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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13273132741327513276

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 83
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
16%
13
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:44

  unicdima написав:
  Banderlog написав:
я був, заходив в формі і з рідним тт з яким не розстаюсь, і даж дав обмінявся з одним ахфіцером помордасам. Не хтіли мені печатку поставити в відпускному і послали на всп. :lol:

Забухав і прострочив дату?[/quote]
Ні. Тіки пиво тетерів вишневе пляшку.
В чернівцях відпускників відмічає всп, бо воєнкомат черга з ухилянтів на бронь. І ці робля від шо дуже важні.)
Щодо просрочки то хз, кому воно треба, я ж не на дату маю явитись в отпуск?)
В всп поставив печатку на прибуття і вибуття одразу, просто мені туди перти добиратись через півміста.
Наступного отпуску штампанув шось в сільраді звідки родом). А коли був в першому 5 днів в 23р то взагалі забив на ту печатку. І якось нічо, не вигнали назад по печатку:lol:
Така держава шо лиш ти щось надумаєшся зробити правильно і по закону... то сам себе відпендюриш :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:52

  Letusrock написав:
по аналогії пропоную дозволити патрульним давити пішоходів що перебігають дорогу на червоний або в неположених місцях. нічого тут нарушати

до чого тут Ваш дозвіл? )
це особиста ініціатива тцкашника. :lol:
Звідки мисль що Вас примусити виконувати закон можно тільки через суд, а а тцкашник має автоматично виконує закон? Різниця між вами і тцкашником лиш та, що він вже мобілізований а ви поки ні.
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:54

  Banderlog написав:Ні. Тіки пиво тетерів вишневе пляшку.
В чернівцях відпускників відмічає всп, бо воєнкомат черга з ухилянтів на бронь. І ці робля від шо дуже важні.)
Щодо просрочки то хз, кому воно треба, я ж не на дату маю явитись в отпуск?)
В всп поставив печатку на прибуття і вибуття одразу, просто мені туди перти добиратись через півміста.
Наступного отпуску штампанув шось в сільраді звідки родом). А коли був в першому 5 днів в 23р то взагалі забив на ту печатку. І якось нічо, не вигнали назад по печатку:lol:
Така держава шо лиш ти щось надумаєшся зробити правильно і по закону... то сам себе відпендюриш :lol:

у нас в тцк штамп у відпускний ставить черговий і якщо військовий то йдеш по іншим питанням без черги.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:02

  Shaman написав:
й взагалі, так у Польщі є консервативні елементи, я ж не просто сказав про Волинську трагедію, дехто мусолить цю тему. але загальноєвропейський рух на глобалізацію там є - й переваг в об'єднаній Європі набагато більше. й нам треба рухатися туди ж.

чумайдан, вокзал, польща.
якось без ваших брехунів істориків розберусь)
Я консервативний елемент :lol: і мені "загальноєвропейська" європа не нравиться.
Засрали європейські імперські столиці графіті і мусором... думаю в європі скоро відбудеться консервативна революція.
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:04

россия требует приостановить все поставки оружия Украине на время месячного перемирия, — Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles ... age-europe
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:07

  unicdima написав:
  Banderlog написав:Ні. Тіки пиво тетерів вишневе пляшку.
В чернівцях відпускників відмічає всп, бо воєнкомат черга з ухилянтів на бронь. І ці робля від шо дуже важні.)
Щодо просрочки то хз, кому воно треба, я ж не на дату маю явитись в отпуск?)
В всп поставив печатку на прибуття і вибуття одразу, просто мені туди перти добиратись через півміста.
Наступного отпуску штампанув шось в сільраді звідки родом). А коли був в першому 5 днів в 23р то взагалі забив на ту печатку. І якось нічо, не вигнали назад по печатку:lol:
Така держава шо лиш ти щось надумаєшся зробити правильно і по закону... то сам себе відпендюриш :lol:

у нас в тцк штамп у відпускний ставить черговий і якщо військовий то йдеш по іншим питанням без черги.
так правильно, в тцк ідуть щоб у випадку якоїсь хрєні можно було залучити на місці поки в/сл в відпустці, а не для лишнього штампика.
Banderlog
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  #<1 ... 13273132741327513276
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