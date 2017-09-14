RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 132661326713268132691327013271>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 82
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

та какие 5 триллионов… 50 квадриллионов миллиардов тысяч!
я согласен не на 50, а на 10% от это суммы, только авансом, пожалуйста. выгодная сделка, путину бы призадуматься!


в чем украинцы реально мастера, так это в дележке неполученной прибыли и надежде на халявное обогащение. вот бы тот газ еще сам себя добыл, тогда б зажили! :mrgreen:
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 592
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:10

Телемарафон у 2025 році коштуватиме більше 700 мільйонів: :lol: чий контент найдорожчий
https://epravda.com.ua/finances/skilki- ... ci-804440/
jump
 
Повідомлень: 4628
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:17

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Найдите такие нефтегазовые запасы на территории Украины и всё в порядке.

Якби вчасно запустили інвесторів, може би інакша історія була би.
Олександр Белявський
17.03.2025, 12:36
Особливо це важливо щодо Криму, оскільки там лежить скарбів у вигляді газу на 5 трильйонів доларів. Це значно більше, ніж 250 мільярдів, які росія витратила на війну за три роки разом із додатковими 200 мільярдами доларів, які заморожені у європейських банках. Тобто якщо росія зможе видобувати газ у 200 мильній економічній зоні Криму, то всі її прямі та непрямі втрати, пов'язані з агресією проти України, багаторазово окуповуються.
Наразі росія не має змоги видобувати вкрадений газ, бо з 2014 року діють санкції США, які забороняють американським компаніям співпрацювати з росією у видобуванні вкрадених ресурсів.
Ні українські, ні американські перемовники не висловилися, чи будуть збережені санкції щодо видобування газу у морі на півдні Криму.
Зрозуміло, що росія намагатиметься умовою згоди на припинення вогню виставити скасування санкцій щодо видобутку газу у Криму американськими компаніями. https://wz.lviv.ua/blogs/529651-chy-ved ... ituliatsii

Західні інвестори активно цікавляться російськими облігаціями і рублем, розраховуючи, що зближення Дональда Трампа з Володимиром Путіним поверне хвилю капіталу в російську економіку.
Хедж-фонди і брокери вивчають, як торгувати російськими активами, яких Захід уникав, але які, на їхню думку, можуть різко зрости, якщо президент США послабить санкції проти РФ у рамках переговорів про припинення війни в Україні. Про це пише Financial Times. https://biz.nv.ua/ukr/finance/inozemni- ... 98563.html

треба запропонувати Трампу, він тоді впишеться за неньку, але це не точно
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38822
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://elitexpert.ua/news/harkivskij-t ... vipadkovo/
У понеділок, 17 березня, у соцмережах поширюється відео збиття автомобілем велосипедиста на дорозі. Чоловік, якого збили, упав, підвівся та покинув місце аварії, залишивши велосипед. З авто вийшли двоє співробітників ТЦК, відтягнули транспорт з-під коліс, після чого поїхали у напрямку, в якому пішов чоловік.
Там також зазначили, що за попередньою інформацією, громадянин рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та здійснив маневр у напрямку автомобіля, яким пересувалися військовослужбовці.

«Унаслідок цього водій транспортного засобу на складній ділянці дороги (поворот, ускладнений припаркованим автомобілем) скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста. Транспортний засіб громадянина потрапив під колеса автомобіля. Після інциденту військовослужбовці зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу, однак велосипедист залишив місце події», — повідомили у ТЦК.

У результаті інциденту було пошкоджено транспортний засіб велосипедиста.

За цим фактом керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП призначено службове розслідування.

«Факт наїзду не заперечується, однак наголошуємо, що йдеться про ненавмисну подію, яка сталася за складних умов дорожньої обстановки. Компетентні органи у межах своїх повноважень встановлять усі обставини інциденту та нададуть правову оцінку діям кожного з учасників дорожнього руху», — додали у ТЦК.

Абстрагуємость від ТЦК за кермом, уявимо шо за кермом звичайний водій.
За такі речі це позбавлення прав керування.
І вони ще шось розповідають за дорожню "абстанівку" та ненавмисно. :shock:
Water
 
Повідомлень: 2892
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:19

  smdtranz написав:та какие 5 триллионов… 50 квадриллионов миллиардов тысяч!
я согласен не на 50, а на 10% от это суммы, только авансом, пожалуйста. выгодная сделка, путину бы призадуматься!


