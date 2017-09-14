Додано: Вів 18 бер, 2025 13:17

Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав: ...

З обовязками в мене правило- можу то забиваю хрін, не можу то тяну рєзіну

пшеки нам вороги такі самі як москалі. ...З обовязками в мене правило- можу то забиваю хрін, не можу то тяну рєзіну

ні, не так. поляки, як й німці та французи після 2СВ пройшли великий шлях до того, щоб забути всі ці старі образи. там ще є хто намагається постійно казати про Волинську різню, але гадаю це скоро теж пройдемо. тому захоплювати поляки нас просто не будуть - логіка ЄС зовсім про інше.



а росіяне досі думками у часах 2СВ - тому вони намагаються захопить Україну реально. а оскільки розуміють, що з Західною Україною не впораються, то намагаються типа комусь віддати в підпорядкування. думки сторічної давнини.



бачу румуни вам не так муляють, як не ви в Румунію, то Румунія до вас ні, не так. поляки, як й німці та французи після 2СВ пройшли великий шлях до того, щоб забути всі ці старі образи. там ще є хто намагається постійно казати про Волинську різню, але гадаю це скоро теж пройдемо. тому захоплювати поляки нас просто не будуть - логіка ЄС зовсім про інше.а росіяне досі думками у часах 2СВ - тому вони намагаються захопить Україну реально. а оскільки розуміють, що з Західною Україною не впораються, то намагаються типа комусь віддати в підпорядкування. думки сторічної давнини.бачу румуни вам не так муляють, як не ви в Румунію, то Румунія до вас да, румуни мені ближчі за поляків, вони православні.

Піждіть, то Ви за війну упа на волині проти поляків чи проти?

До страти того польського міністра доклав руки не тільки Бандера але і Шухевич і даж Мельник.

Це не особиста помилка, це колективне рішення українських націоналістів. Упа створив Бульба- Боровець а не Бандера. Створив як опір полякам, перепідпорядкування упа оун відбулось головним чином методами терору.

Українська гетьманська держава теж виникла як сепаратистський рух проти поляків.

Взагалі, які підстави у вас стверджувати що польща є союзницькою чи хочаб дружньою державою по відношенню до України?

... да, румуни мені ближчі за поляків, вони православні.Піждіть, то Ви за війну упа на волині проти поляків чи проти?До страти того польського міністра доклав руки не тільки Бандера але і Шухевич і даж Мельник.Це не особиста помилка, це колективне рішення українських націоналістів. Упа створив Бульба- Боровець а не Бандера. Створив як опір полякам, перепідпорядкування упа оун відбулось головним чином методами терору.Українська гетьманська держава теж виникла як сепаратистський рух проти поляків.Взагалі, які підстави у вас стверджувати що польща є союзницькою чи хочаб дружньою державою по відношенню до України?...

Храм древній, до 1895 року слугував православній громаді села Комарівці, а у 1895 перевезений у село Забавна (Заболоття), де стоїть і донині.



Церква, до приходу на Буковину російської окупаційної армії у 1944 році ніколи не перебувала у складі РПЦ.



Московський Патріархат тут пропанував рівно 80 років: з 1945 по 2025 рік

так в Польщі теж є православні. мало, але зате вони близькі до РПЦдо речі, якщо ви з Буковини (свого часу переплутав з Волинню) - то які діди молилися в РПЦ, яка РПЦ до 1945 року?й навіщо ви провокуєте? у вас самого антизахідні настрої. боротьба УПА з поляками була, саме через вона й була створена. але нехай в цьому історики розбираються, а нам далі треба рухатися разом. бо в 21 сторіччі саме Раша бомбить нас й вбиває громадян України - а свідомих громадян ще й фільтрує на окупованих територіях. а поляки допомагають - скільки біженців у Польщі? 1 млн?й взагалі, так у Польщі є консервативні елементи, я ж не просто сказав про Волинську трагедію, дехто мусолить цю тему. але загальноєвропейський рух на глобалізацію там є - й переваг в об'єднаній Європі набагато більше. й нам треба рухатися туди ж.а посварити нас з поляками - це промосковське ІПСО, навіщо це ти просуваєш? та й загаломчас переходити на сторону світла - а то румуни близькі, бо православні - а чому ПЦУ ні?