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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 бер, 2025 19:39
andrijk777 написав:
Кожен(майже) експерт/блогер говорить те що йому вигідно(або те за що йому заплатили).
Теперішнє укріплення рубля до 84 руб/дол чітко показало що РФ не друкує гроші "більше норми". Що інфляція(в РФ) 30%-40% це казочки. Реальна інфляція приблизно відповідає офіційній. І т.д. Так, ставка 21% завищена, бізнесу тяжкувато.
Щодо "пенсионеров на демонстрации" так вони ніколи не вийдуть. Треба щоб рівень життя впав разів в три, що фактично не є реальним якщо нафта не впаде в ціні хоча б в 2 рази.
курс 84 руб/дол в умовах відсутності вільних торгів не каже ні про що. що таке норма друку - питання цікаве. гроші вони надрукували додатково, але не так щоб почався гіпер. те, що реальна інфляція вище - думаю це точно.
й ставка 21% - це якраз ознака, що вони вважають, що грошей більше норми, тому намагаються їх втримати на депозитах
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Додано: Пон 17 бер, 2025 19:41
Schmit написав:
У вас усі сусіди такі дивні?
а 120км/ч на мусорном баке видели?
с 11й минуты. и никакое ТЦК не страшно. не будут же они останавливать мусорные баки?
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Додано: Пон 17 бер, 2025 19:47
freeze написав: prodigy написав:
Де розмістять миротворців в Україні:Київ, Одеса та Львів
Макрон підкреслив, що йдеться не про створення великого військового контингенту чи участь у бойових діях, а скоріше про розміщення обмеженого числа військових для координації навчальних програм і підтримки ЗСУ.
Президент Франції також чітко дав зрозуміти Кремлю, що Москва не має права визначати умови для союзників України щодо присутності миротворчих сил.
Тут у Макрона какая-то смесь понятий. То ли это миротворцы, которые предназначены быть на линии соприкосновения и наблюдать за прекращением огня, то ли это люди для учебных центров и поддержки, тогда они называются инструкторами.
Инструктора и без громких заявлений Макрона и сейчас уже есть на территории Украины, и даже некоторые погибли при ракетных обстрелах учебных центров, это не весть какая тайна.
Макрон окупує Одесу, як 100 років тому
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Додано: Пон 17 бер, 2025 19:53
Shaman написав:
а вам не кажуть, чому в Норвегії добре живуть - бо є газ. а де ще є газ - в Раші. треба жити з Рашею
Ні, бо Раша гроші із газу зовсім не роздає людям. От Кувейт чи Катар забагато роздає людям. А Норвегія в самий раз.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 19:58
Faceless написав: ЛАД написав:
Не буду повторяться, такая же мерзость + незнание/непонимание истории.
Нацизм - это не фашизм?
Ну якщо по суті відповісти нема чого, то ви сподіваєтеся просто звинуватити опонента "в незнанні історії"?
По сути есть, что ответить. Но оно вам надо?
Если вам не хватило моих вопросов, то любые аргументы вы не воспримете. А заниматься поиском цитат и преподаванием истории людям, которые её знать не хотят, мне надоело.
Яркий пример:
ЛАД написав:
Какой "нацизм зокрема теж собі взяли"?
Той, на базі якого зараз в рф процвітає рашизм.
Т.е. "нацизм зокрема теж собі взяли" в 1945 и вследствие этого появился рашизм в 2022 (или когда - в 2008?), т.е. лет через 60?
ЛАД написав:
О фашизме можете почитать здесь
Я віддаю перевагу першоджерелу - статтям Беніто Мусоліні.
Мало того, і зараз в більшості країн на виборах зайшла б більшість тез звідти).
Т.е. фашизм вам нравится и вы его поддерживаете?
Хоть "третий путь" или оригинальный? Или немецкий вариант?
ЛАД написав:
Ваши деды воевали
Хоч би де вони воювали - це ніяк не змінює об'єктивні історичні факти. Мої пращури "прелєсті совка" скуштували по повній.
Понятно.
Поэтому можно оскорблять память погибших в войне с нацизмом.
Интересно, по вашему мнению США и Англия тоже с нацизмом не воевали, а конкурували?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 17 бер, 2025 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 20:00
Shaman написав:
ні, не так. поляки, як й німці та французи після 2СВ пройшли великий шлях до того, щоб забути всі ці старі образи. там ще є хто намагається постійно казати про Волинську різню, але гадаю це скоро теж пройдемо. тому захоплювати поляки нас просто не будуть - логіка ЄС зовсім про інше.
а росіяне досі думками у часах 2СВ - тому вони намагаються захопить Україну реально. а оскільки розуміють, що з Західною Україною не впораються, то намагаються типа комусь віддати в підпорядкування. думки сторічної давнини.
бачу румуни вам не так муляють, як не ви в Румунію, то Румунія до вас
та не вже так сусіди про пилу "Дружба" забули?
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