Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 бер, 2025 22:05
Water написав: pesikot написав:
Велосипедист, такий самий учасник дорожнього руху, який зобов"язаний дотримуватись правил дорожнього руху
Уявимо шо у тебе є водійське посвідчення, ти бачиш вєл чи не бачиш? Далі шо ти бачиш?
Уяви шо це не вєл, а БЕЛАЗ.
Уяви, що ти велосипедист-довбойоб ...
Уявив ?
Фантазії завершив ?
Давай по фактам
Мені уявляти водійське посвідчення не потрібно, воно у мене є більше 30 років
За ці роки бачив багато різних дорожніх ситуацій
Вєл не виконав правила дорожнього руху, які був зобов"язаний виконувати
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Додано: Пон 17 бер, 2025 22:06
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
Записуємо
при житті лада
голодомору не було
кримських татар з Криму не переселяли
чеченців не депортували
в клініці сербського лад не сидів значить її не було
Гулаг придумав Солженіцин
Другої світової не було, а значить не було втрат українців у цій бійні
пакт молотова/рібентропа ладне підписував - значить його не було
розподілу Польщі між совком і німеччиною - не було
Далі продовжувати альтернативну історію якої не було?
Тогда, может быть, поняли, к чему были мои слова.
ти б аналізувати навчився те що пишеш - може би й дійшло чого тебе як нашкодившого котяру цілий час в твої слова мордочкою тикають....
А все тому що доя тебе
а - педерація це плюс/мінус нормально
б - Україна винувата що на неї напали бо з педерацією дружити не хотіла
в - на харків бомби падають бо у львові укро-фашисти..
я чітко твої ідиілогеми перечислив?
Чітко проявили свою дурість.
И лживость.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 22:08
Hotab написав: unicdima
33 роки, десь 1,5млн км.
помиляєшся
перший раз сів за вантажівку в 2022 в армії, ЗКБ каже пожени зіл-131 в Соледар терміново, а я ніколи на такому не їздив
виявилося все простіше ніж думав, потім багато всякої техніки ганяв.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 22:10
Дивна назва для сайту новин з НЕмоскальщини.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 22:11
pesikot написав:
Брєд прибрав...
Вєл не виконав правила дорожнього руху, які був зобов"язаний виконувати
Які саме?
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Додано: Пон 17 бер, 2025 22:14
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Додано: Пон 17 бер, 2025 22:24
Water написав: pesikot написав: Брєд прибрав
...
Вєл не виконав правила дорожнього руху, які був зобов"язаний виконувати
Які саме?
Ти приписав мені те, що я не писав
Удачі тобі на дорогах, велосипедист-довбойоб
Вєли і так називають "хрустами" )
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Додано: Пон 17 бер, 2025 22:24
послання ворогам України (москалям)
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Додано: Пон 17 бер, 2025 22:29
Wirująświatła написав:
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в Пон 17 бер, 2025 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 22:29
pesikot написав:
Удачі тобі на дорогах, велосипедист-довбойоб
Взаємно.
З якої причини ти дозволяєш собі зі мною так спілкуватись?
UPD:
pesikot написав:
Вєли і так називають "хрустами" )
Ой як смішно, давай ще поржи.
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