в чем украинцы реально мастера, так это в дележке неполученной прибыли и надежде на халявное обогащение. вот бы тот газ еще сам себя добыл, тогда б зажили! :mrgreen:

це ж вареники, які плюхаються в сметану, роблять в ній оберт і летять до рота, ще сам Гоголь про це писав
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38822
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:35

Water
Стац камера. Очевидно писала і попередні 10 сек. Чому їх нема? Є якісь думки?
У мене по цьому відео купа питань. Може і навмисно підрізали. (Мені б було жалко машину, вмятини і дряпини на бусі гарантовані). А може і ні.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 17 бер, 2025 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 14448
З нами з: 15.02.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 2329 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:36

  Water написав:За такі речі це позбавлення прав керування.

Велосипедист лёгкий - он всегда прав?
Я вижу пьяного урода на велосипеде, который мечется по всей ширине дороги и сбоку заезжает под автомобиль, который максимально от него отодвигался.
У обычного водителя крови попьют, но прав не лишат. Заезд под авто сбоку не оставляет даже шансов развести на 12.3
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7863
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6409 раз.
Подякували: 21419 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:43

  Hotab написав:Water
Стац камера. Очевидно писала і попередні 10 сек. Чому їх нема? Є якісь думки?
У мене по цьому відео купа питань. Може і навмисно підрізали. (Мені б було жалко машину, вмятини і дряпини на бусі гарантовані). А може і ні.

Там на останніх секундах видно пошкодження буса, якщо це не з якогось попереднього разу.
Якщо сталася ДТП(навмисно/випадково), це далі шо було, втеча з місця ДТП?
Water
 
Повідомлень: 2892
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:46

  Water написав:https://elitexpert.ua/news/harkivskij-tck-povidomiv-shho-jogo-spivrobitniki-zbili-velosipedista-vipadkovo/
У понеділок, 17 березня, у соцмережах поширюється відео збиття автомобілем велосипедиста на дорозі. Чоловік, якого збили, упав, підвівся та покинув місце аварії, залишивши велосипед. З авто вийшли двоє співробітників ТЦК, відтягнули транспорт з-під коліс, після чого поїхали у напрямку, в якому пішов чоловік.
Там також зазначили, що за попередньою інформацією, громадянин рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та здійснив маневр у напрямку автомобіля, яким пересувалися військовослужбовці.

«Унаслідок цього водій транспортного засобу на складній ділянці дороги (поворот, ускладнений припаркованим автомобілем) скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста. Транспортний засіб громадянина потрапив під колеса автомобіля. Після інциденту військовослужбовці зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу, однак велосипедист залишив місце події», — повідомили у ТЦК.

У результаті інциденту було пошкоджено транспортний засіб велосипедиста.

За цим фактом керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП призначено службове розслідування.

«Факт наїзду не заперечується, однак наголошуємо, що йдеться про ненавмисну подію, яка сталася за складних умов дорожньої обстановки. Компетентні органи у межах своїх повноважень встановлять усі обставини інциденту та нададуть правову оцінку діям кожного з учасників дорожнього руху», — додали у ТЦК.

Абстрагуємость від ТЦК за кермом, уявимо шо за кермом звичайний водій.
За такі речі це позбавлення прав керування.

Тобто ти у нас велосипедист ?

За такі фінти з боку велосипедиста - велосипедиста обісцяти, а потім, по суду, зобов"язати відшкодувати завдані їм ушкодження

Велосипедист, такий самий учасник дорожнього руху, який зобов"язаний дотримуватись правил дорожнього руху

Про Правила дорожнього руху
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 17 бер, 2025 21:49, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10907
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:46

Water


Якщо сталася ДТП(навмисно/випадково), це далі шо було, втеча з місця ДТП?


Без сумніву.
З усіма штрафами для лісапетиста , ну і ремонт за його рахунок.
Попередні б 10 секунд багато б прояснили.
Hotab
 
Повідомлень: 14448
З нами з: 15.02.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 2329 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 132661326713268132691327013271>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, pesikot, Wirująświatła і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89589
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 264311
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 912893
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2204)
17.03.2025 21:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.