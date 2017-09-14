тут ключова різниця. Значна частина цих хлопців в бусах ідейні або навпаки безпринципові з садистсько-злочинним нахилом, а не просто мобілізовані.
а бусифікувати ухилянтів хто буде раз всі такі ідєйні поціновувачі прав і свобод не соглашаються? )) Ця система запущена владою одразу, для безвідповідальності. Треба було відлов ухилянтів покласти на поліцію і нацгвардію. І не ловити по одному, а скопом. Дали вам до червня минулого року оновити дані? Всіх хто не оновив треба було штрафувати. Ви ж не підтримували тоді виконання закону? А тепер бурчите коли мобілізацію проводить хто як вміє? Тут Ви або за закон повнісьтю, або за анархію.
Letusrock написав:Тому у випадку гіпотетичної мобілізації я скоріш повторю шлях Успіха, чи хлопців з 155-ї, ніж буду ненавидіти виживших цивільних, мріючи про посаду в тцк
ненависть еще хороший признак, который даёт хоть и искаженный но ориентир "свои-чужие". намного хуже безразличие кого убивать врага, детей врага, соседа, детей соседа, своих детей (привет ивану грозному), самого себя. Это звенья одной цепи. И переход с одного звена на другой вообще не проблема.
Жаль что удалили мое сообщение . я еще раз напишу . ...Letusrock пишет что в любом случае не будет защищать Украину . ...Wirująświatła повидимому перемерз в ожидании мыслей , поэтому просто начал фантазировать про безразличие кого убивать .(вам бы на предок на ноль ,там бы врага быстро нашли.... или он вас) После привета Ивану Грозному,глубокомысленный вывод-звенья одной цепи .
Кафедра дошкольного воспитания и психологии Пермского пединститута .