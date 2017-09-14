Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 бер, 2025 22:29
pesikot написав:
Удачі тобі на дорогах, велосипедист-довбойоб
Взаємно.
З якої причини ти дозволяєш собі зі мною так спілкуватись?
UPD:
pesikot написав:
Вєли і так називають "хрустами" )
Ой як смішно, давай ще поржи.
Water
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Додано: Пон 17 бер, 2025 22:40
Water написав: pesikot написав:
Удачі тобі на дорогах, велосипедист-довбойоб
Взаємно.
З якої причини ти дозволяєш собі зі мною так спілкуватись?
UPD:
pesikot написав:
Вєли і так називають "хрустами" )
Ой як смішно, давай ще поржи.
З причини того, що ти довбойоб
Який не вважає за потрібне виконувати правила дорожнього руху
Який виправдовує того, який не вважає за потрібне виконувати правила дорожнього руху
А вислів "правила дорожнього руху написані кров"ю" - це не фігура мови, це сувора чугунна дупа дійсності
І мої, більше 30 років водійського стажу, тільки підтверджує цей простий, але дієвий вислів
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pesikot
в Пон 17 бер, 2025 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 22:41
Water написав: pesikot написав:
Удачі тобі на дорогах, велосипедист-довбойоб
Взаємно.
З якої причини ти дозволяєш собі зі мною так спілкуватись?
ти й мені приписував слова які я не казав, я теж хотів тебе послати.
unicdima
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Додано: Пон 17 бер, 2025 23:00
unicdima написав: Water написав: pesikot написав:
Удачі тобі на дорогах, велосипедист-довбойоб
Взаємно.
З якої причини ти дозволяєш собі зі мною так спілкуватись?
ти й мені приписував слова які я не казав, я теж хотів тебе послати.
Які саме слова я тобі приписував, які ти не казав?
Water
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Додано: Пон 17 бер, 2025 23:01
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pesikot додав до чорного списку, бажаю тобі зустріти свого БЕЛАЗА.
Water
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Додано: Пон 17 бер, 2025 23:04
Water написав:
З якої причини ти дозволяєш собі зі мною так спілкуватись?
потому что лучшего отношения ты не заслуживаешь. не помню посылал я тебя или нет. но пару раз очень хотел.
Wirująświatła
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Додано: Пон 17 бер, 2025 23:06
Пока накал страстей не вышел за пределы допустимого, думаю, стоит подвести итоги дискуссии сегодняшнего вечера.
Сегодня водительская солидарность взяла верх над страхом перед тцк. Это радует, поскольку говорит о том, что мы ещё не окончательно потеряны, и у нас все ещё есть шанс вернуться к нормальной мирной жизни.
Сибарит
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Додано: Пон 17 бер, 2025 23:06
Water написав:
Дивна назва для сайту новин з НЕмоскальщини.
.
https://en.wikipedia.org/wiki/Semafor_(website
)
Semafor - новостной сайт, основанный в 2022 году Беном Смитом, бывшим главным редактором BuzzFeed News и обозревателем СМИ в The New York Times, и Джастином Б. Смитом, бывшим генеральным директором Bloomberg Media Group.
Xenon
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Додано: Пон 17 бер, 2025 23:07
Сибарит написав:
у нас все ещё есть шанс вернуться к нормальной мирной жизни.
В цьому я дуже сумніваюсь.
Water
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