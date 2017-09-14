unicdima написав:Ти диви, виявляється не надавати документи під час війни це законно, ухилятися від мобілізації це законно, це виявляється ТЦК винні, що підари порушують закон.
якщо незаконно, то дійте відповідно - людина скоїла адміністративне правопорушення - значить штраф, потім ще один, потім повістка до суду, вирок
це з якої радості тцк повинні діяти законно? Вони так само ставляться до закону як і ухилянти))) а в тім ваш заклик буде почуто презеденнтом і складено інструкцію щодо ввічливого поводження, а якщо в вас є мнєніє про незаконність дій тцк щодо вас, то зможете його оскаржити в суді Заяву напишете з полігону коли Вам віддадуть телефона
До речі, підриви кретинами у тилових містах -- це вже підстава вважати всіх мутних типів диверсантами...
Хоча читав страхи, ніби путлєру вигідно аби в тилах почали стріляти...
Отже, тцк треба чекати, поки хтось стрельне першим? 🤔
Не така проста праця як здавалось. Був у відпустці -- то наплічничок казали лишати біля воріт...
А вбивство в Одесі... 😒
У прифронт.селі набагато безпечніше, мабуть. Якби хтось стрельнув по вояках ЗСУ -- то вже ж не втече від полювання... І х.з. як саме вмиратиме...
Letusrock написав:1) не третій а 11-й 2) пропаганду проти мобілізації ведуть твої друзі на бусиках, що три роки незаконно викрадають людей 3) а на вчорашньому відео де амбал-рекрутер штовхає і валить на землю ветерана ЗСУ з протезом - хто з них займається пропагандою та оббріхуванням?))
я твоїми словами сказав. Ти диви, виявляється не надавати документи під час війни це законно, ухилятися від мобілізації це законно, це виявляється ТЦК винні, що підари порушують закон. Взагалі ТЦК треба надати більше повноважень, щоб могли будь де дістати ухилянта.
Чого ж так слабо з толеруванням порушення діючого законодавства? Давай розвивай далі думку щодо толерування порушень... Але май на увазі, не виконання законів службовцями та представниками держави спочатку викликає страх, потім спротив наростає, якщо йде далі підвищення тиску, то така даржава перестає існувати, тому що втрачається сенс для її захисту...
Тут є логічна помилка, працівники тцк не є класичними держслужбовцями. Якщо мене бусифікували в 22 році з якої радості я маю поділяти інтереси ухилянтів в 25?
_hunter написав: Вони так само ставляться до закону як і ухилянти)))
Вы сравниваете "админку" и "уголовку" -- это не совсем правильно, наверное.[/quote] Навєрноє нє совсєм. Я пасічник а не юрист))) конституцію не читав, і даж устав внутрішньої служби не читав це до даішників можно бикувати- приічіна остановкі, і глумитись на відео з їх тупуватості. Їх там не повірите відбирали, вчили закони. Мені після фіктивної влк дали проходити психічний тест.) Я там все відповідав - крав, пив, прінімав наркотики, спорт нєнавіжу, з дєтства нюхав клей, фінансово нечіст, присягу народу не поважаю, склонєн до немотівірованого насілльства і булінгу. Результат? Правильно, вітаю, Ви нам підходите. І то я іще більш менш прілічний дядько, Хоть і крепко контужений. Штабс капітан) і мене можно підкупити за долю малую. Не самий гірший варіант тцкашника) Туди попадають люди і набагато случайніші) які не знакомі з моральним імпєратівом канта
Bobua написав:До речі, підриви кретинами у тилових містах -- це вже підстава вважати всіх мутних типів диверсантами...
Хоча читав страхи, ніби путлєру вигідно аби в тилах почали стріляти...
Отже, тцк треба чекати, поки хтось стрельне першим? 🤔
Не така проста праця як здавалось. Був у відпустці -- то наплічничок казали лишати біля воріт...
А вбивство в Одесі... 😒
У прифронт.селі набагато безпечніше, мабуть. Якби хтось стрельнув по вояках ЗСУ -- то вже ж не втече від полювання... І х.з. як саме вмиратиме...
Проблема в тому, що для більшості війни не існує і всяка ждунська мразота спокійно нападає на поліцейських та військових ТЦК. Я бачив лише одне відео як поліцейські одягнули наручники на таку суку-ждуніху і всі інші одразу розбіглися. Вони просто бачать свою безкарність і тому нагліють. Російська пропаганда дуже плідно працює на цій темі, всі коменти до таких тем забиті російськими ботами які косять під українців, які розказують, що ТЦК гірші за росіян, що це гестапо-нквд, що тцк це не військові і т.д. Я сам жодного разу не бачив якоїсь агресії від тцк. А в прифронтових так, у нас були свої блокпости і я не чув жодного разу щоб хтось бикував там.
