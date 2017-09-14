ЛАД написав:Но то, что он сидел в немецком концлагере в достаточно комфортных как для концлагеря условиях, не свидетельствует ни о чём
Хіба я проти? Те що на Харків летять бомби -не говорить про те що парторг є патріотом України але те що парторг озвучував на цих сторінках -говорить про те що він є симпатиком російської мови і педерації, а також скритим прихильником пуйла.. хоча це не є причиною бомб на Харків
ЛАД написав:Но то, что он сидел в немецком концлагере в достаточно комфортных как для концлагеря условиях, не свидетельствует ни о чём
Хіба я проти? Те що на Харків летять бомби -не говорить про те що парторг є патріотом України але те що парторг озвучував на цих сторінках -говорить про те що він є симпатиком російської мови і педерації, а також скритим прихильником пуйла.. хоча це не є причиною бомб на Харків
Я правильно перевів з парторжного на нормальну?
Ложь не становится правдой от того, что её повторить много раз. Но я понимаю. Как учил партайгеноссе Геббельс:
8. Пропаганда должна ограничиться минимумом и повторять это постоянно. Настойчивость является важной предпосылкой её успеха. ........ 10. Пропаганда не имеет абсолютно ничего общего с правдой
Разница с Геббельсом в том, что он был намного грамотнее и умнее.
P.s. Я так понимаю, что вам крайне необходимо кого-нибудь позадрачивать. Нет детройта, так вы ко мне цепляетесь? Это у вас такой способ самоутверждения? Никак не избавитесь от комплекса неполноценности? Даже то, что разбогатели, не помогает?
Сибарит написав:Пока накал страстей не вышел за пределы допустимого, думаю, стоит подвести итоги дискуссии сегодняшнего вечера. Сегодня водительская солидарность взяла верх над страхом перед тцк. Это радует, поскольку говорит о том, что мы ещё не окончательно потеряны, и у нас все ещё есть шанс вернуться к нормальной мирной жизни.
Прочел пост и решил откатить назад , посмотреть что за дискуссия. Поймали в гаражах убежавшего четверо в камуфляже из бусика. И вежливо затолкнули его в машину.
Якщо сталася ДТП(навмисно/випадково), це далі шо було, втеча з місця ДТП?
Без сумніву. З усіма штрафами для лісапетиста , ну і ремонт за його рахунок. Попередні б 10 секунд багато б прояснили.
почався третій рік епохи "бусифікації" а все ті ж самі люди на forum.finance продовжують клеїти дурня обговорюючи якісь там ПДР в ситуації коли цивільний рятувався як міг від спроб його незаконного викрадення групою осіб у формі схожій на військову. Чи хтось хоче озвучити а-ля телемарафонську версію що їхав собі велосипедист і випадково впав під проїзжаючий поруч бус з рекрутерами-активістами, а вони його просто наздоганяли щоб швидку викликати і оформити ДТП
Hotab написав:Може і навмисно підрізали. (Мені б було жалко машину, вмятини і дряпини на бусі гарантовані). А може і ні.
а чого її жаліти, якщо шось то волонтери ще підкинуть. не на фронт же ці буси передавати, в тцк вони потрібніші
у Львові людей відловлюють на швидкій та інкасаторській машинах+стандартні волонтерські буси/джипи, які не "доїхали" на фронт, мусорські машини, авто тцкунів на чорних номерах, останній писк-цивільна тойота авенсіс із заклеєними малярським скотчем номерами . Громадянами подано заяву у нацполіцію із проханням розібратись у цій ситуації, але думаю, що буде така ж огидна відписка як і у випадку із "ненавмисно збитим" велосипедистом...
п.с. бідолаху таки догнали не території гаражів, де він намагався сховатись від погоні, небайдужі намагались відбити, але 4 "контужених та поранених" збуїв перемогти не вдалось...
у тернопільській області за такого ж "ненавмисного" наїзду чоловіку було розтрощено таз та ноги, покарання ніхто не поніс, наїхали кіа соренто...2,5 тони...