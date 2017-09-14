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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 бер, 2025 18:48
flyman
поізносівшийся і без цього міг
А непідпаяний куракалпак не міг і не може, тому вже 11 років чекає на березі поки йому припливе труп філіпінки. «Так дешевше».
Якщо винести за н̶о̶г̶и̶ ̶л̶и̶с̶о̶г̶о̶ ̶м̶а̶р̶а̶з̶м̶а̶т̶и̶к̶а̶ дужки маячню нашого безсвтківочного ухилянта, то рішення своєчасне і необхідне, якщо буде якесь РПВ. Наші ЗСУ будуть підлягати скороченню через відсутність потреби в такій кількості але чимало людей може б захотіло служити за адекватні гроші і без шалених ризиків (не шалені все одно завжди є і будуть) бути вбитими.
ООН (принаймні на сьогодні, поки Трамп не порішав як з USAID) платить шалені гроші державам, які відправляють свої підрозділи в складі місії ООН. Це досить суттєві статті наповнення бюджету для небагатих країн, ці гроші допомагають утримувати свої власні збройні сили. Крім того самі воїни дуже хочуть потрапляти туди, бо там оплата кратно більша ніж всередині своїх країн. А представлені там країни від найбідніших африканських, до країн латинської Америки і пакіствнів з бангладешами і індусами, непальцями і індонезійцями. Ми не настільки багаті, щоб стидатися такої компанії.
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в Пон 17 бер, 2025 19:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 18:51
prodigy написав: andrijk777 написав:
рублів можна надрукувати хоч квадрильйон, нажаль эксперты не знають основ економіки.
на жаль , ти теж не знаешь ні економіки ні історії
в ссср активно почали друкувати гроші після 1988р (зарплати підняли на 50-80%),
промтоварів (авто, тв, холодильники, мебель, одяг)товарів і так було обмаль, то зникло все(продукти) навіть алкоголь (почалися черги до вінмагазинів), чого ніколи не було
гроші є а товарів немає (потім ще павлов грошову реформу придумав, що по факту було скритою конфіскацією), з"явився бартер (бо гроші не мали ціну, а валюти було мало (завод з фабрикою міняли товари між собою, мінуючи грошову систему країни), як результат-падіння ввп, падіння трудової дісциплини(навіщо працювати, якщо на гроші не купить ні продуктів, ні алкоголя), развал економіки і смерть ссср
ти походу взагалі нічого не знаєш.
В СРСР були закриті кордони і не було вільної конвертації рублів в долари. Порівняння структури економіки СРСР з РФ - це брєд. В РФ все інакше. Рублі можна відносно легко поміняти на долари.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 19:15
Banderlog написав: prodigy написав:Banderlog
не далеко відійшов від радянських(кремлівських наративів), саме путін
каже-поверніть 3 області полякам, 1,5 області румунам
2 травня 2014 в Одесі всі, хто зажарився у домі Профсоюзів, були прихожанє упц(я бачив в храмі їх фото і чув як за них молилися, і тобто по всій Україні), потім коли почалось вторнення на Донбас ці попи(підлюки упц/мпц) відмовлялись відспівувати нашіх загиблих солдат, тому брате-москолик шукай правду де інше ніж у кремлі
важко з тобою порозумітись, бо в мпц(упц) тобі промили мозкі белизною, не пиши маячню чергову про те, хто і що втратив, краще виконуй вчасно обовязки
до речі, не чув що ти тут критикував путіна як і ще 10 інших персонажів
не пив би ти білизну то менше чепухи б молов.
З обовязками в мене правило- можу то забиваю хрін, не можу то тяну рєзіну пшеки нам вороги такі самі як москалі
.
ні, не так. поляки, як й німці та французи після 2СВ пройшли великий шлях до того, щоб забути всі ці старі образи. там ще є хто намагається постійно казати про Волинську різню, але гадаю це скоро теж пройдемо. тому захоплювати поляки нас просто не будуть - логіка ЄС зовсім про інше.
а росіяне досі думками у часах 2СВ - тому вони намагаються захопить Україну реально. а оскільки розуміють, що з Західною Україною не впораються, то намагаються типа комусь віддати в підпорядкування. думки сторічної давнини.
бачу румуни вам не так муляють, як не ви в Румунію, то Румунія до вас
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Додано: Пон 17 бер, 2025 19:20
Дюрі-бачі написав: buratinyo написав:
вбросы направлены сначала подальше: типа как же классно было в сссср,
От я не розумію чому наші не перекривають такі викиди. Це ж дуже просто: я всім ностальгуючим за совком показую як живуть в Норвегії і кажу, що треба й нам прагнути жити так же.
