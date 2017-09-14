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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13268132691327013271>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 82
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:05

  unicdima написав:
  Water написав:І багато ти за цей час вєліків переїхав?

Я взагалі дуже акуратно їзжу, хоч і швидко, намагаюсь передбачити дії таких дебілів. Було якось, що такий велосипедист упав прямо мені під колеса і якби не моя реакція то я точно по його голові проїхався б.

О, а водій того авта на відео їхав точно так як ти написав?
Тут вже постановили шо велосипедист був нетверезий. А водій авта тверезий? Як ви перевірили шо велосипедист п`яний?
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:05

  Water написав:
  pesikot написав:Велосипедист, такий самий учасник дорожнього руху, який зобов"язаний дотримуватись правил дорожнього руху

Уявимо шо у тебе є водійське посвідчення, ти бачиш вєл чи не бачиш? Далі шо ти бачиш?
Уяви шо це не вєл, а БЕЛАЗ.

Уяви, що ти велосипедист-довбойоб ...
Уявив ?
Фантазії завершив ?

Давай по фактам

Мені уявляти водійське посвідчення не потрібно, воно у мене є більше 30 років
За ці роки бачив багато різних дорожніх ситуацій

Вєл не виконав правила дорожнього руху, які був зобов"язаний виконувати
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:06

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Записуємо
при житті лада
голодомору не було
кримських татар з Криму не переселяли
чеченців не депортували
в клініці сербського лад не сидів значить її не було
Гулаг придумав Солженіцин
Другої світової не було, а значить не було втрат українців у цій бійні
пакт молотова/рібентропа ладне підписував - значить його не було
розподілу Польщі між совком і німеччиною - не було

Далі продовжувати альтернативну історію якої не було?
Тогда, может быть, поняли, к чему были мои слова.
ти б аналізувати навчився те що пишеш - може би й дійшло чого тебе як нашкодившого котяру цілий час в твої слова мордочкою тикають....
А все тому що доя тебе
а - педерація це плюс/мінус нормально
б - Україна винувата що на неї напали бо з педерацією дружити не хотіла
в - на харків бомби падають бо у львові укро-фашисти..
я чітко твої ідиілогеми перечислив?
Чітко проявили свою дурість.
И лживость.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:08

  Hotab написав:unicdima
33 роки, десь 1,5млн км.


помиляєшся :D перший раз сів за вантажівку в 2022 в армії, ЗКБ каже пожени зіл-131 в Соледар терміново, а я ніколи на такому не їздив :D виявилося все простіше ніж думав, потім багато всякої техніки ганяв.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:10

  Xenon написав:Крим стає російським
www.semafor.com

Дивна назва для сайту новин з НЕмоскальщини.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:11

  pesikot написав:Брєд прибрав...
Вєл не виконав правила дорожнього руху, які був зобов"язаний виконувати

Які саме?
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:14

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:24

  Water написав:
  pesikot написав:Брєд прибрав...
Вєл не виконав правила дорожнього руху, які був зобов"язаний виконувати

Які саме?

Ти приписав мені те, що я не писав

Удачі тобі на дорогах, велосипедист-довбойоб

Вєли і так називають "хрустами" )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:24

послання ворогам України (москалям)

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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:29

ку

  Wirująświatła написав:Зображення


Востаннє редагувалось flyman в Пон 17 бер, 2025 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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