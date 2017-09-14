|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 18 бер, 2025 11:56
Letusrock написав: unicdima написав:
Ти диви, виявляється не надавати документи під час війни це законно, ухилятися від мобілізації це законно, це виявляється ТЦК винні, що підари порушують закон.
якщо незаконно, то дійте відповідно - людина скоїла адміністративне правопорушення - значить штраф, потім ще один, потім повістка до суду, вирок
це з якої радості тцк повинні діяти законно?
Вони так само ставляться до закону як і ухилянти)))
а в тім ваш заклик буде почуто презеденнтом і складено інструкцію щодо ввічливого поводження,
а якщо в вас є мнєніє про незаконність дій тцк щодо вас,
то зможете його оскаржити в суді
Заяву напишете з полігону коли Вам віддадуть телефона
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 18 бер, 2025 12:00
Schmit написав: Wirująświatła написав:
Сырский может стать "козлом отпущения" за Курскую авантюру Зеленского
В яких країнах у нас ще немає посла?
Кабо-Верде. держал эту локацию для себя но так и быть Сырскому отдам.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 28977
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2430 раз.
- Подякували: 3424 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Вів 18 бер, 2025 12:15
unicdima написав: Letusrock написав:
1) не третій а 11-й
2) пропаганду проти мобілізації ведуть твої друзі на бусиках, що три роки незаконно викрадають людей
3) а на вчорашньому відео де амбал-рекрутер штовхає і валить на землю ветерана ЗСУ з протезом - хто з них займається пропагандою та оббріхуванням?))
я твоїми словами сказав.
Ти диви, виявляється не надавати документи під час війни це законно, ухилятися від мобілізації це законно, це виявляється ТЦК винні, що підари порушують закон.
Взагалі ТЦК треба надати більше повноважень, щоб могли будь де дістати ухилянта.
Чого ж так слабо з толеруванням порушення діючого законодавства?
Давай розвивай далі думку щодо толерування порушень...
Але май на увазі, не виконання законів службовцями та представниками держави спочатку викликає страх, потім спротив наростає, якщо йде далі підвищення тиску, то така даржава перестає існувати, тому що втрачається сенс для її захисту...
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5474
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 18 бер, 2025 12:18
_Mykola_ написав:
то така даржава перестає існувати, тому що втрачається сенс для її захисту.
сейчас распутье. либо исчезнет Зеленский и придёт кто то более компетентный, либо изчезнет Украина. Не полностью, скорее сменится текущий формат на два - лояльный к рф и лояльный к Европе. Это и есть вариант "сойтись посередине" если Европа перестанет трястись от страха перед путиным и введет войска. Наихудший сценарий - полное поглощение рф.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 18 бер, 2025 12:21, всього редагувалось 2 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 28977
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2430 раз.
- Подякували: 3424 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Вів 18 бер, 2025 12:18
Banderlog написав: Letusrock написав: unicdima написав:
Ти диви, виявляється не надавати документи під час війни це законно, ухилятися від мобілізації це законно, це виявляється ТЦК винні, що підари порушують закон.
якщо незаконно, то дійте відповідно - людина скоїла адміністративне правопорушення - значить штраф, потім ще один, потім повістка до суду, вирок
це з якої радості тцк повинні діяти законно?
Вони так само ставляться до закону як і ухилянти)))
а в тім ваш заклик буде почуто презеденнтом і складено інструкцію щодо ввічливого поводження,
а якщо в вас є мнєніє про незаконність дій тцк щодо вас,
то зможете його оскаржити в суді
Заяву напишете з полігону коли Вам віддадуть телефона
До речі, підриви кретинами у тилових містах -- це вже підстава вважати всіх мутних типів диверсантами...
Хоча читав страхи, ніби путлєру вигідно аби в тилах почали стріляти...
Отже, тцк треба чекати, поки хтось стрельне першим? 🤔
Не така проста праця як здавалось.
Був у відпустці -- то наплічничок казали лишати біля воріт...
А вбивство в Одесі... 😒
У прифронт.селі набагато безпечніше, мабуть.
Якби хтось стрельнув по вояках ЗСУ -- то вже ж не втече від полювання... І х.з. як саме вмиратиме...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2562
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 18 бер, 2025 12:27
Banderlog написав: Letusrock написав: unicdima написав:
Ти диви, виявляється не надавати документи під час війни це законно, ухилятися від мобілізації це законно, це виявляється ТЦК винні, що підари порушують закон.
якщо незаконно, то дійте відповідно - людина скоїла адміністративне правопорушення - значить штраф, потім ще один, потім повістка до суду, вирок
це з якої радості тцк повинні діяти законно?
Вони так само ставляться до закону як і ухилянти)))
Вы сравниваете "админку" и "уголовку" -- это не совсем правильно, наверное.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9377
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 18 бер, 2025 12:33
_Mykola_ написав: unicdima написав: Letusrock написав:
1) не третій а 11-й
2) пропаганду проти мобілізації ведуть твої друзі на бусиках, що три роки незаконно викрадають людей
3) а на вчорашньому відео де амбал-рекрутер штовхає і валить на землю ветерана ЗСУ з протезом - хто з них займається пропагандою та оббріхуванням?))
я твоїми словами сказав.
Ти диви, виявляється не надавати документи під час війни це законно, ухилятися від мобілізації це законно, це виявляється ТЦК винні, що підари порушують закон.
Взагалі ТЦК треба надати більше повноважень, щоб могли будь де дістати ухилянта.
Чого ж так слабо з толеруванням порушення діючого законодавства?
Давай розвивай далі думку щодо толерування порушень...
Але май на увазі, не виконання законів службовцями та представниками держави спочатку викликає страх, потім спротив наростає, якщо йде далі підвищення тиску, то така даржава перестає існувати, тому що втрачається сенс для її захисту...
Тут є логічна помилка, працівники тцк не є класичними держслужбовцями. Якщо мене бусифікували в 22 році з якої радості я маю поділяти інтереси ухилянтів в 25?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 18 бер, 2025 12:47
_hunter написав:
Вони так само ставляться до закону як і ухилянти)))
Вы сравниваете "админку" и "уголовку" -- это не совсем правильно, наверное.[/quote]
Навєрноє нє совсєм.
Я пасічник а не юрист)))
конституцію не читав, і даж устав внутрішньої служби не читав
це до даішників можно бикувати- приічіна остановкі, і глумитись на відео з їх тупуватості.
Їх там не повірите відбирали, вчили закони.
Мені після фіктивної влк дали проходити психічний тест.)
Я там все відповідав - крав, пив, прінімав наркотики, спорт нєнавіжу, з дєтства нюхав клей, фінансово нечіст, присягу народу не поважаю, склонєн до немотівірованого насілльства і булінгу.
Результат?
Правильно, вітаю, Ви нам підходите.
І то я іще більш менш прілічний дядько,
Хоть і крепко контужений. Штабс капітан) і мене можно підкупити за долю малую.
Не самий гірший варіант тцкашника)
Туди попадають люди і набагато случайніші) які не знакомі з моральним імпєратівом канта
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|89594
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|264335
|
|
|6076
|913019
|
|