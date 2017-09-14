Hotab написав:Може і навмисно підрізали. (Мені б було жалко машину, вмятини і дряпини на бусі гарантовані). А може і ні.
а чого її жаліти, якщо шось то волонтери ще підкинуть. не на фронт же ці буси передавати, в тцк вони потрібніші
у Львові людей відловлюють на швидкій та інкасаторській машинах+стандартні волонтерські буси/джипи, які не "доїхали" на фронт, мусорські машини, авто тцкунів на чорних номерах, останній писк-цивільна тойота авенсіс із заклеєними малярським скотчем номерами . Громадянами подано заяву у нацполіцію із проханням розібратись у цій ситуації, але думаю, що буде така ж огидна відписка як і у випадку із "ненавмисно збитим" велосипедистом...
п.с. бідолаху таки догнали не території гаражів, де він намагався сховатись від погоні, небайдужі намагались відбити, але 4 "контужених та поранених" збуїв перемогти не вдалось...
у тернопільській області за такого ж "ненавмисного" наїзду чоловіку було розтрощено таз та ноги, покарання ніхто не поніс, наїхали кіа соренто...2,5 тони...
Факт порушення вимог ТЦК під час мобілізації не звільняє військовозобов’язаного від призову, - Верховний Суд
Процедура призову військовозобов’язаного громадянина на військову службу під час мобілізації є незворотною, а визнання процедури призову протиправною не спричиняє звільнення незаконно мобілізованого з військової служби.
Відповідне рішення ухвалив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду у справі за позовом військовослужбовця до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
❗️ Трамп підтвердив, що його суперечка із Зеленським під час візиту українського президента в Овальний кабінет була «частиною стратегії тиску на Україну». Він також заявив, що рішення США припинити постачання зброї Україні не мала жодних наслідків для української армії.
зато обосрать зеленского, который не начал лизать трампу сраку, так очередь стояла
Президент не повинен вестись на жодні провокації, і вміти поводитись як дипломат. От вам і наслідки тепличної моно-диктатури - перша ж гостра дискусія в реальному світі вивела його з себе
согласен, Трамп конечно повел себя не дипломатично. ну да старый уже, мало ли что там в голове, мы не поймем
andrijk777 написав:Кожен(майже) експерт/блогер говорить те що йому вигідно(або те за що йому заплатили). Теперішнє укріплення рубля до 84 руб/дол чітко показало що РФ не друкує гроші "більше норми". Що інфляція(в РФ) 30%-40% це казочки. Реальна інфляція приблизно відповідає офіційній. І т.д. Так, ставка 21% завищена, бізнесу тяжкувато.
Щодо "пенсионеров на демонстрации" так вони ніколи не вийдуть. Треба щоб рівень життя впав разів в три, що фактично не є реальним якщо нафта не впаде в ціні хоча б в 2 рази.
курс 84 руб/дол в умовах відсутності вільних торгів не каже ні про що. що таке норма друку - питання цікаве. гроші вони надрукували додатково, але не так щоб почався гіпер. те, що реальна інфляція вище - думаю це точно.
й ставка 21% - це якраз ознака, що вони вважають, що грошей більше норми, тому намагаються їх втримати на депозитах
чітко показало що РФ не друкує гроші "більше норми"
навіщо більше, центробанк друкує гроші під випуск ОФЗ (облігації федерального займу), банки "купляють офз собі на баланс"і і під ці умовні гроші видають бізнесу кредити під 25%, льготна іпотека зупинена у 2023р
Сколько денег напечатали в России в 2024 году? В 2024 году она возросла на 18 трлн 871,0 млрд рублей, или на 19,2%, после увеличения в 2023 году на 19,4%, в 2022 году – на 24,4%
Какова денежная масса России в 2024 году? Денежная масса M2 в России в среднем составляла 23903,76 млрд рублей с 1992 года по 2025 год, достигнув исторического максимума в 117256,40 млрд рублей в декабре 2024 года и рекордного минимума в 6,50 млрд рублей в декабре 1992 года.
Объем государственного долга РФ за 2024 год увеличился на 13,5% или почти на 3,5 трлн руб. и составил 29 трлн руб., говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2024 год
рф не вистачає грошей, доступу к іностранним кредитам немає, навіть Китай оцінює ризики, як великі і теж відмовився інвестувати.
курс валюти впливає тількі на імпорт (тому що фізичного долара в банках немає, вірніше його дуже мало, щоб продавати населенню), від курса 84 руб втрачає наповнення бюджету налогами від продажи сировини, але походу дехто вже має наміри "рвати когті", в ОАЄ існує більше 10 фірм-посередників по продажу російської нафти, профіт десь 5-7 млрд на рік (ці гроші, це гроші путіна і його родини, як колись гроші партії(кпсс)
INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо России в 2024 году выросло по сравнению с 2023 годом на 7,8% и составило $150,9 млрд, по данным Федеральной таможенной службы. Экспорт товаров из России в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283,0 млрд.26 лют. 2025 р.
