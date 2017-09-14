Додано: Вів 18 бер, 2025 10:07

Shaman написав: andrijk777 написав: Кожен(майже) експерт/блогер говорить те що йому вигідно(або те за що йому заплатили).

Теперішнє укріплення рубля до 84 руб/дол чітко показало що РФ не друкує гроші "більше норми". Що інфляція(в РФ) 30%-40% це казочки. Реальна інфляція приблизно відповідає офіційній. І т.д. Так, ставка 21% завищена, бізнесу тяжкувато.



Щодо "пенсионеров на демонстрации" так вони ніколи не вийдуть. Треба щоб рівень життя впав разів в три, що фактично не є реальним якщо нафта не впаде в ціні хоча б в 2 рази. Кожен(майже) експерт/блогер говорить те що йому вигідно(або те за що йому заплатили).Теперішнє укріплення рубля до 84 руб/дол. Що інфляція(в РФ) 30%-40% це казочки. Реальна інфляція приблизно відповідає офіційній. І т.д. Так, ставка 21% завищена, бізнесу тяжкувато.Щодо "пенсионеров на демонстрации" так вони ніколи не вийдуть. Треба щоб рівень життя впав разів в три, що фактично не є реальним якщо нафта не впаде в ціні хоча б в 2 рази.

курс 84 руб/дол в умовах відсутності вільних торгів не каже ні про що. що таке норма друку - питання цікаве. гроші вони надрукували додатково, але не так щоб почався гіпер. те, що реальна інфляція вище - думаю це точно.



й ставка 21% - це якраз ознака, що вони вважають, що грошей більше норми, тому намагаються їх втримати на депозитах курс 84 руб/дол в умовах відсутності вільних торгів не каже ні про що. що таке норма друку - питання цікаве. гроші вони надрукували додатково, але не так щоб почався гіпер. те, що реальна інфляція вище - думаю це точно.й ставка 21% - це якраз ознака, що вони вважають, що грошей більше норми, тому намагаються їх втримати на депозитах

чітко показало що РФ не друкує гроші "більше норми"

Сколько денег напечатали в России в 2024 году?

В 2024 году она возросла на 18 трлн 871,0 млрд рублей, или на 19,2%, после увеличения в 2023 году на 19,4%, в 2022 году – на 24,4%

Какова денежная масса России в 2024 году?

Денежная масса M2 в России в среднем составляла 23903,76 млрд рублей с 1992 года по 2025 год, достигнув исторического максимума в 117256,40 млрд рублей в декабре 2024 года и рекордного минимума в 6,50 млрд рублей в декабре 1992 года.

Объем государственного долга РФ за 2024 год увеличился на 13,5% или почти на 3,5 трлн руб. и составил 29 трлн руб., говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2024 год

INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо России в 2024 году выросло по сравнению с 2023 годом на 7,8% и составило $150,9 млрд, по данным Федеральной таможенной службы. Экспорт товаров из России в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283,0 млрд.26 лют. 2025 р.

Перед Центробанком РФ уже стоит вопрос, как в 2025 году покрыть разрыв между доходами и расходами в почти 3,5 трлн рублей.



“До этого цифра разрыва была 1,2 трлн рублей. И тут неожиданно оказывается что этот разрыв не 1,3 а 3,3 — практически в три раза больше. И его нужно как-то покрывать. И сейчас Центробанк и Минфин РФ будут думать, за счет чего покрыть эту разницу. С огромной вероятностью это будет Фонд национального благосостояния. А нужно вспомнить, что в этом фонде ликвидных средств 5,2 трлн рублей, и если использовать 3,3 трлн из них — это использовать большую часть резерва, которая вообще у России имеется”, — отметил главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Дефицитфедерального бюджета за январь-февраль 2025 года по предварительной оценке Минфина России составил 2,7 трлн рублей или 1,3% ВВП. Это на 1,57 трлн руб. ниже аналогичного показателя в 2024 году, говорится в пресс-релизе министерства, опубликованном во вторник, 11 марта

веденный Брюсселем 23 февраля 2024 года 13-й пакет санкций, направленный на ограничения доступа России к военным технологиям, усложнил не только работу военно-промышленного комплекса, но и других отраслей. В частности, из-за отсутствия комплектующих на грани вымирания оказалась авиаотрасль. Так, количество авиаперевозок в России каждый год сокращается. В 2025-м их станет еще на 15% меньше, уверены эксперты.



За два года в России смогли собрать всего семь бортов пассажирских самолетов SuperJet 100 и два опытных образца — Ил-96-400М и Ил-114. И то из довоенных запасов оборудования.



52,4% угольных компаний стали убыточными, потери от отсутствия покупателей в "дружественных" странах растут.

В то же время цены на уголь обвалились до трехлетнего минимума.



https://24tv.ua/business/ru/rossija-pot ... s_n2585655 Прибыли российской угольной отрасли рекордно упали за последний год, убытки составили 58 миллиардов рублей.52,4% угольных компаний стали убыточными, потери от отсутствия покупателей в "дружественных" странах растут.В то же время цены на уголь обвалились до трехлетнего минимума.

навіщо більше, центробанк друкує гроші під випуск ОФЗ (облігації федерального займу), банки "купляють офз собі на баланс"і і під ці умовні гроші видають бізнесу кредити під25%, льготна іпотека зупинена у 2023ррф не вистачає грошей, доступу к іностранним кредитам немає, навіть Китай оцінює ризики, як великі і теж відмовився інвестувати.курс валюти впливає тількі на імпорт (тому що фізичного долара в банках немає, вірніше його дуже мало, щоб продавати населенню), від курса 84 руб втрачає наповнення бюджету налогами від продажи сировини, але походу дехто вже має наміри "рвати когті",в ОАЄ існує більше 10 фірм-посередників по продажу російської нафти, профіт десь 5-7 млрд на рік (ці гроші, це гроші путіна і його родини, як колись гроші партії(кпсс)3,5трлн рублей це план дефіцита бюджету на весь 2025. але економіка країни путіна перевиполняє планв січні росіяне святкують майже 14днів, після 14го апохмел, тому такий великій дефіцитщорічно 5% лайнерів (Боинг, Єйбас) канібалізують , бо немає запчастин