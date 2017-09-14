RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13274132751327613277>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 83
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
16%
13
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:52

  Letusrock написав:
по аналогії пропоную дозволити патрульним давити пішоходів що перебігають дорогу на червоний або в неположених місцях. нічого тут нарушати

до чого тут Ваш дозвіл? )
це особиста ініціатива тцкашника. :lol:
Звідки мисль що Вас примусити виконувати закон можно тільки через суд, а а тцкашник має автоматично виконує закон? Різниця між вами і тцкашником лиш та, що він вже мобілізований а ви поки ні.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2279
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:54

  Banderlog написав:Ні. Тіки пиво тетерів вишневе пляшку.
В чернівцях відпускників відмічає всп, бо воєнкомат черга з ухилянтів на бронь. І ці робля від шо дуже важні.)
Щодо просрочки то хз, кому воно треба, я ж не на дату маю явитись в отпуск?)
В всп поставив печатку на прибуття і вибуття одразу, просто мені туди перти добиратись через півміста.
Наступного отпуску штампанув шось в сільраді звідки родом). А коли був в першому 5 днів в 23р то взагалі забив на ту печатку. І якось нічо, не вигнали назад по печатку:lol:
Така держава шо лиш ти щось надумаєшся зробити правильно і по закону... то сам себе відпендюриш :lol:

у нас в тцк штамп у відпускний ставить черговий і якщо військовий то йдеш по іншим питанням без черги.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2839
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:02

  Shaman написав:
й взагалі, так у Польщі є консервативні елементи, я ж не просто сказав про Волинську трагедію, дехто мусолить цю тему. але загальноєвропейський рух на глобалізацію там є - й переваг в об'єднаній Європі набагато більше. й нам треба рухатися туди ж.

чумайдан, вокзал, польща.
якось без ваших брехунів істориків розберусь)
Я консервативний елемент :lol: і мені "загальноєвропейська" європа не нравиться.
Засрали європейські імперські столиці графіті і мусором... думаю в європі скоро відбудеться консервативна революція.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2279
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:04

россия требует приостановить все поставки оружия Украине на время месячного перемирия, — Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles ... age-europe
Xenon
 
Повідомлень: 5211
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:07

  unicdima написав:
  Banderlog написав:Ні. Тіки пиво тетерів вишневе пляшку.
В чернівцях відпускників відмічає всп, бо воєнкомат черга з ухилянтів на бронь. І ці робля від шо дуже важні.)
Щодо просрочки то хз, кому воно треба, я ж не на дату маю явитись в отпуск?)
В всп поставив печатку на прибуття і вибуття одразу, просто мені туди перти добиратись через півміста.
Наступного отпуску штампанув шось в сільраді звідки родом). А коли був в першому 5 днів в 23р то взагалі забив на ту печатку. І якось нічо, не вигнали назад по печатку:lol:
Така держава шо лиш ти щось надумаєшся зробити правильно і по закону... то сам себе відпендюриш :lol:

у нас в тцк штамп у відпускний ставить черговий і якщо військовий то йдеш по іншим питанням без черги.
так правильно, в тцк ідуть щоб у випадку якоїсь хрєні можно було залучити на місці поки в/сл в відпустці, а не для лишнього штампика.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2279
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:в тцк ідуть щоб у випадку якоїсь хрєні можно було залучити на місці поки в/сл в відпустці, а не для лишнього штампика.


А це реально?
У відпустці можуть же ж не просихати... 🤔
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2563
З нами з: 24.08.10
Подякував: 117 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:30

  Banderlog написав:
  Letusrock написав:
по аналогії пропоную дозволити патрульним давити пішоходів що перебігають дорогу на червоний або в неположених місцях. нічого тут нарушати

до чого тут Ваш дозвіл? )
це особиста ініціатива тцкашника. :lol:
Звідки мисль що Вас примусити виконувати закон можно тільки через суд, а а тцкашник має автоматично виконує закон? Різниця між вами і тцкашником лиш та, що він вже мобілізований а ви поки ні.

різниця в тому, що він представляє владу/державу, а пересічений самого себе,
детроєд не раз писав, що пересіченому можна все що не заборонено законом,
а от представникові держави/влади тільки те що дозволено
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38823
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:31

Якщо військовозобов’язаний не був належним чином оповіщений про виклик до ТЦК, це означає, що він не порушив закон про мобілізацію — апеляційний суд

суд апеляційної інстанції зауважує, що поштове відправлення було повернуто у зв`язку із відсутністю адресата за вказаною адресою, але доказів обізнаності позивача щодо наявності поштового відправлення не надано, а судом не встановлено, оскільки відповідно до графіку роботи відділення №26014, в день прибуття поштового відправлення: 22.11.2024 року - п`ятниця, відділення не працювало, наступний робочий день субота: з 09:05 до13:05, наступні неділя та понеділок відділення не працює, повернуто відправнику: 26.11.2024 року – вівторок.
.....
Таким чином, всупереч вимогам правових норм, судом першої інстанції не були в повному обсязі з`ясовані всі обставини справи, в зв`язку з чим, постанова суду не може бути визнана законною та обґрунтованою і підлягає скасуванню.
....
Крім того, колегія суддів звертає увагу, відповідно примітки до ст.210 КУпАП положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов`язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

Тобто, якщо Міністерство оборони України як держатель такого реєстру може отримати відомості про особу шляхом синхронізації з іншими державними електронними реєстрами, то особу не може бути притягнуто до відповідальності за неповідомлення таких відомостей.

https://sud.ua/uk/news/publication/3260 ... ionnyy-sud

там много. всё не стал копировать
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28983
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3424 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Різниця між вами і тцкашником лиш та, що він вже мобілізований а ви поки ні.

  Banderlog написав:це особиста ініціатива тцкашника.

тут ключова різниця. Значна частина цих хлопців в бусах ідейні або навпаки безпринципові з садистсько-злочинним нахилом, а не просто мобілізовані. Приваблива пропозиція, пресувати та доїти цивільних і тобі за це нічого небуде.
Як приклад, в середині 2000-х я відмовився від можливості робити карєру в тодішній міліції, бо розумів що на той час "мент не должность а состояние души" а моя душа сильно цьому противилась.
Тому у випадку гіпотетичної мобілізації я скоріш повторю шлях Успіха, чи хлопців з 155-ї, ніж буду ненавидіти виживших цивільних, мріючи про посаду в тцк
Letusrock
 
Повідомлень: 2156
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:37

  Letusrock написав:Тому у випадку гіпотетичної мобілізації я скоріш повторю шлях Успіха, чи хлопців з 155-ї, ніж буду ненавидіти виживших цивільних, мріючи про посаду в тцк
ненависть еще хороший признак, который даёт хоть и искаженный но ориентир "свои-чужие". намного хуже безразличие кого убивать врага, детей врага, соседа, детей соседа, своих детей (привет ивану грозному), самого себя. Это звенья одной цепи. И переход с одного звена на другой вообще не проблема.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28983
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3424 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 13274132751327613277>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89596
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 264336
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 913042
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13778)
18.03.2025 14:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.