винна?
  ЛАД написав:Какой "нацизм зокрема теж собі взяли"?

Той, на базі якого зараз в рф процвітає рашизм.
  ЛАД написав:О фашизме можете почитать здесь

Я віддаю перевагу першоджерелу - статтям Беніто Мусоліні.
Мало того, і зараз в більшості країн на виборах зайшла б більшість тез звідти).
  ЛАД написав:Ваши деды воевали

Хоч би де вони воювали - це ніяк не змінює об'єктивні історичні факти. Мої пращури "прелєсті совка" скуштували по повній.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 17:28

  Slon_Nosov написав:
  freeze написав:
  Slon_Nosov написав:На цьому тижні має приїхати у відпустку на тиждень.

А почему на 7 дней, в законе прямым текстом написано, что одна из частей отпуска обязана быть 15 дней плюс время на дорогу.


Може тому що якась позачергова... Я в такому контексті не питав, відпускають час від часу то і добре.
з минулого року приняли- два по 15днів плюс до кожного в нас дають 2 на дорогу. З дорогою поки не дуже мудро і тим хто з запоріжжя 2 і мені в чернівці 2. Но в 23 я лиш 5 днів в отпуску був. Без вихідних тяжко, весь вільний час за рахунок сну. А зара ще почали і в відсипний припахувати.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 17:33

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Не буду повторяться, такая же мерзость + незнание/непонимание истории.
Нацизм - это не фашизм?

Ну якщо по суті відповісти нема чого, то ви сподіваєтеся просто звинуватити опонента "в незнанні історії"?
Мєрзость - так вся зовнішня політика совка - суцільна мєрзость.
срср і Німеччина були союзниками? Були. Ресурси Німеччині поставляли, навчання проводили? Так. Синхронно розпочали війну,
не перекручуйте, не польща в усьому винна а польща теж не була білою і пухнастою і на теренах України проводила політику пацифікації. Голодомор в совіцькому союзі теж був зроблений комуністами не в одіночку а в связці з демократичними капіталістами заходу.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 17:36

  Banderlog написав:
  Slon_Nosov написав:
  freeze написав:Може тому що якась позачергова... Я в такому контексті не питав, відпускають час від часу то і добре.
з минулого року приняли- два по 15днів плюс до кожного в нас дають 2 на дорогу. З дорогою поки не дуже мудро і тим хто з запоріжжя 2 і мені в чернівці 2. Но в 23 я лиш 5 днів в отпуску був. Без вихідних тяжко, весь вільний час за рахунок сну. А зара ще почали і в відсипний припахувати.


А ще коли ти замок роти, та командир взвода то байдикувати зовсім немає часу... :wink:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:- при моей жизни такого не было.
Записуємо
при житті лада
голодомору не було
кримських татар з Криму не переселяли
чеченців не депортували
в клініці сербського лад не сидів значить її не було
Гулаг придумав Солженіцин
Другої світової не було, а значить не було втрат українців у цій бійні
пакт молотова/рібентропа ладне підписував - значить його не було
розподілу Польщі між совком і німеччиною - не було

Далі продовжувати альтернативну історію якої не було?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Голодомор в совіцькому союзі теж був зроблений комуністами не в одіночку а в связці з демократичними капіталістами заходу.


ти такий совковий хлоп , що просто дивно чому ти "Банделог", тобі личить "миколапітерский"
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:15

  Banderlog написав:
  prodigy написав:Banderlog
не далеко відійшов від радянських(кремлівських наративів), саме путін
каже-поверніть 3 області полякам, 1,5 області румунам
2 травня 2014 в Одесі всі, хто зажарився у домі Профсоюзів, були прихожанє упц(я бачив в храмі їх фото і чув як за них молилися, і тобто по всій Україні), потім коли почалось вторнення на Донбас ці попи(підлюки упц/мпц) відмовлялись відспівувати нашіх загиблих солдат, тому брате-москолик шукай правду де інше ніж у кремлі

важко з тобою порозумітись, бо в мпц(упц) тобі промили мозкі белизною, не пиши маячню чергову про те, хто і що втратив, краще виконуй вчасно обовязки

до речі, не чув що ти тут критикував путіна як і ще 10 інших персонажів
не можу то тяну рєзіну :lol:
пшеки нам вороги такі самі як москалі.

а румуни, тиж етнічний румун, так mălai?

я таких працівників позбавлявся, хто тягне резину
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:вбросы направлены сначала подальше: типа как же классно было в сссср,

От я не розумію чому наші не перекривають такі викиди. Це ж дуже просто: я всім ностальгуючим за совком показую як живуть в Норвегії і кажу, що треба й нам прагнути жити так же.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В контексті мобілізації капець: верховний суд постановив, що навіть незаконна мобілізація - це шлях в один кінець.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/124951202
процедура призову військовозобов`язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:47

  buratinyo написав:Не ведитесь, блокируйте эту херню.
в смысле вас блокировать?
Wirująświatła
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