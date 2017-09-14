ЛАД написав:Найдите такие нефтегазовые запасы на территории Украины и всё в порядке.
Якби вчасно запустили інвесторів, може би інакша історія була би.
Олександр Белявський 17.03.2025, 12:36 Особливо це важливо щодо Криму, оскільки там лежить скарбів у вигляді газу на 5 трильйонів доларів. Це значно більше, ніж 250 мільярдів, які росія витратила на війну за три роки разом із додатковими 200 мільярдами доларів, які заморожені у європейських банках. Тобто якщо росія зможе видобувати газ у 200 мильній економічній зоні Криму, то всі її прямі та непрямі втрати, пов'язані з агресією проти України, багаторазово окуповуються. Наразі росія не має змоги видобувати вкрадений газ, бо з 2014 року діють санкції США, які забороняють американським компаніям співпрацювати з росією у видобуванні вкрадених ресурсів. Ні українські, ні американські перемовники не висловилися, чи будуть збережені санкції щодо видобування газу у морі на півдні Криму. Зрозуміло, що росія намагатиметься умовою згоди на припинення вогню виставити скасування санкцій щодо видобутку газу у Криму американськими компаніями. https://wz.lviv.ua/blogs/529651-chy-ved ... ituliatsii
Західні інвестори активно цікавляться російськими облігаціями і рублем, розраховуючи, що зближення Дональда Трампа з Володимиром Путіним поверне хвилю капіталу в російську економіку. Хедж-фонди і брокери вивчають, як торгувати російськими активами, яких Захід уникав, але які, на їхню думку, можуть різко зрости, якщо президент США послабить санкції проти РФ у рамках переговорів про припинення війни в Україні. Про це пише Financial Times. https://biz.nv.ua/ukr/finance/inozemni- ... 98563.html
треба запропонувати Трампу, він тоді впишеться за неньку, але це не точно
У понеділок, 17 березня, у соцмережах поширюється відео збиття автомобілем велосипедиста на дорозі. Чоловік, якого збили, упав, підвівся та покинув місце аварії, залишивши велосипед. З авто вийшли двоє співробітників ТЦК, відтягнули транспорт з-під коліс, після чого поїхали у напрямку, в якому пішов чоловік. Там також зазначили, що за попередньою інформацією, громадянин рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та здійснив маневр у напрямку автомобіля, яким пересувалися військовослужбовці.
«Унаслідок цього водій транспортного засобу на складній ділянці дороги (поворот, ускладнений припаркованим автомобілем) скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста. Транспортний засіб громадянина потрапив під колеса автомобіля. Після інциденту військовослужбовці зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу, однак велосипедист залишив місце події», — повідомили у ТЦК.
У результаті інциденту було пошкоджено транспортний засіб велосипедиста.
За цим фактом керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП призначено службове розслідування.
«Факт наїзду не заперечується, однак наголошуємо, що йдеться про ненавмисну подію, яка сталася за складних умов дорожньої обстановки. Компетентні органи у межах своїх повноважень встановлять усі обставини інциденту та нададуть правову оцінку діям кожного з учасників дорожнього руху», — додали у ТЦК.
Абстрагуємость від ТЦК за кермом, уявимо шо за кермом звичайний водій. За такі речі це позбавлення прав керування. І вони ще шось розповідають за дорожню "абстанівку" та ненавмисно.
Water Стац камера. Очевидно писала і попередні 10 сек. Чому їх нема? Є якісь думки? У мене по цьому відео купа питань. Може і навмисно підрізали. (Мені б було жалко машину, вмятини і дряпини на бусі гарантовані). А може і ні.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 17 бер, 2025 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Water написав:За такі речі це позбавлення прав керування.
Велосипедист лёгкий - он всегда прав? Я вижу пьяного урода на велосипеде, который мечется по всей ширине дороги и сбоку заезжает под автомобиль, который максимально от него отодвигался. У обычного водителя крови попьют, но прав не лишат. Заезд под авто сбоку не оставляет даже шансов развести на 12.3
Hotab написав:Water Стац камера. Очевидно писала і попередні 10 сек. Чому їх нема? Є якісь думки? У мене по цьому відео купа питань. Може і навмисно підрізали. (Мені б було жалко машину, вмятини і дряпини на бусі гарантовані). А може і ні.
Там на останніх секундах видно пошкодження буса, якщо це не з якогось попереднього разу. Якщо сталася ДТП(навмисно/випадково), це далі шо було, втеча з місця ДТП?
Water написав:https://elitexpert.ua/news/harkivskij-tck-povidomiv-shho-jogo-spivrobitniki-zbili-velosipedista-vipadkovo/
У понеділок, 17 березня, у соцмережах поширюється відео збиття автомобілем велосипедиста на дорозі. Чоловік, якого збили, упав, підвівся та покинув місце аварії, залишивши велосипед. З авто вийшли двоє співробітників ТЦК, відтягнули транспорт з-під коліс, після чого поїхали у напрямку, в якому пішов чоловік. Там також зазначили, що за попередньою інформацією, громадянин рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та здійснив маневр у напрямку автомобіля, яким пересувалися військовослужбовці.
«Унаслідок цього водій транспортного засобу на складній ділянці дороги (поворот, ускладнений припаркованим автомобілем) скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста. Транспортний засіб громадянина потрапив під колеса автомобіля. Після інциденту військовослужбовці зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу, однак велосипедист залишив місце події», — повідомили у ТЦК.
У результаті інциденту було пошкоджено транспортний засіб велосипедиста.
За цим фактом керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП призначено службове розслідування.
«Факт наїзду не заперечується, однак наголошуємо, що йдеться про ненавмисну подію, яка сталася за складних умов дорожньої обстановки. Компетентні органи у межах своїх повноважень встановлять усі обставини інциденту та нададуть правову оцінку діям кожного з учасників дорожнього руху», — додали у ТЦК.
Абстрагуємость від ТЦК за кермом, уявимо шо за кермом звичайний водій. За такі речі це позбавлення прав керування.
Тобто ти у нас велосипедист ?
За такі фінти з боку велосипедиста - велосипедиста обісцяти, а потім, по суду, зобов"язати відшкодувати завдані їм ушкодження
Велосипедист, такий самий учасник дорожнього руху, який зобов"язаний дотримуватись правил дорожнього руху