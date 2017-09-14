Пока накал страстей не вышел за пределы допустимого, думаю, стоит подвести итоги дискуссии сегодняшнего вечера. Сегодня водительская солидарность взяла верх над страхом перед тцк. Это радует, поскольку говорит о том, что мы ещё не окончательно потеряны, и у нас все ещё есть шанс вернуться к нормальной мирной жизни.
Semafor - новостной сайт, основанный в 2022 году Беном Смитом, бывшим главным редактором BuzzFeed News и обозревателем СМИ в The New York Times, и Джастином Б. Смитом, бывшим генеральным директором Bloomberg Media Group.
Сибарит написав:Пока накал страстей не вышел за пределы допустимого, думаю, стоит подвести итоги дискуссии сегодняшнего вечера. Сегодня водительская солидарность взяла верх над страхом перед тцк. Это радует, поскольку говорит о том, что мы ещё не окончательно потеряны, и у нас все ещё есть шанс вернуться к нормальной мирной жизни.
Ну да. По сравнению с комментариями на цензоре у нас здесь просто идеально.
budivelnik написав:ти б аналізувати навчився те що пишеш - може би й дійшло чого тебе як нашкодившого котяру цілий час в твої слова мордочкою тикають.... А все тому що доя тебе а - педерація це плюс/мінус нормально б - Україна винувата що на неї напали бо з педерацією дружити не хотіла в - на харків бомби падають бо у львові укро-фашисти.. я чітко твої ідиілогеми перечислив?
Чітко проявили свою дурість. И лживость.
Ємоції - це добре для інституту благородних дівиць.. парторги до таких ніколи не відносились. Тому Емоції - відкинь Армументами доведи що мною описане-не правда і ти такого не говорив і так не думаєш.
ПС можу ще додати найкраще морозиво (правда крадене в США) і Бандера-фашист ( правда сидів в німецькому концтаборі які ще ленін придумав. потім Пілсудських впровадив. і вже аж після цього Сралін з Гітлером скопійовали)
Сибарит написав:........... На самом деле, у нас проблема не в том, чтобы переубедить оппонента, а в том, чтобы перестать считать врагом единомышленника, когда мнения расходятся в мелочах. Слишком сильно о нас требование полного единомыслия.
Сейчас вообще интересная жизнь. У всех свои взгляды и угодить всем практически нереально.
Ремейк классического диснеевского мультфильма, снятый Марком Уэббом, стал скандальным еще до выхода на экраны — а 15 марта состоялась его мировая премьера. «Белоснежку» призывали бойкотировать пропалестинские активисты, а израильский консул осудил исполнительницу главной роли. Правые высмеяли фильм за недостаточную белую Белоснежку, а сторонники diversity осудили за то, что там присутствуют гномы, то есть карлики. А после того, как создатели фильма решили заменить гномов компьютерной графикой, возмутилось уже сообщество людей с карликовостью.
https://www.bbc.com/russian/articles/cd65l1x1zz6o. Там вообще интересно. Куча претензий со всех сторон. Порой совершенно неожиданных. Да, не подумайте, что "недостаточно белая Белоснежка" какая-нибудь негритянка. Рэйчел Зеглер актриса колумбийского происхождения. Но кожа у неё со смуглым оттенком, а не белая, как снег.
prodigy написав:Banderlog не далеко відійшов від радянських(кремлівських наративів), саме путін каже-поверніть 3 області полякам, 1,5 області румунам 2 травня 2014 в Одесі всі, хто зажарився у домі Профсоюзів, були прихожанє упц(я бачив в храмі їх фото і чув як за них молилися, і тобто по всій Україні), потім коли почалось вторнення на Донбас ці попи(підлюки упц/мпц) відмовлялись відспівувати нашіх загиблих солдат, тому брате-москолик шукай правду де інше ніж у кремлі
важко з тобою порозумітись, бо в мпц(упц) тобі промили мозкі белизною, не пиши маячню чергову про те, хто і що втратив, краще виконуй вчасно обовязки
до речі, не чув що ти тут критикував путіна як і ще 10 інших персонажів
не пив би ти білизну то менше чепухи б молов. З обовязками в мене правило- можу то забиваю хрін, не можу то тяну рєзіну пшеки нам вороги такі самі як москалі.
ні, не так. поляки, як й німці та французи після 2СВ пройшли великий шлях до того, щоб забути всі ці старі образи. там ще є хто намагається постійно казати про Волинську різню, але гадаю це скоро теж пройдемо. тому захоплювати поляки нас просто не будуть - логіка ЄС зовсім про інше.
а росіяне досі думками у часах 2СВ - тому вони намагаються захопить Україну реально. а оскільки розуміють, що з Західною Україною не впораються, то намагаються типа комусь віддати в підпорядкування. думки сторічної давнини.
бачу румуни вам не так муляють, як не ви в Румунію, то Румунія до вас
да, румуни мені ближчі за поляків, вони православні. Піждіть, то Ви за війну упа на волині проти поляків чи проти? До страти того польського міністра доклав руки не тільки Бандера але і Шухевич і даж Мельник. Це не особиста помилка, це колективне рішення українських націоналістів. Упа створив Бульба- Боровець а не Бандера. Створив як опір полякам, перепідпорядкування упа оун відбулось головним чином методами терору. Українська гетьманська держава теж виникла як сепаратистський рух проти поляків. Взагалі, які підстави у вас стверджувати що польща є союзницькою чи хочаб дружньою державою по відношенню до України? P/s мож там хтось щось пройшов щоб забути а ми ЗГАДАЄМ! https://youtu.be/-CNThe69ss4?si=9K1eVRoGTXSunltY
Востаннє редагувалось Banderlog в Вів 18 бер, 2025 00:20, всього редагувалось 1 раз.