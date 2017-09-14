Letusrock написав: по аналогії пропоную дозволити патрульним давити пішоходів що перебігають дорогу на червоний або в неположених місцях. нічого тут нарушати
до чого тут Ваш дозвіл? ) це особиста ініціатива тцкашника. Звідки мисль що Вас примусити виконувати закон можно тільки через суд, а а тцкашник має автоматично виконує закон? Різниця між вами і тцкашником лиш та, що він вже мобілізований а ви поки ні.
різниця в тому, що він представляє владу/державу, а пересічений самого себе, детроєд не раз писав, що пересіченому можна все що не заборонено законом, а от представникові держави/влади тільки те що дозволено
Якщо військовозобов’язаний не був належним чином оповіщений про виклик до ТЦК, це означає, що він не порушив закон про мобілізацію — апеляційний суд
суд апеляційної інстанції зауважує, що поштове відправлення було повернуто у зв`язку із відсутністю адресата за вказаною адресою, але доказів обізнаності позивача щодо наявності поштового відправлення не надано, а судом не встановлено, оскільки відповідно до графіку роботи відділення №26014, в день прибуття поштового відправлення: 22.11.2024 року - п`ятниця, відділення не працювало, наступний робочий день субота: з 09:05 до13:05, наступні неділя та понеділок відділення не працює, повернуто відправнику: 26.11.2024 року – вівторок. ..... Таким чином, всупереч вимогам правових норм, судом першої інстанції не були в повному обсязі з`ясовані всі обставини справи, в зв`язку з чим, постанова суду не може бути визнана законною та обґрунтованою і підлягає скасуванню. .... Крім того, колегія суддів звертає увагу, відповідно примітки до ст.210 КУпАП положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов`язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.
Тобто, якщо Міністерство оборони України як держатель такого реєстру може отримати відомості про особу шляхом синхронізації з іншими державними електронними реєстрами, то особу не може бути притягнуто до відповідальності за неповідомлення таких відомостей.
тут ключова різниця. Значна частина цих хлопців в бусах ідейні або навпаки безпринципові з садистсько-злочинним нахилом, а не просто мобілізовані. Приваблива пропозиція, пресувати та доїти цивільних і тобі за це нічого небуде. Як приклад, в середині 2000-х я відмовився від можливості робити карєру в тодішній міліції, бо розумів що на той час "мент не должность а состояние души" а моя душа сильно цьому противилась. Тому у випадку гіпотетичної мобілізації я скоріш повторю шлях Успіха, чи хлопців з 155-ї, ніж буду ненавидіти виживших цивільних, мріючи про посаду в тцк
Letusrock написав:Тому у випадку гіпотетичної мобілізації я скоріш повторю шлях Успіха, чи хлопців з 155-ї, ніж буду ненавидіти виживших цивільних, мріючи про посаду в тцк
ненависть еще хороший признак, который даёт хоть и искаженный но ориентир "свои-чужие". намного хуже безразличие кого убивать врага, детей врага, соседа, детей соседа, своих детей (привет ивану грозному), самого себя. Это звенья одной цепи. И переход с одного звена на другой вообще не проблема.
тут ключова різниця. Значна частина цих хлопців в бусах ідейні або навпаки безпринципові з садистсько-злочинним нахилом, а не просто мобілізовані.
а бусифікувати ухилянтів хто буде раз всі такі ідєйні поціновувачі прав і свобод не соглашаються? )) Ця система запущена владою одразу, для безвідповідальності. Треба було відлов ухилянтів покласти на поліцію і нацгвардію. І не ловити по одному, а скопом. Дали вам до червня минулого року оновити дані? Всіх хто не оновив треба було штрафувати. Ви ж не підтримували тоді виконання закону? А тепер бурчите коли мобілізацію проводить хто як вміє? Тут Ви або за закон повнісьтю, або за анархію.
Banderlog написав:Всіх хто не оновив треба було штрафувати. Ви ж не підтримували тоді виконання закону?
чому ж, я очікував штрафи, такий собі розновид примусових донатів. Але замість штрафів-донатів колишні охоронці з АТБ, натягнувши балаклави хочуть мені влаштувати внєзапний приступ епілепсії (якої в мене ніколи не було), з чим я категорично незгодний