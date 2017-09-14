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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1327013271132721327313274>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 83
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
16%
13
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 00:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но то, что он сидел в немецком концлагере в достаточно комфортных как для концлагеря условиях, не свидетельствует ни о чём
Хіба я проти?
Те що на Харків летять бомби -не говорить про те що парторг є патріотом України
але те що парторг озвучував на цих сторінках -говорить про те що він є симпатиком російської мови і педерації, а також скритим прихильником пуйла.. хоча це не є причиною бомб на Харків

Я правильно перевів з парторжного на нормальну?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 01:03

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но то, что он сидел в немецком концлагере в достаточно комфортных как для концлагеря условиях, не свидетельствует ни о чём
Хіба я проти?
Те що на Харків летять бомби -не говорить про те що парторг є патріотом України
але те що парторг озвучував на цих сторінках -говорить про те що він є симпатиком російської мови і педерації, а також скритим прихильником пуйла.. хоча це не є причиною бомб на Харків

Я правильно перевів з парторжного на нормальну?
Ложь не становится правдой от того, что её повторить много раз.
Но я понимаю.
Как учил партайгеноссе Геббельс:
8. Пропаганда должна ограничиться минимумом и повторять это постоянно. Настойчивость является важной предпосылкой её успеха.
........
10. Пропаганда не имеет абсолютно ничего общего с правдой
Разница с Геббельсом в том, что он был намного грамотнее и умнее.

P.s. Я так понимаю, что вам крайне необходимо кого-нибудь позадрачивать.
Нет детройта, так вы ко мне цепляетесь?
Это у вас такой способ самоутверждения? Никак не избавитесь от комплекса неполноценности?
Даже то, что разбогатели, не помогает?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 02:28

  Сибарит написав:Пока накал страстей не вышел за пределы допустимого, думаю, стоит подвести итоги дискуссии сегодняшнего вечера.
Сегодня водительская солидарность взяла верх над страхом перед тцк. Это радует, поскольку говорит о том, что мы ещё не окончательно потеряны, и у нас все ещё есть шанс вернуться к нормальной мирной жизни.

Прочел пост и решил откатить назад , посмотреть что за дискуссия. Поймали в гаражах убежавшего четверо в камуфляже из бусика. И вежливо затолкнули его в машину.
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 02:40

  budivelnik написав: ... концтаборі які ще ленін придумав. потім Пілсудських впровадив. і вже аж після цього Сралін з Гітлером скопійовали)

Вот же везде ссущий Ильич. ) Но как быть с этим ? Second Boer War concentration camps.
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Bo ... tion_camps
Был еще австро-венгерский Талергоф.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 07:40


Жахливі наслідки курської операції
- курська операція перетворюється у сумську;
- таким чином отримуємо додаткову величезну ділянку фронту вже на своїй території - оце відволікли ворога, так відволікли;
- якщо фортифікації не збудовані, загроза для Сум перетворитись у прифронтове місто, як Херсон або гірше;
- розкручування москалями теми про "звірства ЗСУ", у яку на жаль багато хто на Заході повірить;
- незрозумілий статус наших полонених.
- вже мовчу про втрати.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 18 бер, 2025 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 09:38

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Може і навмисно підрізали. (Мені б було жалко машину, вмятини і дряпини на бусі гарантовані). А може і ні.

а чого її жаліти, якщо шось то волонтери ще підкинуть. не на фронт же ці буси передавати, в тцк вони потрібніші


у Львові людей відловлюють на швидкій та інкасаторській машинах+стандартні волонтерські буси/джипи, які не "доїхали" на фронт, мусорські машини, авто тцкунів на чорних номерах, останній писк-цивільна тойота авенсіс із заклеєними малярським скотчем номерами :shock: . Громадянами подано заяву у нацполіцію із проханням розібратись у цій ситуації, але думаю, що буде така ж огидна відписка як і у випадку із "ненавмисно збитим" велосипедистом...

п.с. бідолаху таки догнали не території гаражів, де він намагався сховатись від погоні, небайдужі намагались відбити, але 4 "контужених та поранених" збуїв перемогти не вдалось...

у тернопільській області за такого ж "ненавмисного" наїзду чоловіку було розтрощено таз та ноги, покарання ніхто не поніс, наїхали кіа соренто...2,5 тони...
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Ти видно теж із ухилянтів

В Україні відсутнє юридичне поняття "ухилянт", а спілкуватись в псевдопатріотичному пропагандитському ключі нема бажання
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️ Трамп підтвердив, що його суперечка із Зеленським під час візиту українського президента в Овальний кабінет була «частиною стратегії тиску на Україну».

Він також заявив, що рішення США припинити постачання зброї Україні не мала жодних наслідків для української армії.


зато обосрать зеленского, который не начал лизать трампу сраку, так очередь стояла
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 09:49

  smdtranz написав:
❗️ Трамп підтвердив, що його суперечка із Зеленським під час візиту українського президента в Овальний кабінет була «частиною стратегії тиску на Україну».
Він також заявив, що рішення США припинити постачання зброї Україні не мала жодних наслідків для української армії.

зато обосрать зеленского, который не начал лизать трампу сраку, так очередь стояла

Президент не повинен вестись на жодні провокації, і вміти поводитись як дипломат. От вам і наслідки тепличної моно-диктатури - перша ж гостра дискусія в реальному світі вивела його з себе
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 09:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:п.с. бідолаху таки догнали не території гаражів, де він намагався сховатись від погоні, небайдужі намагались відбити, але 4 "контужених та поранених" збуїв перемогти не вдалось...

він вже написав у соцмережах що має багато нюансів по здоровю то його відпустили на дообстеження з виписаною повісткою на наступний день (тобто щоб дообстежитись було нереально). Але він не зміг так швидко знайти адвоката, а сам йти ще раз побоявся
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