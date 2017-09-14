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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1326713268132691327013271>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 82
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:46

Water


Якщо сталася ДТП(навмисно/випадково), це далі шо було, втеча з місця ДТП?


Без сумніву.
З усіма штрафами для лісапетиста , ну і ремонт за його рахунок.
Попередні б 10 секунд багато б прояснили.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:47

  unicdima написав:Якщо якийсь дебіл заїде велосипедом мені під машину то в мене мають забрати права? Ти мабуть з пішоходів ухилянтів.
Що цікаво, всі ці пішорасти-велосипедасти ніколи не кажуть про дотримання правил ними, всюди водії винні.

Який твій стаж водіння, водій-неухилянт? Мені чисто для себе, шоб розуміть з ким спілкуюсь.
Ти коли бачиш спереду вєлік, ти теж так впритул їдеш шоб вєл підрізать? А після ДТП ти так само тікаєш?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:50

  pesikot написав:Велосипедист, такий самий учасник дорожнього руху, який зобов"язаний дотримуватись правил дорожнього руху

Уявимо шо у тебе є водійське посвідчення, ти бачиш вєл чи не бачиш? Далі шо ти бачиш?
Уяви шо це не вєл, а БЕЛАЗ.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:51

  Hotab написав:Water


Якщо сталася ДТП(навмисно/випадково), це далі шо було, втеча з місця ДТП?


Без сумніву.
З усіма штрафами для лісапетиста , ну і ремонт за його рахунок.
Попередні б 10 секунд багато б прояснили.

Я би все відео глянув, але у статті сказано- компетентні органи розберуться.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:52

  Water написав:
  unicdima написав:Якщо якийсь дебіл заїде велосипедом мені під машину то в мене мають забрати права? Ти мабуть з пішоходів ухилянтів.
Що цікаво, всі ці пішорасти-велосипедасти ніколи не кажуть про дотримання правил ними, всюди водії винні.

Який твій стаж водіння, водій-неухилянт? Мені чисто для себе, шоб розуміть з ким спілкуюсь.
Ти коли бачиш спереду вєлік, ти теж так впритул їдеш шоб вєл підрізать? А після ДТП ти так само тікаєш?

33 роки, десь 1,5млн км. Ще питання є? :D
Втік якраз велосипедист.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:53

  unicdima написав:
  Water написав:
  unicdima написав:Якщо якийсь дебіл заїде велосипедом мені під машину то в мене мають забрати права? Ти мабуть з пішоходів ухилянтів.
Що цікаво, всі ці пішорасти-велосипедасти ніколи не кажуть про дотримання правил ними, всюди водії винні.

Який твій стаж водіння, водій-неухилянт? Мені чисто для себе, шоб розуміть з ким спілкуюсь.
Ти коли бачиш спереду вєлік, ти теж так впритул їдеш шоб вєл підрізать? А після ДТП ти так само тікаєш?

33 роки, десь 1,5млн км. Ще питання є? :D

І багато ти за цей час вєліків переїхав?
UPD:
Втік якраз велосипедист.

А другий учасник ДТП залишився на місці ДТП, встановив знаки, зателефонував у поліцію.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:56

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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 21:59

  Water написав:І багато ти за цей час вєліків переїхав?

Я взагалі дуже акуратно їзжу, хоч і швидко, намагаюсь передбачити дії таких дебілів. Було якось, що такий велосипедист упав прямо мені під колеса і якби не моя реакція то я точно по його голові проїхався б.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:01

Шутка))

unicdima

33 роки, десь 1,5млн км.



Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:03

Крим стає російським: Трамп розглядає такі поступки в мирній угоді, – Semafor із посиланням на джерела.

Також готують заклик до ООН, щоб вони теж це визнали і погодились із позицією путіна.

https://www.semafor.com/article/03/17/2 ... to-end-war
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