ЛАД написав:Но то, что он сидел в немецком концлагере в достаточно комфортных как для концлагеря условиях, не свидетельствует ни о чём
Хіба я проти? Те що на Харків летять бомби -не говорить про те що парторг є патріотом України але те що парторг озвучував на цих сторінках -говорить про те що він є симпатиком російської мови і педерації, а також скритим прихильником пуйла.. хоча це не є причиною бомб на Харків
ЛАД написав:Но то, что он сидел в немецком концлагере в достаточно комфортных как для концлагеря условиях, не свидетельствует ни о чём
Хіба я проти? Те що на Харків летять бомби -не говорить про те що парторг є патріотом України але те що парторг озвучував на цих сторінках -говорить про те що він є симпатиком російської мови і педерації, а також скритим прихильником пуйла.. хоча це не є причиною бомб на Харків
Я правильно перевів з парторжного на нормальну?
Ложь не становится правдой от того, что её повторить много раз. Но я понимаю. Как учил партайгеноссе Геббельс:
8. Пропаганда должна ограничиться минимумом и повторять это постоянно. Настойчивость является важной предпосылкой её успеха. ........ 10. Пропаганда не имеет абсолютно ничего общего с правдой
Разница с Геббельсом в том, что он был намного грамотнее и умнее.
P.s. Я так понимаю, что вам крайне необходимо кого-нибудь позадрачивать. Нет детройта, так вы ко мне цепляетесь? Это у вас такой способ самоутверждения? Никак не избавитесь от комплекса неполноценности? Даже то, что разбогатели, не помогает?
Сибарит написав:Пока накал страстей не вышел за пределы допустимого, думаю, стоит подвести итоги дискуссии сегодняшнего вечера. Сегодня водительская солидарность взяла верх над страхом перед тцк. Это радует, поскольку говорит о том, что мы ещё не окончательно потеряны, и у нас все ещё есть шанс вернуться к нормальной мирной жизни.
Прочел пост и решил откатить назад , посмотреть что за дискуссия. Поймали в гаражах убежавшего четверо в камуфляже из бусика. И вежливо затолкнули его в машину.
Жахливі наслідки курської операції - курська операція перетворюється у сумську; - таким чином отримуємо додаткову величезну ділянку фронту вже на своїй території - оце відволікли ворога, так відволікли; - якщо фортифікації не збудовані, загроза для Сум перетворитись у прифронтове місто, як Херсон або гірше; - розкручування москалями теми про "звірства ЗСУ", у яку на жаль багато хто на Заході повірить; - незрозумілий статус наших полонених. - вже мовчу про втрати.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 18 бер, 2025 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Може і навмисно підрізали. (Мені б було жалко машину, вмятини і дряпини на бусі гарантовані). А може і ні.
а чого її жаліти, якщо шось то волонтери ще підкинуть. не на фронт же ці буси передавати, в тцк вони потрібніші
у Львові людей відловлюють на швидкій та інкасаторській машинах+стандартні волонтерські буси/джипи, які не "доїхали" на фронт, мусорські машини, авто тцкунів на чорних номерах, останній писк-цивільна тойота авенсіс із заклеєними малярським скотчем номерами . Громадянами подано заяву у нацполіцію із проханням розібратись у цій ситуації, але думаю, що буде така ж огидна відписка як і у випадку із "ненавмисно збитим" велосипедистом...
п.с. бідолаху таки догнали не території гаражів, де він намагався сховатись від погоні, небайдужі намагались відбити, але 4 "контужених та поранених" збуїв перемогти не вдалось...
у тернопільській області за такого ж "ненавмисного" наїзду чоловіку було розтрощено таз та ноги, покарання ніхто не поніс, наїхали кіа соренто...2,5 тони...
❗️ Трамп підтвердив, що його суперечка із Зеленським під час візиту українського президента в Овальний кабінет була «частиною стратегії тиску на Україну». Він також заявив, що рішення США припинити постачання зброї Україні не мала жодних наслідків для української армії.
зато обосрать зеленского, который не начал лизать трампу сраку, так очередь стояла
Президент не повинен вестись на жодні провокації, і вміти поводитись як дипломат. От вам і наслідки тепличної моно-диктатури - перша ж гостра дискусія в реальному світі вивела його з себе
jump написав:п.с. бідолаху таки догнали не території гаражів, де він намагався сховатись від погоні, небайдужі намагались відбити, але 4 "контужених та поранених" збуїв перемогти не вдалось...
він вже написав у соцмережах що має багато нюансів по здоровю то його відпустили на дообстеження з виписаною повісткою на наступний день (тобто щоб дообстежитись було нереально). Але він не зміг так швидко знайти адвоката, а сам йти ще раз побоявся