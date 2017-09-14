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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13274132751327613277

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 83
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
16%
13
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:42

  Xenon написав:
россия требует приостановить все поставки оружия Украине на время месячного перемирия, — Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles ... age-europe

До звонка - пара часов осталась. А там посмотрим, ло чего договорились...
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 15:08

Веніславський про рішення щодо Курщини: Зеленський і воєначальники мають "бойовий імунітет" :?
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/18/7503414/

зелена шмаркля сьогодні приперлась до старого сивого Лємберга, який аж ошалів від потужної потужності :lol:
центр перекритий, нарід шлякує у безкінечних заторах, опудало провадить свою кампанію 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 15:21

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:Різниця між вами і тцкашником лиш та, що він вже мобілізований а ви поки ні.

  Banderlog написав:це особиста ініціатива тцкашника.

тут ключова різниця. Значна частина цих хлопців в бусах ідейні або навпаки безпринципові з садистсько-злочинним нахилом, а не просто мобілізовані.
а бусифікувати ухилянтів хто буде раз всі такі ідєйні поціновувачі прав і свобод не соглашаються? ))
Ця система запущена владою одразу, для безвідповідальності.
Треба було відлов ухилянтів покласти на поліцію і нацгвардію. І не ловити по одному, а скопом. Дали вам до червня минулого року оновити дані? Всіх хто не оновив треба було штрафувати. Ви ж не підтримували тоді виконання закону?
А тепер бурчите коли мобілізацію проводить хто як вміє? Тут Ви або за закон повнісьтю, або за анархію.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 15:25

  jump написав:Веніславський про рішення щодо Курщини: Зеленський і воєначальники мають "бойовий імунітет" :?
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/18/7503414/

зелена шмаркля сьогодні приперлась до старого сивого Лємберга, який аж ошалів від потужної потужності :lol:
центр перекритий, нарід шлякує у безкінечних заторах, опудало провадить свою кампанію 8)

критикувати людину можна за щось. а оце накидання на особистість - маячня якась.

теж можеш час від часу відвідувати поле поховань, щоб розуміти вартість цієї війни...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 15:39

  Wirująświatła написав:
  Letusrock написав:Тому у випадку гіпотетичної мобілізації я скоріш повторю шлях Успіха, чи хлопців з 155-ї, ніж буду ненавидіти виживших цивільних, мріючи про посаду в тцк
ненависть еще хороший признак, который даёт хоть и искаженный но ориентир "свои-чужие". намного хуже безразличие кого убивать врага, детей врага, соседа, детей соседа, своих детей (привет ивану грозному), самого себя. Это звенья одной цепи. И переход с одного звена на другой вообще не проблема.


Жаль что удалили мое сообщение .
я еще раз напишу .
...Letusrock пишет что в любом случае не будет защищать Украину .
...Wirująświatła повидимому перемерз в ожидании мыслей , поэтому просто начал фантазировать про безразличие кого убивать .(вам бы на предок на ноль ,там бы врага быстро нашли.... или он вас)
После привета Ивану Грозному,глубокомысленный вывод-звенья одной цепи .

Кафедра дошкольного воспитания и психологии Пермского пединститута .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 15:40

  холява написав:Кафедра дошкольного воспитания и психологии Пермского пединститута .
санитар в запорожском морге, пьющий спирт не закусывая
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 15:42

  Wirująświatła написав:
  холява написав:Кафедра дошкольного воспитания и психологии Пермского пединститута .
санитар в запорожском морге, пьющий спирт не закусывая


))) раз держат значит нужен ,,,,
холява
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