тут ключова різниця. Значна частина цих хлопців в бусах ідейні або навпаки безпринципові з садистсько-злочинним нахилом, а не просто мобілізовані.
а бусифікувати ухилянтів хто буде раз всі такі ідєйні поціновувачі прав і свобод не соглашаються? )) Ця система запущена владою одразу, для безвідповідальності. Треба було відлов ухилянтів покласти на поліцію і нацгвардію. І не ловити по одному, а скопом. Дали вам до червня минулого року оновити дані? Всіх хто не оновив треба було штрафувати. Ви ж не підтримували тоді виконання закону? А тепер бурчите коли мобілізацію проводить хто як вміє? Тут Ви або за закон повнісьтю, або за анархію.
Banderlog написав:Всіх хто не оновив треба було штрафувати. Ви ж не підтримували тоді виконання закону?
чому ж, я очікував штрафи, такий собі розновид примусових донатів. Але замість штрафів-донатів колишні охоронці з АТБ, натягнувши балаклави хочуть мені влаштувати внєзапний приступ епілепсії (якої в мене ніколи не було), з чим я категорично незгодний
Letusrock написав: по аналогії пропоную дозволити патрульним давити пішоходів що перебігають дорогу на червоний або в неположених місцях. нічого тут нарушати
до чого тут Ваш дозвіл? ) це особиста ініціатива тцкашника. Звідки мисль що Вас примусити виконувати закон можно тільки через суд, а а тцкашник має автоматично виконує закон? Різниця між вами і тцкашником лиш та, що він вже мобілізований а ви поки ні.
різниця в тому, що він представляє владу/державу, а пересічений самого себе, детроєд не раз писав, що пересіченому можна все що не заборонено законом, а от представникові держави/влади тільки те що дозволено
він не добровільно представляє владу. Логіка Детройта з натяжкою ще годиться для мирного часу, з в/сл на контракті. Мобілізовані не окрема порода людей вирощених спеціально щоб захищати цивільних і дотримуватись законів.
Banderlog написав:до чого тут Ваш дозвіл? ) це особиста ініціатива тцкашника. Звідки мисль що Вас примусити виконувати закон можно тільки через суд, а а тцкашник має автоматично виконує закон? Різниця між вами і тцкашником лиш та, що він вже мобілізований а ви поки ні.
різниця в тому, що він представляє владу/державу, а пересічений самого себе, детроєд не раз писав, що пересіченому можна все що не заборонено законом, а от представникові держави/влади тільки те що дозволено
він не добровільно представляє владу. Логіка Детройта з натяжкою ще годиться для мирного часу, з в/сл на контракті. Мобілізовані не окрема порода людей вирощених спеціально щоб захищати цивільних і дотримуватись законів.
пусть подает рапорт о конфликте интересов. Но обязанности существуют вне зависимости от добровольности.
Так и пэрэсичные -- не для буссификации рождались.
_hunter написав:Так и пэрэсичные -- не для буссификации рождались.
А для чего?
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
""помічники президента України Володимира Зеленського минулого місяця заявили, що вони стурбовані тим, що пан Трамп може задовольнити інші бажання пана Путіна щодо частин України, можливо, включаючи критично важливий Одеський порт.""