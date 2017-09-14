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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13274132751327613277>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 83
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
16%
13
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:30

  Banderlog написав:
  Letusrock написав:
по аналогії пропоную дозволити патрульним давити пішоходів що перебігають дорогу на червоний або в неположених місцях. нічого тут нарушати

до чого тут Ваш дозвіл? )
це особиста ініціатива тцкашника. :lol:
Звідки мисль що Вас примусити виконувати закон можно тільки через суд, а а тцкашник має автоматично виконує закон? Різниця між вами і тцкашником лиш та, що він вже мобілізований а ви поки ні.

різниця в тому, що він представляє владу/державу, а пересічений самого себе,
детроєд не раз писав, що пересіченому можна все що не заборонено законом,
а от представникові держави/влади тільки те що дозволено
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:31

Якщо військовозобов’язаний не був належним чином оповіщений про виклик до ТЦК, це означає, що він не порушив закон про мобілізацію — апеляційний суд

суд апеляційної інстанції зауважує, що поштове відправлення було повернуто у зв`язку із відсутністю адресата за вказаною адресою, але доказів обізнаності позивача щодо наявності поштового відправлення не надано, а судом не встановлено, оскільки відповідно до графіку роботи відділення №26014, в день прибуття поштового відправлення: 22.11.2024 року - п`ятниця, відділення не працювало, наступний робочий день субота: з 09:05 до13:05, наступні неділя та понеділок відділення не працює, повернуто відправнику: 26.11.2024 року – вівторок.
.....
Таким чином, всупереч вимогам правових норм, судом першої інстанції не були в повному обсязі з`ясовані всі обставини справи, в зв`язку з чим, постанова суду не може бути визнана законною та обґрунтованою і підлягає скасуванню.
....
Крім того, колегія суддів звертає увагу, відповідно примітки до ст.210 КУпАП положення статей 210, 210-1 цього Кодексу не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов`язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

Тобто, якщо Міністерство оборони України як держатель такого реєстру може отримати відомості про особу шляхом синхронізації з іншими державними електронними реєстрами, то особу не може бути притягнуто до відповідальності за неповідомлення таких відомостей.

https://sud.ua/uk/news/publication/3260 ... ionnyy-sud

там много. всё не стал копировать
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Різниця між вами і тцкашником лиш та, що він вже мобілізований а ви поки ні.

  Banderlog написав:це особиста ініціатива тцкашника.

тут ключова різниця. Значна частина цих хлопців в бусах ідейні або навпаки безпринципові з садистсько-злочинним нахилом, а не просто мобілізовані. Приваблива пропозиція, пресувати та доїти цивільних і тобі за це нічого небуде.
Як приклад, в середині 2000-х я відмовився від можливості робити карєру в тодішній міліції, бо розумів що на той час "мент не должность а состояние души" а моя душа сильно цьому противилась.
Тому у випадку гіпотетичної мобілізації я скоріш повторю шлях Успіха, чи хлопців з 155-ї, ніж буду ненавидіти виживших цивільних, мріючи про посаду в тцк
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:37

  Letusrock написав:Тому у випадку гіпотетичної мобілізації я скоріш повторю шлях Успіха, чи хлопців з 155-ї, ніж буду ненавидіти виживших цивільних, мріючи про посаду в тцк
ненависть еще хороший признак, который даёт хоть и искаженный но ориентир "свои-чужие". намного хуже безразличие кого убивать врага, детей врага, соседа, детей соседа, своих детей (привет ивану грозному), самого себя. Это звенья одной цепи. И переход с одного звена на другой вообще не проблема.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:42

  Xenon написав:
россия требует приостановить все поставки оружия Украине на время месячного перемирия, — Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles ... age-europe

До звонка - пара часов осталась. А там посмотрим, ло чего договорились...
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 15:08

Веніславський про рішення щодо Курщини: Зеленський і воєначальники мають "бойовий імунітет" :?
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/18/7503414/

зелена шмаркля сьогодні приперлась до старого сивого Лємберга, який аж ошалів від потужної потужності :lol:
центр перекритий, нарід шлякує у безкінечних заторах, опудало провадить свою кампанію 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 15:21

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:Різниця між вами і тцкашником лиш та, що він вже мобілізований а ви поки ні.

  Banderlog написав:це особиста ініціатива тцкашника.

тут ключова різниця. Значна частина цих хлопців в бусах ідейні або навпаки безпринципові з садистсько-злочинним нахилом, а не просто мобілізовані.
а бусифікувати ухилянтів хто буде раз всі такі ідєйні поціновувачі прав і свобод не соглашаються? ))
Ця система запущена владою одразу, для безвідповідальності.
Треба було відлов ухилянтів покласти на поліцію і нацгвардію. І не ловити по одному, а скопом. Дали вам до червня минулого року оновити дані? Всіх хто не оновив треба було штрафувати. Ви ж не підтримували тоді виконання закону?
А тепер бурчите коли мобілізацію проводить хто як вміє? Тут Ви або за закон повнісьтю, або за анархію.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 15:25

  jump написав:Веніславський про рішення щодо Курщини: Зеленський і воєначальники мають "бойовий імунітет" :?
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/18/7503414/

зелена шмаркля сьогодні приперлась до старого сивого Лємберга, який аж ошалів від потужної потужності :lol:
центр перекритий, нарід шлякує у безкінечних заторах, опудало провадить свою кампанію 8)

критикувати людину можна за щось. а оце накидання на особистість - маячня якась.

теж можеш час від часу відвідувати поле поховань, щоб розуміти вартість цієї війни...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Всіх хто не оновив треба було штрафувати. Ви ж не підтримували тоді виконання закону?

чому ж, я очікував штрафи, такий собі розновид примусових донатів. Але замість штрафів-донатів колишні охоронці з АТБ, натягнувши балаклави хочуть мені влаштувати внєзапний приступ епілепсії (якої в мене ніколи не було), з чим я категорично незгодний
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 16:19

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  Letusrock написав:
по аналогії пропоную дозволити патрульним давити пішоходів що перебігають дорогу на червоний або в неположених місцях. нічого тут нарушати

до чого тут Ваш дозвіл? )
це особиста ініціатива тцкашника. :lol:
Звідки мисль що Вас примусити виконувати закон можно тільки через суд, а а тцкашник має автоматично виконує закон? Різниця між вами і тцкашником лиш та, що він вже мобілізований а ви поки ні.

різниця в тому, що він представляє владу/державу, а пересічений самого себе,
детроєд не раз писав, що пересіченому можна все що не заборонено законом,
а от представникові держави/влади тільки те що дозволено
він не добровільно представляє владу. Логіка Детройта з натяжкою ще годиться для мирного часу, з в/сл на контракті. Мобілізовані не окрема порода людей вирощених спеціально щоб захищати цивільних і дотримуватись законів.
Banderlog
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