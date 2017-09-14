RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13265132661326713268>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 82
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 19:39

  andrijk777 написав:Кожен(майже) експерт/блогер говорить те що йому вигідно(або те за що йому заплатили).
Теперішнє укріплення рубля до 84 руб/дол чітко показало що РФ не друкує гроші "більше норми". Що інфляція(в РФ) 30%-40% це казочки. Реальна інфляція приблизно відповідає офіційній. І т.д. Так, ставка 21% завищена, бізнесу тяжкувато.

Щодо "пенсионеров на демонстрации" так вони ніколи не вийдуть. Треба щоб рівень життя впав разів в три, що фактично не є реальним якщо нафта не впаде в ціні хоча б в 2 рази.

курс 84 руб/дол в умовах відсутності вільних торгів не каже ні про що. що таке норма друку - питання цікаве. гроші вони надрукували додатково, але не так щоб почався гіпер. те, що реальна інфляція вище - думаю це точно.

й ставка 21% - це якраз ознака, що вони вважають, що грошей більше норми, тому намагаються їх втримати на депозитах
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8323
З нами з: 29.09.19
Подякував: 731 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а вам не кажуть, чому в Норвегії добре живуть - бо є газ. а де ще є газ - в Раші. треба жити з Рашею

Ні, бо Раша гроші із газу зовсім не роздає людям. От Кувейт чи Катар забагато роздає людям. А Норвегія в самий раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5140
З нами з: 29.07.22
Подякував: 829 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 19:58

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Не буду повторяться, такая же мерзость + незнание/непонимание истории.
Нацизм - это не фашизм?
Ну якщо по суті відповісти нема чого, то ви сподіваєтеся просто звинуватити опонента "в незнанні історії"?
По сути есть, что ответить. Но оно вам надо?
Если вам не хватило моих вопросов, то любые аргументы вы не воспримете. А заниматься поиском цитат и преподаванием истории людям, которые её знать не хотят, мне надоело.

Яркий пример:
  ЛАД написав:Какой "нацизм зокрема теж собі взяли"?
Той, на базі якого зараз в рф процвітає рашизм.
Т.е. "нацизм зокрема теж собі взяли" в 1945 и вследствие этого появился рашизм в 2022 (или когда - в 2008?), т.е. лет через 60?

  ЛАД написав:О фашизме можете почитать здесь
Я віддаю перевагу першоджерелу - статтям Беніто Мусоліні.
Мало того, і зараз в більшості країн на виборах зайшла б більшість тез звідти).
Т.е. фашизм вам нравится и вы его поддерживаете?
Хоть "третий путь" или оригинальный? Или немецкий вариант?

  ЛАД написав:Ваши деды воевали
Хоч би де вони воювали - це ніяк не змінює об'єктивні історичні факти. Мої пращури "прелєсті совка" скуштували по повній.
Понятно.
Поэтому можно оскорблять память погибших в войне с нацизмом.
Интересно, по вашему мнению США и Англия тоже с нацизмом не воевали, а конкурували?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 бер, 2025 20:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33554
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 20:00

  Shaman написав:ні, не так. поляки, як й німці та французи після 2СВ пройшли великий шлях до того, щоб забути всі ці старі образи. там ще є хто намагається постійно казати про Волинську різню, але гадаю це скоро теж пройдемо. тому захоплювати поляки нас просто не будуть - логіка ЄС зовсім про інше.

а росіяне досі думками у часах 2СВ - тому вони намагаються захопить Україну реально. а оскільки розуміють, що з Західною Україною не впораються, то намагаються типа комусь віддати в підпорядкування. думки сторічної давнини.

