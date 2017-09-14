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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 бер, 2025 10:26
d44 написав:
ПС...відпустили під особисте забов'язання (запобіжний захід)
Яких б..ть тобі ще повноважень не вистачає.
той військовий взагалі не з тцк.
Те що панькалися з ухилянтами і привело до нинішньої проблеми.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 10:27
ЛАД написав:
Нет детройта, так вы ко мне цепляетесь?
Мене не цікавлять безтілесні ніки...
Я чіпляюсь до ідей які ці безтілесні розповсюджують...
Тому в мене кілька запитань щоб безтілесний нік Лад сам зміг зрозуміти хто він
1 Хто для лада ближчий ідейно/духовно
Вчитель російської мови який воює в педераційній армії чи націоналіст з татуюванням бандери який воює в ЗСУ ?
2 Чи є фашистом президент країни яка напала на Україну?
3 Чи є сволотою населення країни агресора яке підтримує свого фашиста президента ?
То як
Нє всЬо тАк АднАзнАчНА...
чи все таки все просто і ти готовий відповісти?
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Додано: Вів 18 бер, 2025 10:41
prodigy написав:
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що сварка з українським колегою Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була запланована як частина стратегії тиску на Україну.
Про це американскьий президент сказав від час розмови з журналістами. "Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди", - пояснив мотив свого вчинку Трамп і додав, що вважає його правильним.
Крім того, відповідаючи на питання про зупинку надання Україні зброї та розвідданих, Трамп заявив, що це рішення, на його думку, не мало жодних наслідків для ЗСУ в Курській області Росії. "Зовсім ні. Зовсім навпаки. Ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся – це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей", - висловив свою думку Трамп.
Не розумію, як зі слів Трампа:"Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті"
можна було зробити висновок:"Президент США Дональд Трамп підтвердив, що сварка з українським колегою Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була запланована як частина стратегії тиску на Україну."
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Додано: Вів 18 бер, 2025 11:11
Schmit написав:
Жахливі наслідки курської операції
- курська операція перетворюється у сумську;
- таким чином отримуємо додаткову величезну ділянку фронту вже на своїй території - оце відволікли ворога, так відволікли;
- якщо фортифікації не збудовані, загроза для Сум перетворитись у прифронтове місто, як Херсон або гірше;
- розкручування москалями теми про "звірства ЗСУ", у яку на жаль багато хто на Заході повірить;
- незрозумілий статус наших полонених.
- вже мовчу про втрати.
Так Трамп порешать обещал -- тут можно не беспокоиться.
Востаннє редагувалось _hunter
в Вів 18 бер, 2025 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 11:12
smdtranz написав:
согласен, Трамп конечно повел себя не дипломатично.
ну да старый уже, мало ли что там в голове, мы не поймем
в смысле старый, он 30 раз давал зеленскому понять, что Украина и США не равны, а просящий должен просить и убеждать менее настырно. Было достаточно упомянуть количество погибших за 3 года. Если эта цифра никак не подействовала на оппонентов, тем более бессмысленно было им рассказывать какой путин гадина. Банальное умение вести диалог, понимание фидбэков хотят ли тебя слышать и с тобой соглашаться. Зеленский нарушил все нормы и каноны, вёл себя как бульдозер на детской площадке.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
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Додано: Вів 18 бер, 2025 11:13
smdtranz написав: Letusrock написав: smdtranz написав: ❗️ Трамп підтвердив, що його суперечка із Зеленським під час візиту українського президента в Овальний кабінет була «частиною стратегії тиску на Україну».
Він також заявив, що рішення США припинити постачання зброї Україні не мала жодних наслідків для української армії.
зато обосрать зеленского, который не начал лизать трампу сраку, так очередь стояла
Президент не повинен вестись на жодні провокації, і вміти поводитись як дипломат. От вам і наслідки тепличної моно-диктатури - перша ж гостра дискусія в реальному світі вивела його з себе
согласен, Трамп конечно повел себя не дипломатично.
ну да старый уже, мало ли что там в голове, мы не поймем
И не нужно: Президент ЧУЖОЙ страны. Тут со своим недоразумением -- которое спорит с Президентом США! -- не понятно что делать...
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Додано: Вів 18 бер, 2025 11:19
москалі пишуть таке
Коментар України
ЗСУ начали наступательные действия на белгородском направлении. Вчера к ночи ВСУ начали подтягивать технику и личный состав к участку границы вблизи стыка Белгородской и Курской областей.
С утра украинские ИМР начали разминирование в районе Прилесья, Графовки и Демидовки. Затем в атаку у Прилесья-Графовки были брошены несколько танков и пехота на квадроциклах.
Часть техники врага уничтожена, горит как минимум 1 танк. Уничтожение оккупантов продолжается, ситуация под контролем российских войск.
Пока замысел противника непонятен, возможно это отвлекающий маневр или прощупывание нашей обороны.
....
Бои на Белгородской границе: бронегруппы ВСУ завязли, атакует пехота
18.03.2025 - 10:03
Бои на Белгородской границе: бронегруппы ВСУ завязли, атакует пехота
Атака врага у границы Белгородской области в Краснояружском районе продолжается.
ВСУ выдвинули бронегруппы из Сумской области к стыку границ Курской и Белгородской областей, разминировав с помощью ИМР небольшой участок на границе в районе Прилесья — Графовки.
В ходе отражения атаки уничтожен танк, БМП и ББМ, пехота спешилась в лесополосах и пытается атаковать. По скоплениям противника наносится огневое поражение, ситуация контролируемая.
«Самі придумали, самі перемогли»: заяви про наступ ЗСУ на Бєлгородську область – частина інформаційної війни росії, – глава ЦПД Коваленко.
Він додав: бої у прикордонні йдуть постійно, а рф зараз дуже вигідно нагнітати перед розмовою Трампа і путіна.
Востаннє редагувалось yama
в Вів 18 бер, 2025 11:30, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 11:20
Schmit написав: prodigy написав:
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що сварка з українським колегою Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була запланована як частина стратегії тиску на Україну.
Про це американскьий президент сказав від час розмови з журналістами. "Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди", - пояснив мотив свого вчинку Трамп і додав, що вважає його правильним.
Крім того, відповідаючи на питання про зупинку надання Україні зброї та розвідданих, Трамп заявив, що це рішення, на його думку, не мало жодних наслідків для ЗСУ в Курській області Росії. "Зовсім ні. Зовсім навпаки. Ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся – це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей", - висловив свою думку Трамп.
Не розумію, як зі слів Трампа:"Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті"
можна було зробити висновок:"Президент США Дональд Трамп підтвердив, що сварка з українським колегою Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була запланована як частина стратегії тиску на Україну."
Не пытайтесь искать логику там, где ее нет: это довольно вялое ИПСО на попытку хоть как-то забелить неудобный факт "человек вообще не копенгаген в Большой Политике"
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Додано: Вів 18 бер, 2025 11:42
Сырский может стать "козлом отпущения" за Курскую авантюру Зеленского
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Додано: Вів 18 бер, 2025 11:52
Wirująświatła написав:
Сырский может стать "козлом отпущения" за Курскую авантюру Зеленского
В яких країнах у нас ще немає посла?
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