а вам не кажуть, чому в Норвегії добре живуть - бо є газ. а де ще є газ - в Раші. треба жити з Рашею
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Додано: Пон 17 бер, 2025 19:23
Banderlog написав:
а польща теж не була білою і пухнастою
Та нема в світовій історії "білих і пухнастих". Але одночасний узгоджений напад на Польщу нацистів і комуністів - це факт, і всі спекуляції навколо цієї теми по суті віктім-блеймінг і не більше
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Додано: Пон 17 бер, 2025 19:25
freeze написав: Wirująświatła написав:
Обозреватель Reuters Пьер Бриансон: Экономике России будет трудно справиться с миром.
▪️В последние три года президент Владимир Путин часто хвастался, что российская экономика не оправдала мрачных прогнозов, сделанных после начала конфликта в 2022 г. В том году ВВП сократился на 1,2%, но в 2023 и 2024 годах, по данным Международного валютного фонда, восстановился до здоровых 3,6%. Однако кажущаяся устойчивость иллюзорна.
▪️Путин создал перегретую военную экономику. Возвращение к нормальной жизни может означать жесткую посадку.
В 2022 году по возможности всегда с надеждой читал прогнозы о крахе российской экономики, ибо мощные санкции, и вот-вот этот крах уже рядом.
В 2023 году я обычно уже быстро прокручивал такие новости, ибо краха всё не было, и прогнозы 2022 года оказывались ложными.
С начала 2024 года я вообще не обращаю внимания на всяких экономических экспертов и их прогнозы. Просто понял, что грамотный экономист владеющий заумной терминологией всегда может натянуть любую сову на любой глобус.
Просто здесь глаз остановился на новом уровне иезуитства так называемых экспертов. У них уже нет сомнений, что экономика рф выдержит войну, но вот после окончания войны им конец. Это несомненно новая ступень прогнозов.
Пока я не увижу сообщения, что где-то на россии на демонстрацию не вышли несколько тысяч пенсионеров, которым несколько месяцев не платили пенсию, или несколько тысяч работяг тоже вышли на протест на повышение заработной платы, все эти эксперты, прогнозы которых регулярно не сбываются, не заслуживают потери времени на прочтение их сов, натягиваемых на глобус.
Аналогично, со всеми видеоблогерами, без исключения, бессмысленная потеря времени. Что-то ляпают, ни за что не отвечают.
Кожен(майже) експерт/блогер говорить те що йому вигідно(або те за що йому заплатили).
Теперішнє укріплення рубля до 84 руб/дол чітко показало що РФ не друкує гроші "більше норми". Що інфляція(в РФ) 30%-40% це казочки. Реальна інфляція приблизно відповідає офіційній. І т.д. Так, ставка 21% завищена, бізнесу тяжкувато.
Щодо "пенсионеров на демонстрации" так вони ніколи не вийдуть. Треба щоб рівень життя впав разів в три, що фактично не є реальним якщо нафта не впаде в ціні хоча б в 2 рази.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 17 бер, 2025 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 19:25
Banderlog написав:
Людей на фронті не вистачає.
Як це не вистачає? Та бути такого не може.
- рейтинг Зе зріс, особливо після погрому в овальному кабінеті, то ж біля ТЦК зараз черги охочих підтримати президента не словом, а ділом;
- зі слів Зе втрати у нас не такі й значні - в рази менші, ніж у рфійців.
То куди людей поділи?
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Додано: Пон 17 бер, 2025 19:30
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То куди людей поділи?
Давайте ще ви дурачка повмикаєте.
А де Успіх, Фріз?
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Додано: Пон 17 бер, 2025 19:32
prodigy написав:
трамп сказав, що санкції дію на трійку з десяти , вчора слухав Милова (той скзав що десь на 5 з 10), в чому проблема-в тому що санкції секторальні а не загальні і в тому що одні санкції ввели США (а Европа ні, і продовжують закупати колорові метали і далі по списку), тобто по перше власний карман, а потім санкції.
санкції обмежують прибуток рф десь на 20% максимум 25%, тобто не 16млрд дол на нафті в лютому 2025 а тільки 13,5млрд
на скільки це допомагає Україні? якось там допомогає
Мілов казав(десь на початку 2023) що в березні 2024 курс рубля буде 200. Слухай далі сказочніків. Та ти такий самий сказочнік.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 19:37
prodigy написав:
в мене сусіда так торкнуло, що досі у нього Україна само бомбить Харків, Чернигів, Одесу
а марія захарова і лавров-це 100% джерело правди, бо українські змі тільки брешуть
У вас усі сусіди такі дивні?
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