бачу румуни вам не так муляють, як не ви в Румунію, то Румунія до вас :lol:

та не вже так сусіди про пилу "Дружба" забули?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38821
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 20:03

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:- при моей жизни такого не было.
Записуємо
при житті лада
голодомору не було
........
Далі продовжувати альтернативну історію якої не було?
Вы бы читать научились. Тогда, может быть, поняли, к чему были мои слова.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 бер, 2025 20:03, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33554
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 20:09

  Дюрі-бачі написав:
  buratinyo написав:вбросы направлены сначала подальше: типа как же классно было в сссср,

От я не розумію чому наші не перекривають такі викиди. Це ж дуже просто: я всім ностальгуючим за совком показую як живуть в Норвегії і кажу, що треба й нам прагнути жити так же.
Треба.
Кто спорит?
Найдите такие нефтегазовые запасы на территории Украины и всё в порядке. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33554
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 20:16

  Hotab написав:Schmit

То куди людей поділи?


Давайте ще ви дурачка повмикаєте.
А де Успіх, Фріз?

Йому і вмикати не треба.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33554
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 20:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Записуємо
при житті лада
голодомору не було
кримських татар з Криму не переселяли
чеченців не депортували
в клініці сербського лад не сидів значить її не було
Гулаг придумав Солженіцин
Другої світової не було, а значить не було втрат українців у цій бійні
пакт молотова/рібентропа ладне підписував - значить його не було
розподілу Польщі між совком і німеччиною - не було

Далі продовжувати альтернативну історію якої не було?
Тогда, может быть, поняли, к чему были мои слова.
ти б аналізувати навчився те що пишеш - може би й дійшло чого тебе як нашкодившого котяру цілий час в твої слова мордочкою тикають....
А все тому що доя тебе
а - педерація це плюс/мінус нормально
б - Україна винувата що на неї напали бо з педерацією дружити не хотіла
в - на харків бомби падають бо у львові укро-фашисти..
я чітко твої ідиілогеми перечислив?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25853
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 20:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Найдите такие нефтегазовые запасы на территории Украины и всё в порядке.

Якби вчасно запустили інвесторів, може би інакша історія була би.
Олександр Белявський
17.03.2025, 12:36
Особливо це важливо щодо Криму, оскільки там лежить скарбів у вигляді газу на 5 трильйонів доларів. Це значно більше, ніж 250 мільярдів, які росія витратила на війну за три роки разом із додатковими 200 мільярдами доларів, які заморожені у європейських банках. Тобто якщо росія зможе видобувати газ у 200 мильній економічній зоні Криму, то всі її прямі та непрямі втрати, пов'язані з агресією проти України, багаторазово окуповуються.
Наразі росія не має змоги видобувати вкрадений газ, бо з 2014 року діють санкції США, які забороняють американським компаніям співпрацювати з росією у видобуванні вкрадених ресурсів.
Ні українські, ні американські перемовники не висловилися, чи будуть збережені санкції щодо видобування газу у морі на півдні Криму.
Зрозуміло, що росія намагатиметься умовою згоди на припинення вогню виставити скасування санкцій щодо видобутку газу у Криму американськими компаніями. https://wz.lviv.ua/blogs/529651-chy-ved ... ituliatsii

Західні інвестори активно цікавляться російськими облігаціями і рублем, розраховуючи, що зближення Дональда Трампа з Володимиром Путіним поверне хвилю капіталу в російську економіку.
Хедж-фонди і брокери вивчають, як торгувати російськими активами, яких Захід уникав, але які, на їхню думку, можуть різко зрости, якщо президент США послабить санкції проти РФ у рамках переговорів про припинення війни в Україні. Про це пише Financial Times. https://biz.nv.ua/ukr/finance/inozemni- ... 98563.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6878
З нами з: 19.04.12
Подякував: 106 раз.
Подякували: 1086 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 20:56

Ой+
Зрозуміло, що росія намагатиметься умовою згоди на припинення вогню виставити скасування санкцій щодо видобутку газу у Криму американськими компаніями. https://wz.lviv.ua/blogs/529651-chy-ved ... ituliatsii
хоть так. пускай платят Украине 50% от прибыли и добывают. Лишь бы не стреляли. Ни один газ не стоит потерянных жизней и разрушенных семей.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28968
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3424 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 13265132661326713268>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89584
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 264307
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 912879
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8049)
17.03.2025 20:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.