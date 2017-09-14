RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13268132691327013271

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 82
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 23:06

Пока накал страстей не вышел за пределы допустимого, думаю, стоит подвести итоги дискуссии сегодняшнего вечера.
Сегодня водительская солидарность взяла верх над страхом перед тцк. Это радует, поскольку говорит о том, что мы ещё не окончательно потеряны, и у нас все ещё есть шанс вернуться к нормальной мирной жизни.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7864
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6409 раз.
Подякували: 21419 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 23:06

  Water написав:
  Xenon написав:Крим стає російським
http://www.semafor.com

Дивна назва для сайту новин з НЕмоскальщини.

.
https://en.wikipedia.org/wiki/Semafor_(website)
Semafor - новостной сайт, основанный в 2022 году Беном Смитом, бывшим главным редактором BuzzFeed News и обозревателем СМИ в The New York Times, и Джастином Б. Смитом, бывшим генеральным директором Bloomberg Media Group.
Xenon
 
Повідомлень: 5210
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 23:10

2 Xenon, це раз, дивна назва semafor.
Water
 
Повідомлень: 2890
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 23:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сибарит написав:...
Сегодня водительская солидарность взяла верх над страхом перед тцк...


https://censor.net/ua/n3541689
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 23:31

  Сибарит написав:Пока накал страстей не вышел за пределы допустимого, думаю, стоит подвести итоги дискуссии сегодняшнего вечера.
Сегодня водительская солидарность взяла верх над страхом перед тцк. Это радует, поскольку говорит о том, что мы ещё не окончательно потеряны, и у нас все ещё есть шанс вернуться к нормальной мирной жизни.
Ну да.
По сравнению с комментариями на цензоре у нас здесь просто идеально.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33557
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 23:33

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:ти б аналізувати навчився те що пишеш - може би й дійшло чого тебе як нашкодившого котяру цілий час в твої слова мордочкою тикають....
А все тому що доя тебе
а - педерація це плюс/мінус нормально
б - Україна винувата що на неї напали бо з педерацією дружити не хотіла
в - на харків бомби падають бо у львові укро-фашисти..
я чітко твої ідиілогеми перечислив?
Чітко проявили свою дурість.
И лживость.
Ємоції - це добре для інституту благородних дівиць..
парторги до таких ніколи не відносились.
Тому
Емоції - відкинь
Армументами доведи що мною описане-не правда і ти такого не говорив і так не думаєш.

ПС
можу ще додати
найкраще морозиво (правда крадене в США)
і Бандера-фашист ( правда сидів в німецькому концтаборі які ще ленін придумав. потім Пілсудських впровадив. і вже аж після цього Сралін з Гітлером скопійовали)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25854
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 00:02

  Сибарит написав:...........
На самом деле, у нас проблема не в том, чтобы переубедить оппонента, а в том, чтобы перестать считать врагом единомышленника, когда мнения расходятся в мелочах.
Слишком сильно о нас требование полного единомыслия.
Сейчас вообще интересная жизнь. У всех свои взгляды и угодить всем практически нереально.
Ремейк классического диснеевского мультфильма, снятый Марком Уэббом, стал скандальным еще до выхода на экраны — а 15 марта состоялась его мировая премьера. «Белоснежку» призывали бойкотировать пропалестинские активисты, а израильский консул осудил исполнительницу главной роли. Правые высмеяли фильм за недостаточную белую Белоснежку, а сторонники diversity осудили за то, что там присутствуют гномы, то есть карлики. А после того, как создатели фильма решили заменить гномов компьютерной графикой, возмутилось уже сообщество людей с карликовостью.
https://www.bbc.com/russian/articles/cd65l1x1zz6o.
Там вообще интересно. Куча претензий со всех сторон. Порой совершенно неожиданных.
Да, не подумайте, что "недостаточно белая Белоснежка" какая-нибудь негритянка. Рэйчел Зеглер актриса колумбийского происхождения. Но кожа у неё со смуглым оттенком, а не белая, как снег.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33557
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 00:13

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  prodigy написав:Banderlog
не далеко відійшов від радянських(кремлівських наративів), саме путін
каже-поверніть 3 області полякам, 1,5 області румунам
2 травня 2014 в Одесі всі, хто зажарився у домі Профсоюзів, були прихожанє упц(я бачив в храмі їх фото і чув як за них молилися, і тобто по всій Україні), потім коли почалось вторнення на Донбас ці попи(підлюки упц/мпц) відмовлялись відспівувати нашіх загиблих солдат, тому брате-москолик шукай правду де інше ніж у кремлі

важко з тобою порозумітись, бо в мпц(упц) тобі промили мозкі белизною, не пиши маячню чергову про те, хто і що втратив, краще виконуй вчасно обовязки

до речі, не чув що ти тут критикував путіна як і ще 10 інших персонажів
не пив би ти білизну то менше чепухи б молов.
З обовязками в мене правило- можу то забиваю хрін, не можу то тяну рєзіну :lol:
пшеки нам вороги такі самі як москалі.

ні, не так. поляки, як й німці та французи після 2СВ пройшли великий шлях до того, щоб забути всі ці старі образи. там ще є хто намагається постійно казати про Волинську різню, але гадаю це скоро теж пройдемо. тому захоплювати поляки нас просто не будуть - логіка ЄС зовсім про інше.

а росіяне досі думками у часах 2СВ - тому вони намагаються захопить Україну реально. а оскільки розуміють, що з Західною Україною не впораються, то намагаються типа комусь віддати в підпорядкування. думки сторічної давнини.

бачу румуни вам не так муляють, як не ви в Румунію, то Румунія до вас :lol:
да, румуни мені ближчі за поляків, вони православні.
Піждіть, то Ви за війну упа на волині проти поляків чи проти?
До страти того польського міністра доклав руки не тільки Бандера але і Шухевич і даж Мельник.
Це не особиста помилка, це колективне рішення українських націоналістів. Упа створив Бульба- Боровець а не Бандера. Створив як опір полякам, перепідпорядкування упа оун відбулось головним чином методами терору.
Українська гетьманська держава теж виникла як сепаратистський рух проти поляків.
Взагалі, які підстави у вас стверджувати що польща є союзницькою чи хочаб дружньою державою по відношенню до України?
P/s мож там хтось щось пройшов щоб забути а ми ЗГАДАЄМ! :lol:
https://youtu.be/-CNThe69ss4?si=9K1eVRoGTXSunltY
Востаннє редагувалось Banderlog в Вів 18 бер, 2025 00:20, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2270
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 00:19

  unicdima написав:
  Water написав:І багато ти за цей час вєліків переїхав?

Я взагалі дуже акуратно їзжу, хоч і швидко, намагаюсь передбачити дії таких дебілів..

Зображення

У Флаймана на Ф. островах так вже 6-та дитина зʼявилась. Можна з обліку знімати, і дєло палить.
Hotab
 
Повідомлень: 14450
З нами з: 15.02.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 2329 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 13268132691327013271
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89590
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 264313
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 912908
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3240)
17.03.2025 23:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.