Banderlog написав:... З обовязками в мене правило- можу то забиваю хрін, не можу то тяну рєзіну пшеки нам вороги такі самі як москалі.
ні, не так. поляки, як й німці та французи після 2СВ пройшли великий шлях до того, щоб забути всі ці старі образи. там ще є хто намагається постійно казати про Волинську різню, але гадаю це скоро теж пройдемо. тому захоплювати поляки нас просто не будуть - логіка ЄС зовсім про інше.
а росіяне досі думками у часах 2СВ - тому вони намагаються захопить Україну реально. а оскільки розуміють, що з Західною Україною не впораються, то намагаються типа комусь віддати в підпорядкування. думки сторічної давнини.
бачу румуни вам не так муляють, як не ви в Румунію, то Румунія до вас
да, румуни мені ближчі за поляків, вони православні. Піждіть, то Ви за війну упа на волині проти поляків чи проти? До страти того польського міністра доклав руки не тільки Бандера але і Шухевич і даж Мельник. Це не особиста помилка, це колективне рішення українських націоналістів. Упа створив Бульба- Боровець а не Бандера. Створив як опір полякам, перепідпорядкування упа оун відбулось головним чином методами терору. Українська гетьманська держава теж виникла як сепаратистський рух проти поляків. Взагалі, які підстави у вас стверджувати що польща є союзницькою чи хочаб дружньою державою по відношенню до України? ...
так в Польщі теж є православні. мало, але зате вони близькі до РПЦ
до речі, якщо ви з Буковини (свого часу переплутав з Волинню) - то які діди молилися в РПЦ, яка РПЦ до 1945 року?
й навіщо ви провокуєте? у вас самого антизахідні настрої. боротьба УПА з поляками була, саме через вона й була створена. але нехай в цьому історики розбираються, а нам далі треба рухатися разом. бо в 21 сторіччі саме Раша бомбить нас й вбиває громадян України - а свідомих громадян ще й фільтрує на окупованих територіях. а поляки допомагають - скільки біженців у Польщі? 1 млн?
й взагалі, так у Польщі є консервативні елементи, я ж не просто сказав про Волинську трагедію, дехто мусолить цю тему. але загальноєвропейський рух на глобалізацію там є - й переваг в об'єднаній Європі набагато більше. й нам треба рухатися туди ж.
Banderlog написав:це з якої радості тцк повинні діяти законно? Вони так само ставляться до закону як і ухилянти))) а в тім ваш заклик буде почуто презеденнтом і складено інструкцію щодо ввічливого поводження, а якщо в вас є мнєніє про незаконність дій тцк щодо вас, то зможете його оскаржити в суді
тут уже між строк проглядаються путінсько-трампістські наративи про право сильного знехтувати законами заради високої мети (на їх погляд)
я був, заходив в формі і з рідним тт з яким не розстаюсь, і даж дав обмінявся з одним ахфіцером помордасам. Не хтіли мені печатку поставити в відпускному і послали на всп. [/quote] Забухав і прострочив дату?
Banderlog написав:це з якої радості тцк повинні діяти законно? Вони так само ставляться до закону як і ухилянти))) а в тім ваш заклик буде почуто презеденнтом і складено інструкцію щодо ввічливого поводження, а якщо в вас є мнєніє про незаконність дій тцк щодо вас, то зможете його оскаржити в суді
тут уже між строк проглядаються путінсько-трампістські наративи про право сильного знехтувати законами заради високої мети (на їх погляд)
перекручування - не "право сильного", а "право держави примусити громадян до виконання законів та обов'язків" незважаючи на всіх їх ухиляння
Shaman написав:перекручування - не "право сильного", а "право держави примусити громадян до виконання законів та обов'язків" незважаючи на всіх їх ухиляння
не перекручування, бо мова про : право держави кримінальним способом примусити громадян до виконання вже рахунок йде на тисячі відеодоказів де люди в камуфляжі викрадають цивільних, і багатьох вже посадили за 146 ККУ? Десятки померлих від епідемії епілепсії, хтось засуджений? Вище було посилання - вбили цивільного, суд відпустив додому. Якщо приймуть закон що кожна флер має народити по 10 дітей, то теж будете толерувати "демографічні бусики", бо "по закону нехочуть, ухилянтки")) ?
Banderlog написав:це з якої радості тцк повинні діяти законно? Вони так само ставляться до закону як і ухилянти)))
по аналогії пропоную дозволити патрульним давити пішоходів що перебігають дорогу на червоний або в неположених місцях. нічого тут нарушати