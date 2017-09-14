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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 бер, 2025 10:21
unicdima написав:
Взагалі ТЦК треба надати більше повноважень, щоб могли будь де дістати ухилянта.
29 грудня близько 18:00 підозрюваний військовослужбовець перебував у дворі Сумського міського ТЦК та СП, де побачив на сходах Євгенія Криводуба. У ході спілкування між чоловіками виникла суперечка, після якої військовослужбовець вдарив Криводуба рукою у підборіддя. Останній не втримав рівновагу та впав головою на бетонну поверхню сходів. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні 31 грудня.
1 січня військовослужбовцю повідомили про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України) та обрали йому запобіжний захід.
Санкція статті, за якою військовослужбовцю оголосили про підозру, — обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
ПС...відпустили під особисте забов'язання (запобіжний захід)
Яких б..ть тобі ще повноважень не вистачає.
Востаннє редагувалось d44
в Вів 18 бер, 2025 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 10:26
d44 написав:
ПС...відпустили під особисте забов'язання (запобіжний захід)
Яких б..ть тобі ще повноважень не вистачає.
той військовий взагалі не з тцк.
Те що панькалися з ухилянтами і привело до нинішньої проблеми.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 10:27
ЛАД написав:
Нет детройта, так вы ко мне цепляетесь?
Мене не цікавлять безтілесні ніки...
Я чіпляюсь до ідей які ці безтілесні розповсюджують...
Тому в мене кілька запитань щоб безтілесний нік Лад сам зміг зрозуміти хто він
1 Хто для лада ближчий ідейно/духовно
Вчитель російської мови який воює в педераційній армії чи націоналіст з татуюванням бандери який воює в ЗСУ ?
2 Чи є фашистом президент країни яка напала на Україну?
3 Чи є сволотою населення країни агресора яке підтримує свого фашиста президента ?
То як
Нє всЬо тАк АднАзнАчНА...
чи все таки все просто і ти готовий відповісти?
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Додано: Вів 18 бер, 2025 10:41
prodigy написав:
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що сварка з українським колегою Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була запланована як частина стратегії тиску на Україну.
Про це американскьий президент сказав від час розмови з журналістами. "Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди", - пояснив мотив свого вчинку Трамп і додав, що вважає його правильним.
Крім того, відповідаючи на питання про зупинку надання Україні зброї та розвідданих, Трамп заявив, що це рішення, на його думку, не мало жодних наслідків для ЗСУ в Курській області Росії. "Зовсім ні. Зовсім навпаки. Ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся – це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей", - висловив свою думку Трамп.
Не розумію, як зі слів Трампа:"Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті"
можна було зробити висновок:"Президент США Дональд Трамп підтвердив, що сварка з українським колегою Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була запланована як частина стратегії тиску на Україну."
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Додано: Вів 18 бер, 2025 11:11
Schmit написав:
Жахливі наслідки курської операції
- курська операція перетворюється у сумську;
- таким чином отримуємо додаткову величезну ділянку фронту вже на своїй території - оце відволікли ворога, так відволікли;
- якщо фортифікації не збудовані, загроза для Сум перетворитись у прифронтове місто, як Херсон або гірше;
- розкручування москалями теми про "звірства ЗСУ", у яку на жаль багато хто на Заході повірить;
- незрозумілий статус наших полонених.
- вже мовчу про втрати.
Так Трамп порешать обещал -- тут можно не беспокоиться.
Востаннє редагувалось _hunter
в Вів 18 бер, 2025 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 11:12
smdtranz написав:
согласен, Трамп конечно повел себя не дипломатично.
ну да старый уже, мало ли что там в голове, мы не поймем
в смысле старый, он 30 раз давал зеленскому понять, что Украина и США не равны, а просящий должен просить и убеждать менее настырно. Было достаточно упомянуть количество погибших за 3 года. Если эта цифра никак не подействовала на оппонентов, тем более бессмысленно было им рассказывать какой путин гадина. Банальное умение вести диалог, понимание фидбэков хотят ли тебя слышать и с тобой соглашаться. Зеленский нарушил все нормы и каноны, вёл себя как бульдозер на детской площадке.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 18 бер, 2025 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 11:13
smdtranz написав: Letusrock написав: smdtranz написав: ❗️ Трамп підтвердив, що його суперечка із Зеленським під час візиту українського президента в Овальний кабінет була «частиною стратегії тиску на Україну».
Він також заявив, що рішення США припинити постачання зброї Україні не мала жодних наслідків для української армії.
зато обосрать зеленского, который не начал лизать трампу сраку, так очередь стояла
Президент не повинен вестись на жодні провокації, і вміти поводитись як дипломат. От вам і наслідки тепличної моно-диктатури - перша ж гостра дискусія в реальному світі вивела його з себе
согласен, Трамп конечно повел себя не дипломатично.
ну да старый уже, мало ли что там в голове, мы не поймем
И не нужно: Президент ЧУЖОЙ страны. Тут со своим недоразумением -- которое спорит с Президентом США! -- не понятно что делать...
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