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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13274132751327613277

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 83
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
16%
13
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 16:34

detroytred вы над нами издеваетесь? ну пообижались и будет. Мы всё поняли. возвращайтесь.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 16:45

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:до чого тут Ваш дозвіл? )
це особиста ініціатива тцкашника. :lol:
Звідки мисль що Вас примусити виконувати закон можно тільки через суд, а а тцкашник має автоматично виконує закон? Різниця між вами і тцкашником лиш та, що він вже мобілізований а ви поки ні.

різниця в тому, що він представляє владу/державу, а пересічений самого себе,
детроєд не раз писав, що пересіченому можна все що не заборонено законом,
а от представникові держави/влади тільки те що дозволено
він не добровільно представляє владу. Логіка Детройта з натяжкою ще годиться для мирного часу, з в/сл на контракті. Мобілізовані не окрема порода людей вирощених спеціально щоб захищати цивільних і дотримуватись законів.

пусть подает рапорт о конфликте интересов. Но обязанности существуют вне зависимости от добровольности.

Так и пэрэсичные -- не для буссификации рождались.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 16:50

  _hunter написав:Так и пэрэсичные -- не для буссификации рождались.

А для чего?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 17:04

  Сибарит написав:
  _hunter написав:Так и пэрэсичные -- не для буссификации рождались.

А для чего?

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 17:21

""помічники президента України Володимира Зеленського минулого місяця заявили, що вони стурбовані тим, що пан Трамп може задовольнити інші бажання пана Путіна щодо частин України, можливо, включаючи критично важливий Одеський порт.""

https://www.nytimes.com/2025/03/17/us/p ... sions.html
alibob
 
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