Перед Центробанком РФ уже стоит вопрос, как в 2025 году покрыть разрыв между доходами и расходами в почти 3,5 трлн рублей.
“До этого цифра разрыва была 1,2 трлн рублей. И тут неожиданно оказывается что этот разрыв не 1,3 а 3,3 — практически в три раза больше. И его нужно как-то покрывать. И сейчас Центробанк и Минфин РФ будут думать, за счет чего покрыть эту разницу. С огромной вероятностью это будет Фонд национального благосостояния. А нужно вспомнить, что в этом фонде ликвидных средств 5,2 трлн рублей, и если использовать 3,3 трлн из них — это использовать большую часть резерва, которая вообще у России имеется”, — отметил главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.
3,5трлн рублей це план дефіцита бюджету на весь 2025. але економіка країни путіна перевиполняє план
Дефицитфедерального бюджета за январь-февраль 2025 года по предварительной оценке Минфина России составил 2,7 трлн рублей или 1,3% ВВП. Это на 1,57 трлн руб. ниже аналогичного показателя в 2024 году, говорится в пресс-релизе министерства, опубликованном во вторник, 11 марта
в січні росіяне святкують майже 14днів, після 14го апохмел, тому такий великій дефіцит
веденный Брюсселем 23 февраля 2024 года 13-й пакет санкций, направленный на ограничения доступа России к военным технологиям, усложнил не только работу военно-промышленного комплекса, но и других отраслей. В частности, из-за отсутствия комплектующих на грани вымирания оказалась авиаотрасль. Так, количество авиаперевозок в России каждый год сокращается. В 2025-м их станет еще на 15% меньше, уверены эксперты.
За два года в России смогли собрать всего семь бортов пассажирских самолетов SuperJet 100 и два опытных образца — Ил-96-400М и Ил-114. И то из довоенных запасов оборудования.
щорічно 5% лайнерів (Боинг, Єйбас) канібалізують , бо немає запчастин
Прибыли российской угольной отрасли рекордно упали за последний год, убытки составили 58 миллиардов рублей. 52,4% угольных компаний стали убыточными, потери от отсутствия покупателей в "дружественных" странах растут. В то же время цены на уголь обвалились до трехлетнего минимума.
Letusrock написав:1) не третій а 11-й 2) пропаганду проти мобілізації ведуть твої друзі на бусиках, що три роки незаконно викрадають людей 3) а на вчорашньому відео де амбал-рекрутер штовхає і валить на землю ветерана ЗСУ з протезом - хто з них займається пропагандою та оббріхуванням?))
я твоїми словами сказав. Ти диви, виявляється не надавати документи під час війни це законно, ухилятися від мобілізації це законно, це виявляється ТЦК винні, що підари порушують закон. Взагалі ТЦК треба надати більше повноважень, щоб могли будь де дістати ухилянта.
Letusrock написав:Президент не повинен вестись на жодні провокації, і вміти поводитись як дипломат. От вам і наслідки тепличної моно-диктатури - перша ж гостра дискусія в реальному світі вивела його з себе
Де там була дискусія? Трамп вже визнав, що конфлікт був ними зроблений спеціально. Всі керівники країн ЄС, Канади, Австралії тощо підтримали саме Зеленського.
unicdima написав:Ти диви, виявляється не надавати документи під час війни це законно, ухилятися від мобілізації це законно, це виявляється ТЦК винні, що підари порушують закон.
якщо незаконно, то дійте відповідно - людина скоїла адміністративне правопорушення - значить штраф, потім ще один, потім повістка до суду, вирок. А не оце все - реставрація рабовласницького ладу. Ти як аліменти не оплатиш чи забудеш податкову декларацію подати то теж можна тебе бусом переїхати чи нирки відбити?
unicdima написав:Всі керівники країн ЄС, Канади, Австралії тощо підтримали саме Зеленського.
бо вони різко наклали в штани від перспективи що платити за оборону та воювати "доведеться усім"(с), а не так як до тепер : українці вічно воюють, американці платять та дають зброю, а європа висловлює стурбованість що війна зарано закінчиться
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 18 бер, 2025 10:20, всього редагувалось 1 раз.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що сварка з українським колегою Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була запланована як частина стратегії тиску на Україну.
Про це американскьий президент сказав від час розмови з журналістами. "Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди", - пояснив мотив свого вчинку Трамп і додав, що вважає його правильним.
Крім того, відповідаючи на питання про зупинку надання Україні зброї та розвідданих, Трамп заявив, що це рішення, на його думку, не мало жодних наслідків для ЗСУ в Курській області Росії. "Зовсім ні. Зовсім навпаки. Ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся – це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей", - висловив свою думку Трамп.