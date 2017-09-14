Water написав:І багато ти за цей час вєліків переїхав?
Я взагалі дуже акуратно їзжу, хоч і швидко, намагаюсь передбачити дії таких дебілів. Було якось, що такий велосипедист упав прямо мені під колеса і якби не моя реакція то я точно по його голові проїхався б.
О, а водій того авта на відео їхав точно так як ти написав? Тут вже постановили шо велосипедист був нетверезий. А водій авта тверезий? Як ви перевірили шо велосипедист п`яний?
budivelnik написав:Записуємо при житті лада голодомору не було кримських татар з Криму не переселяли чеченців не депортували в клініці сербського лад не сидів значить її не було Гулаг придумав Солженіцин Другої світової не було, а значить не було втрат українців у цій бійні пакт молотова/рібентропа ладне підписував - значить його не було розподілу Польщі між совком і німеччиною - не було
Далі продовжувати альтернативну історію якої не було?
Тогда, может быть, поняли, к чему были мои слова.
ти б аналізувати навчився те що пишеш - може би й дійшло чого тебе як нашкодившого котяру цілий час в твої слова мордочкою тикають.... А все тому що доя тебе а - педерація це плюс/мінус нормально б - Україна винувата що на неї напали бо з педерацією дружити не хотіла в - на харків бомби падають бо у львові укро-фашисти.. я чітко твої ідиілогеми перечислив?