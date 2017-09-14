Президент США Дональд Трамп підтвердив, що сварка з українським колегою Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була запланована як частина стратегії тиску на Україну.



Про це американскьий президент сказав від час розмови з журналістами. "Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди", - пояснив мотив свого вчинку Трамп і додав, що вважає його правильним.



Крім того, відповідаючи на питання про зупинку надання Україні зброї та розвідданих, Трамп заявив, що це рішення, на його думку, не мало жодних наслідків для ЗСУ в Курській області Росії. "Зовсім ні. Зовсім навпаки. Ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся – це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей", - висловив свою думку Трамп.