Додано: Пон 17 бер, 2025 18:48



поізносівшийся і без цього міг





А непідпаяний куракалпак не міг і не може, тому вже 11 років чекає на березі поки йому припливе труп філіпінки. «Так дешевше».Якщо винести за н̶о̶г̶и̶ ̶л̶и̶с̶о̶г̶о̶ ̶м̶а̶р̶а̶з̶м̶а̶т̶и̶к̶а̶ дужки маячню нашого безсвтківочного ухилянта, то рішення своєчасне і необхідне, якщо буде якесь РПВ. Наші ЗСУ будуть підлягати скороченню через відсутність потреби в такій кількості але чимало людей може б захотіло служити за адекватні гроші і без шалених ризиків (не шалені все одно завжди є і будуть) бути вбитими.ООН (принаймні на сьогодні, поки Трамп не порішав як з USAID) платить шалені гроші державам, які відправляють свої підрозділи в складі місії ООН. Це досить суттєві статті наповнення бюджету для небагатих країн, ці гроші допомагають утримувати свої власні збройні сили. Крім того самі воїни дуже хочуть потрапляти туди, бо там оплата кратно більша ніж всередині своїх країн. А представлені там країни від найбідніших африканських, до країн латинської Америки і пакіствнів з бангладешами і індусами, непальцями і індонезійцями. Ми не настільки багаті, щоб стидатися такої компанії.