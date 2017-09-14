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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 бер, 2025 13:44
Забухав і прострочив дату?[/quote]
Ні. Тіки пиво тетерів вишневе пляшку.
В чернівцях відпускників відмічає всп, бо воєнкомат черга з ухилянтів на бронь. І ці робля від шо дуже важні.)
Щодо просрочки то хз, кому воно треба, я ж не на дату маю явитись в отпуск?)
В всп поставив печатку на прибуття і вибуття одразу, просто мені туди перти добиратись через півміста.
Наступного отпуску штампанув шось в сільраді звідки родом). А коли був в першому 5 днів в 23р то взагалі забив на ту печатку. І якось нічо, не вигнали назад по печатку:lol:
Така держава шо лиш ти щось надумаєшся зробити правильно і по закону... то сам себе відпендюриш
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Banderlog
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Додано: Вів 18 бер, 2025 13:52
Letusrock написав:
по аналогії пропоную дозволити патрульним давити пішоходів що перебігають дорогу на червоний або в неположених місцях. нічого тут нарушати
до чого тут Ваш дозвіл? )
це особиста ініціатива тцкашника.
Звідки мисль що Вас примусити виконувати закон можно тільки через суд, а а тцкашник має автоматично виконує закон? Різниця між вами і тцкашником лиш та, що він вже
мобілізований а ви поки ні.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 13:54
Banderlog написав:
Ні. Тіки пиво тетерів вишневе пляшку.
В чернівцях відпускників відмічає всп, бо воєнкомат черга з ухилянтів на бронь. І ці робля від шо дуже важні.)
Щодо просрочки то хз, кому воно треба, я ж не на дату маю явитись в отпуск?)
В всп поставив печатку на прибуття і вибуття одразу, просто мені туди перти добиратись через півміста.
Наступного отпуску штампанув шось в сільраді звідки родом). А коли був в першому 5 днів в 23р то взагалі забив на ту печатку. І якось нічо, не вигнали назад по печатку:lol:
Така держава шо лиш ти щось надумаєшся зробити правильно і по закону... то сам себе відпендюриш
у нас в тцк штамп у відпускний ставить черговий і якщо військовий то йдеш по іншим питанням без черги.
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unicdima
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Додано: Вів 18 бер, 2025 14:02
Shaman написав:
й взагалі, так у Польщі є консервативні елементи, я ж не просто сказав про Волинську трагедію, дехто мусолить цю тему. але загальноєвропейський рух на глобалізацію там є - й переваг в об'єднаній Європі набагато більше. й нам треба рухатися туди ж.
чумайдан, вокзал, польща.
якось без ваших брехунів істориків розберусь)
Я консервативний елемент
і мені "загальноєвропейська" європа не нравиться.
Засрали європейські імперські столиці графіті і мусором... думаю в європі скоро відбудеться консервативна революція.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 14:04
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Додано: Вів 18 бер, 2025 14:07
unicdima написав: Banderlog написав:
Ні. Тіки пиво тетерів вишневе пляшку.
В чернівцях відпускників відмічає всп, бо воєнкомат черга з ухилянтів на бронь. І ці робля від шо дуже важні.)
Щодо просрочки то хз, кому воно треба, я ж не на дату маю явитись в отпуск?)
В всп поставив печатку на прибуття і вибуття одразу, просто мені туди перти добиратись через півміста.
Наступного отпуску штампанув шось в сільраді звідки родом). А коли був в першому 5 днів в 23р то взагалі забив на ту печатку. І якось нічо, не вигнали назад по печатку:lol:
Така держава шо лиш ти щось надумаєшся зробити правильно і по закону... то сам себе відпендюриш
у нас в тцк штамп у відпускний ставить черговий і якщо військовий то йдеш по іншим питанням без черги.
так правильно, в тцк ідуть щоб у випадку якоїсь хрєні можно було залучити на місці поки в/сл в відпустці, а не для лишнього штампика.
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