Letusrock написав: по аналогії пропоную дозволити патрульним давити пішоходів що перебігають дорогу на червоний або в неположених місцях. нічого тут нарушати
до чого тут Ваш дозвіл? ) це особиста ініціатива тцкашника. Звідки мисль що Вас примусити виконувати закон можно тільки через суд, а а тцкашник має автоматично виконує закон? Різниця між вами і тцкашником лиш та, що він вже мобілізований а ви поки ні.
Banderlog написав:Ні. Тіки пиво тетерів вишневе пляшку. В чернівцях відпускників відмічає всп, бо воєнкомат черга з ухилянтів на бронь. І ці робля від шо дуже важні.) Щодо просрочки то хз, кому воно треба, я ж не на дату маю явитись в отпуск?) В всп поставив печатку на прибуття і вибуття одразу, просто мені туди перти добиратись через півміста. Наступного отпуску штампанув шось в сільраді звідки родом). А коли був в першому 5 днів в 23р то взагалі забив на ту печатку. І якось нічо, не вигнали назад по печатку:lol: Така держава шо лиш ти щось надумаєшся зробити правильно і по закону... то сам себе відпендюриш
у нас в тцк штамп у відпускний ставить черговий і якщо військовий то йдеш по іншим питанням без черги.
Shaman написав: й взагалі, так у Польщі є консервативні елементи, я ж не просто сказав про Волинську трагедію, дехто мусолить цю тему. але загальноєвропейський рух на глобалізацію там є - й переваг в об'єднаній Європі набагато більше. й нам треба рухатися туди ж.
чумайдан, вокзал, польща. якось без ваших брехунів істориків розберусь) Я консервативний елемент і мені "загальноєвропейська" європа не нравиться. Засрали європейські імперські столиці графіті і мусором... думаю в європі скоро відбудеться консервативна революція.
Banderlog написав:Ні. Тіки пиво тетерів вишневе пляшку. В чернівцях відпускників відмічає всп, бо воєнкомат черга з ухилянтів на бронь. І ці робля від шо дуже важні.) Щодо просрочки то хз, кому воно треба, я ж не на дату маю явитись в отпуск?) В всп поставив печатку на прибуття і вибуття одразу, просто мені туди перти добиратись через півміста. Наступного отпуску штампанув шось в сільраді звідки родом). А коли був в першому 5 днів в 23р то взагалі забив на ту печатку. І якось нічо, не вигнали назад по печатку:lol: Така держава шо лиш ти щось надумаєшся зробити правильно і по закону... то сам себе відпендюриш
у нас в тцк штамп у відпускний ставить черговий і якщо військовий то йдеш по іншим питанням без черги.
так правильно, в тцк ідуть щоб у випадку якоїсь хрєні можно було залучити на місці поки в/сл в відпустці, а не для лишнього штампика.
Letusrock написав: по аналогії пропоную дозволити патрульним давити пішоходів що перебігають дорогу на червоний або в неположених місцях. нічого тут нарушати
до чого тут Ваш дозвіл? ) це особиста ініціатива тцкашника. Звідки мисль що Вас примусити виконувати закон можно тільки через суд, а а тцкашник має автоматично виконує закон? Різниця між вами і тцкашником лиш та, що він вже мобілізований а ви поки ні.
різниця в тому, що він представляє владу/державу, а пересічений самого себе, детроєд не раз писав, що пересіченому можна все що не заборонено законом, а от представникові держави/влади тільки те що дозволено
Якщо військовозобов’язаний не був належним чином оповіщений про виклик до ТЦК, це означає, що він не порушив закон про мобілізацію — апеляційний суд
суд апеляційної інстанції зауважує, що поштове відправлення було повернуто у зв`язку із відсутністю адресата за вказаною адресою, але доказів обізнаності позивача щодо наявності поштового відправлення не надано, а судом не встановлено, оскільки відповідно до графіку роботи відділення №26014, в день прибуття поштового відправлення: 22.11.2024 року - п`ятниця, відділення не працювало, наступний робочий день субота: з 09:05 до13:05, наступні неділя та понеділок відділення не працює, повернуто відправнику: 26.11.2024 року – вівторок. ..... Таким чином, всупереч вимогам правових норм, судом першої інстанції не були в повному обсязі з`ясовані всі обставини справи, в зв`язку з чим, постанова суду не може бути визнана законною та обґрунтованою і підлягає скасуванню. .... Крім того, колегія суддів звертає увагу, відповідно примітки до ст.210 КУпАП положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов`язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.
Тобто, якщо Міністерство оборони України як держатель такого реєстру може отримати відомості про особу шляхом синхронізації з іншими державними електронними реєстрами, то особу не може бути притягнуто до відповідальності за неповідомлення таких відомостей.
тут ключова різниця. Значна частина цих хлопців в бусах ідейні або навпаки безпринципові з садистсько-злочинним нахилом, а не просто мобілізовані. Приваблива пропозиція, пресувати та доїти цивільних і тобі за це нічого небуде. Як приклад, в середині 2000-х я відмовився від можливості робити карєру в тодішній міліції, бо розумів що на той час "мент не должность а состояние души" а моя душа сильно цьому противилась. Тому у випадку гіпотетичної мобілізації я скоріш повторю шлях Успіха, чи хлопців з 155-ї, ніж буду ненавидіти виживших цивільних, мріючи про посаду в тцк
Letusrock написав:Тому у випадку гіпотетичної мобілізації я скоріш повторю шлях Успіха, чи хлопців з 155-ї, ніж буду ненавидіти виживших цивільних, мріючи про посаду в тцк
ненависть еще хороший признак, который даёт хоть и искаженный но ориентир "свои-чужие". намного хуже безразличие кого убивать врага, детей врага, соседа, детей соседа, своих детей (привет ивану грозному), самого себя. Это звенья одной цепи. И переход с одного звена на другой вообще не проблема.