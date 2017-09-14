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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13270132711327213273>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 82
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 00:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но то, что он сидел в немецком концлагере в достаточно комфортных как для концлагеря условиях, не свидетельствует ни о чём
Хіба я проти?
Те що на Харків летять бомби -не говорить про те що парторг є патріотом України
але те що парторг озвучував на цих сторінках -говорить про те що він є симпатиком російської мови і педерації, а також скритим прихильником пуйла.. хоча це не є причиною бомб на Харків

Я правильно перевів з парторжного на нормальну?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 01:03

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но то, что он сидел в немецком концлагере в достаточно комфортных как для концлагеря условиях, не свидетельствует ни о чём
Хіба я проти?
Те що на Харків летять бомби -не говорить про те що парторг є патріотом України
але те що парторг озвучував на цих сторінках -говорить про те що він є симпатиком російської мови і педерації, а також скритим прихильником пуйла.. хоча це не є причиною бомб на Харків

Я правильно перевів з парторжного на нормальну?
Ложь не становится правдой от того, что её повторить много раз.
Но я понимаю.
Как учил партайгеноссе Геббельс:
8. Пропаганда должна ограничиться минимумом и повторять это постоянно. Настойчивость является важной предпосылкой её успеха.
........
10. Пропаганда не имеет абсолютно ничего общего с правдой
Разница с Геббельсом в том, что он был намного грамотнее и умнее.

P.s. Я так понимаю, что вам крайне необходимо кого-нибудь позадрачивать.
Нет детройта, так вы ко мне цепляетесь?
Это у вас такой способ самоутверждения? Никак не избавитесь от комплекса неполноценности?
Даже то, что разбогатели, не помогает?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 02:28

  Сибарит написав:Пока накал страстей не вышел за пределы допустимого, думаю, стоит подвести итоги дискуссии сегодняшнего вечера.
Сегодня водительская солидарность взяла верх над страхом перед тцк. Это радует, поскольку говорит о том, что мы ещё не окончательно потеряны, и у нас все ещё есть шанс вернуться к нормальной мирной жизни.

Прочел пост и решил откатить назад , посмотреть что за дискуссия. Поймали в гаражах убежавшего четверо в камуфляже из бусика. И вежливо затолкнули его в машину.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 02:40

  budivelnik написав: ... концтаборі які ще ленін придумав. потім Пілсудських впровадив. і вже аж після цього Сралін з Гітлером скопійовали)

Вот же везде ссущий Ильич. ) Но как быть с этим ? Second Boer War concentration camps.
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Bo ... tion_camps
Был еще австро-венгерский Талергоф.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 07:40

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 09:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Може і навмисно підрізали. (Мені б було жалко машину, вмятини і дряпини на бусі гарантовані). А може і ні.

а чого її жаліти, якщо шось то волонтери ще підкинуть. не на фронт же ці буси передавати, в тцк вони потрібніші
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 09:34

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Може і навмисно підрізали. (Мені б було жалко машину, вмятини і дряпини на бусі гарантовані). А може і ні.

а чого її жаліти, якщо шось то волонтери ще підкинуть. не на фронт же ці буси передавати, в тцк вони потрібніші

Ти видно теж із ухилянтів якщо так ссишся ТЦК.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 09:35

  Hotab написав:Water
Якщо сталася ДТП(навмисно/випадково), це далі шо було, втеча з місця ДТП?

Без сумніву.
З усіма штрафами для лісапетиста , ну і ремонт за його рахунок.
Попередні б 10 секунд багато б прояснили.

почався третій рік епохи "бусифікації" а все ті ж самі люди на forum.finance продовжують клеїти дурня обговорюючи якісь там ПДР в ситуації коли цивільний рятувався як міг від спроб його незаконного викрадення групою осіб у формі схожій на військову.
Чи хтось хоче озвучити а-ля телемарафонську версію що їхав собі велосипедист і випадково впав під проїзжаючий поруч бус з рекрутерами-активістами, а вони його просто наздоганяли щоб швидку викликати і оформити ДТП :lol:
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 09:38

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Може і навмисно підрізали. (Мені б було жалко машину, вмятини і дряпини на бусі гарантовані). А може і ні.

а чого її жаліти, якщо шось то волонтери ще підкинуть. не на фронт же ці буси передавати, в тцк вони потрібніші


у Львові людей відловлюють на швидкій та інкасаторській машинах+стандартні волонтерські буси/джипи, які не "доїхали" на фронт, мусорські машини, авто тцкунів на чорних номерах, останній писк-цивільна тойота авенсіс із заклеєними малярським скотчем номерами :shock: . Громадянами подано заяву у нацполіцію із проханням розібратись у цій ситуації, але думаю, що буде така ж огидна відписка як і у випадку із "ненавмисно збитим" велосипедистом...

п.с. бідолаху таки догнали не території гаражів, де він намагався сховатись від погоні, небайдужі намагались відбити, але 4 "контужених та поранених" збуїв перемогти не вдалось...

у тернопільській області за такого ж "ненавмисного" наїзду чоловіку було розтрощено таз та ноги, покарання ніхто не поніс, наїхали кіа соренто...2,5 тони...
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Ти видно теж із ухилянтів

В Україні відсутнє юридичне поняття "ухилянт", а спілкуватись в псевдопатріотичному пропагандитському ключі нема бажання
Letusrock
 
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