andrijk777 написав:Кожен(майже) експерт/блогер говорить те що йому вигідно(або те за що йому заплатили). Теперішнє укріплення рубля до 84 руб/дол чітко показало що РФ не друкує гроші "більше норми". Що інфляція(в РФ) 30%-40% це казочки. Реальна інфляція приблизно відповідає офіційній. І т.д. Так, ставка 21% завищена, бізнесу тяжкувато.
Щодо "пенсионеров на демонстрации" так вони ніколи не вийдуть. Треба щоб рівень життя впав разів в три, що фактично не є реальним якщо нафта не впаде в ціні хоча б в 2 рази.
курс 84 руб/дол в умовах відсутності вільних торгів не каже ні про що. що таке норма друку - питання цікаве. гроші вони надрукували додатково, але не так щоб почався гіпер. те, що реальна інфляція вище - думаю це точно.
й ставка 21% - це якраз ознака, що вони вважають, що грошей більше норми, тому намагаються їх втримати на депозитах
ЛАД написав:Не буду повторяться, такая же мерзость + незнание/непонимание истории. Нацизм - это не фашизм?
Ну якщо по суті відповісти нема чого, то ви сподіваєтеся просто звинуватити опонента "в незнанні історії"?
По сути есть, что ответить. Но оно вам надо? Если вам не хватило моих вопросов, то любые аргументы вы не воспримете. А заниматься поиском цитат и преподаванием истории людям, которые её знать не хотят, мне надоело.
Яркий пример:
ЛАД написав:Какой "нацизм зокрема теж собі взяли"?
Той, на базі якого зараз в рф процвітає рашизм.
Т.е. "нацизм зокрема теж собі взяли" в 1945 и вследствие этого появился рашизм в 2022 (или когда - в 2008?), т.е. лет через 60?
ЛАД написав:О фашизме можете почитать здесь
Я віддаю перевагу першоджерелу - статтям Беніто Мусоліні. Мало того, і зараз в більшості країн на виборах зайшла б більшість тез звідти).
Т.е. фашизм вам нравится и вы его поддерживаете? Хоть "третий путь" или оригинальный? Или немецкий вариант?
ЛАД написав:Ваши деды воевали
Хоч би де вони воювали - це ніяк не змінює об'єктивні історичні факти. Мої пращури "прелєсті совка" скуштували по повній.
Понятно. Поэтому можно оскорблять память погибших в войне с нацизмом. Интересно, по вашему мнению США и Англия тоже с нацизмом не воевали, а конкурували?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 17 бер, 2025 20:00, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:ні, не так. поляки, як й німці та французи після 2СВ пройшли великий шлях до того, щоб забути всі ці старі образи. там ще є хто намагається постійно казати про Волинську різню, але гадаю це скоро теж пройдемо. тому захоплювати поляки нас просто не будуть - логіка ЄС зовсім про інше.
а росіяне досі думками у часах 2СВ - тому вони намагаються захопить Україну реально. а оскільки розуміють, що з Західною Україною не впораються, то намагаються типа комусь віддати в підпорядкування. думки сторічної давнини.
бачу румуни вам не так муляють, як не ви в Румунію, то Румунія до вас
budivelnik написав:Записуємо при житті лада голодомору не було кримських татар з Криму не переселяли чеченців не депортували в клініці сербського лад не сидів значить її не було Гулаг придумав Солженіцин Другої світової не було, а значить не було втрат українців у цій бійні пакт молотова/рібентропа ладне підписував - значить його не було розподілу Польщі між совком і німеччиною - не було
Далі продовжувати альтернативну історію якої не було?
Тогда, может быть, поняли, к чему были мои слова.
ти б аналізувати навчився те що пишеш - може би й дійшло чого тебе як нашкодившого котяру цілий час в твої слова мордочкою тикають.... А все тому що доя тебе а - педерація це плюс/мінус нормально б - Україна винувата що на неї напали бо з педерацією дружити не хотіла в - на харків бомби падають бо у львові укро-фашисти.. я чітко твої ідиілогеми перечислив?
ЛАД написав:Найдите такие нефтегазовые запасы на территории Украины и всё в порядке.
Якби вчасно запустили інвесторів, може би інакша історія була би.
Олександр Белявський 17.03.2025, 12:36 Особливо це важливо щодо Криму, оскільки там лежить скарбів у вигляді газу на 5 трильйонів доларів. Це значно більше, ніж 250 мільярдів, які росія витратила на війну за три роки разом із додатковими 200 мільярдами доларів, які заморожені у європейських банках. Тобто якщо росія зможе видобувати газ у 200 мильній економічній зоні Криму, то всі її прямі та непрямі втрати, пов'язані з агресією проти України, багаторазово окуповуються. Наразі росія не має змоги видобувати вкрадений газ, бо з 2014 року діють санкції США, які забороняють американським компаніям співпрацювати з росією у видобуванні вкрадених ресурсів. Ні українські, ні американські перемовники не висловилися, чи будуть збережені санкції щодо видобування газу у морі на півдні Криму. Зрозуміло, що росія намагатиметься умовою згоди на припинення вогню виставити скасування санкцій щодо видобутку газу у Криму американськими компаніями. https://wz.lviv.ua/blogs/529651-chy-ved ... ituliatsii
Західні інвестори активно цікавляться російськими облігаціями і рублем, розраховуючи, що зближення Дональда Трампа з Володимиром Путіним поверне хвилю капіталу в російську економіку. Хедж-фонди і брокери вивчають, як торгувати російськими активами, яких Захід уникав, але які, на їхню думку, можуть різко зрости, якщо президент США послабить санкції проти РФ у рамках переговорів про припинення війни в Україні. Про це пише Financial Times. https://biz.nv.ua/ukr/finance/inozemni- ... 98563.html
Зрозуміло, що росія намагатиметься умовою згоди на припинення вогню виставити скасування санкцій щодо видобутку газу у Криму американськими компаніями. https://wz.lviv.ua/blogs/529651-chy-ved ... ituliatsii
хоть так. пускай платят Украине 50% от прибыли и добывают. Лишь бы не стреляли. Ни один газ не стоит потерянных жизней и разрушенных семей.