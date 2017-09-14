budivelnik написав: ЛАД написав:
Но то, что он сидел в немецком концлагере в достаточно комфортных как для концлагеря условиях, не свидетельствует ни о чём
Хіба я проти?
Те що на Харків летять бомби -не говорить про те що парторг є патріотом України
але те що парторг озвучував на цих сторінках -говорить про те що він є симпатиком російської мови і педерації, а також скритим прихильником пуйла.. хоча це не є причиною бомб на Харків
Я правильно перевів з парторжного на нормальну?
Ложь не становится правдой от того, что её повторить много раз.
Но я понимаю.
Как учил партайгеноссе Геббельс:
8. Пропаганда должна ограничиться минимумом и повторять это постоянно. Настойчивость является важной предпосылкой её успеха.
........
10. Пропаганда не имеет абсолютно ничего общего с правдой
Разница с Геббельсом в том, что он был намного грамотнее и умнее.
P.s. Я так понимаю, что вам крайне необходимо кого-нибудь позадрачивать.
Нет детройта, так вы ко мне цепляетесь?
Это у вас такой способ самоутверждения? Никак не избавитесь от комплекса неполноценности?
Даже то, что разбогатели, не помогает?