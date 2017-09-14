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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13268132691327013271

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 82
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:29

  pesikot написав:Удачі тобі на дорогах, велосипедист-довбойоб

Взаємно.
З якої причини ти дозволяєш собі зі мною так спілкуватись?
UPD:
  pesikot написав:Вєли і так називають "хрустами" )

Ой як смішно, давай ще поржи.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:40

  Water написав:
  pesikot написав:Удачі тобі на дорогах, велосипедист-довбойоб

Взаємно.
З якої причини ти дозволяєш собі зі мною так спілкуватись?
UPD:
  pesikot написав:Вєли і так називають "хрустами" )

Ой як смішно, давай ще поржи.

З причини того, що ти довбойоб

Який не вважає за потрібне виконувати правила дорожнього руху
Який виправдовує того, який не вважає за потрібне виконувати правила дорожнього руху

А вислів "правила дорожнього руху написані кров"ю" - це не фігура мови, це сувора чугунна дупа дійсності

І мої, більше 30 років водійського стажу, тільки підтверджує цей простий, але дієвий вислів
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 17 бер, 2025 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 22:41

  Water написав:
  pesikot написав:Удачі тобі на дорогах, велосипедист-довбойоб

Взаємно.
З якої причини ти дозволяєш собі зі мною так спілкуватись?

ти й мені приписував слова які я не казав, я теж хотів тебе послати.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 23:00

  unicdima написав:
  Water написав:
  pesikot написав:Удачі тобі на дорогах, велосипедист-довбойоб

Взаємно.
З якої причини ти дозволяєш собі зі мною так спілкуватись?

ти й мені приписував слова які я не казав, я теж хотів тебе послати.

Які саме слова я тобі приписував, які ти не казав?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 23:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2 pesikot додав до чорного списку, бажаю тобі зустріти свого БЕЛАЗА.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 23:04

  Water написав:З якої причини ти дозволяєш собі зі мною так спілкуватись?
потому что лучшего отношения ты не заслуживаешь. не помню посылал я тебя или нет. но пару раз очень хотел.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 23:06

Пока накал страстей не вышел за пределы допустимого, думаю, стоит подвести итоги дискуссии сегодняшнего вечера.
Сегодня водительская солидарность взяла верх над страхом перед тцк. Это радует, поскольку говорит о том, что мы ещё не окончательно потеряны, и у нас все ещё есть шанс вернуться к нормальной мирной жизни.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 23:06

  Water написав:
  Xenon написав:Крим стає російським
http://www.semafor.com

Дивна назва для сайту новин з НЕмоскальщини.

.
https://en.wikipedia.org/wiki/Semafor_(website)
Semafor - новостной сайт, основанный в 2022 году Беном Смитом, бывшим главным редактором BuzzFeed News и обозревателем СМИ в The New York Times, и Джастином Б. Смитом, бывшим генеральным директором Bloomberg Media Group.
Xenon
 
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