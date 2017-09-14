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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 бер, 2025 21:46
Water
Якщо сталася ДТП(навмисно/випадково), це далі шо було, втеча з місця ДТП?
Без сумніву.
З усіма штрафами для лісапетиста , ну і ремонт за його рахунок.
Попередні б 10 секунд багато б прояснили.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 21:47
unicdima написав:
Якщо якийсь дебіл заїде велосипедом мені під машину то в мене мають забрати права? Ти мабуть з пішоходів ухилянтів.
Що цікаво, всі ці пішорасти-велосипедасти ніколи не кажуть про дотримання правил ними, всюди водії винні.
Який твій стаж водіння, водій-неухилянт? Мені чисто для себе, шоб розуміть з ким спілкуюсь.
Ти коли бачиш спереду вєлік, ти теж так впритул їдеш шоб вєл підрізать? А після ДТП ти так само тікаєш?
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Додано: Пон 17 бер, 2025 21:50
pesikot написав:
Велосипедист, такий самий учасник дорожнього руху, який зобов"язаний дотримуватись правил дорожнього руху
Уявимо шо у тебе є водійське посвідчення, ти бачиш вєл чи не бачиш? Далі шо ти бачиш?
Уяви шо це не вєл, а БЕЛАЗ.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 21:51
Hotab написав:Water
Якщо сталася ДТП(навмисно/випадково), це далі шо було, втеча з місця ДТП?
Без сумніву.
З усіма штрафами для лісапетиста , ну і ремонт за його рахунок.
Попередні б 10 секунд багато б прояснили.
Я би все відео глянув, але у статті сказано- компетентні органи розберуться.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 21:52
Water написав: unicdima написав:
Якщо якийсь дебіл заїде велосипедом мені під машину то в мене мають забрати права? Ти мабуть з пішоходів ухилянтів.
Що цікаво, всі ці пішорасти-велосипедасти ніколи не кажуть про дотримання правил ними, всюди водії винні.
Який твій стаж водіння, водій-неухилянт? Мені чисто для себе, шоб розуміть з ким спілкуюсь.
Ти коли бачиш спереду вєлік, ти теж так впритул їдеш шоб вєл підрізать? А після ДТП ти так само тікаєш?
33 роки, десь 1,5млн км. Ще питання є?
Втік якраз велосипедист.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 21:53
unicdima написав: Water написав: unicdima написав:
Якщо якийсь дебіл заїде велосипедом мені під машину то в мене мають забрати права? Ти мабуть з пішоходів ухилянтів.
Що цікаво, всі ці пішорасти-велосипедасти ніколи не кажуть про дотримання правил ними, всюди водії винні.
Який твій стаж водіння, водій-неухилянт? Мені чисто для себе, шоб розуміть з ким спілкуюсь.
Ти коли бачиш спереду вєлік, ти теж так впритул їдеш шоб вєл підрізать? А після ДТП ти так само тікаєш?
33 роки, десь 1,5млн км. Ще питання є?
І багато ти за цей час вєліків переїхав?
UPD:
Втік якраз велосипедист.
А другий учасник ДТП залишився на місці ДТП, встановив знаки, зателефонував у поліцію.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 21:56
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Додано: Пон 17 бер, 2025 21:59
Water написав:
І багато ти за цей час вєліків переїхав?
Я взагалі дуже акуратно їзжу, хоч і швидко, намагаюсь передбачити дії таких дебілів. Було якось, що такий велосипедист упав прямо мені під колеса і якби не моя реакція то я точно по його голові проїхався б.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 22:01
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