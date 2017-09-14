У сьомому випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» обговорюємо тему реінтеграції ветеранів до життя після служби. Ви почуєте поради щодо пошуку роботи за наймом, а також дізнаєтесь про наявні програми підтримки підприємців-ветеранів.
_hunter написав: пусть подает рапорт о конфликте интересов. Но обязанности существуют вне зависимости от добровольности.
Так и пэрэсичные -- не для буссификации рождались.
ага, пусть. Обязаності сущєствують, в першу чергу виконати наказ. Якщо вважаєш що він не правомірний то треба виконати а потім можно оскаржити А якщо не вважаєш його неправомірним, а наоборот пилаєш пролєтарськой нєнавістью до тих хто зміг відкупитись, або до тих хто "корисніший суспільству", то бусифікувати одне удовольствіє чи Ви гадали що туди понабирали одних активістів по захисту прав людей і тварин? це ж аж ніяк не відбір в нову поліцію, і даж не в совіцьке гаї.
Міноборони не поставило ЗСУ зброю за передоплатою на 51 млрд грн
«Це майже вдвічі більше, ніж було за Резнікова. Той 2023 року мав непоставленої зброї на 27 млрд грн. Тоді це викликало величезний скандал. За півтора місяця Резнікова було звільнено».
Насправді зброї не поставили на значно вищу суму. Однак саме цей 51 млрд визнає Умєров. Для порівняння очільник ЦПД зазначив, що фонд «Повернись Живим» за час повномасштабного вторгнення РФ зібрав 15 млрд грн.
«Найбільший фонд зібрав у три менше, ніж Міноборони злило в унітаз, так і не отримавши проплаченої зброї. А тепер уявіть, яку б колосальну різницю на фронті створили ці 51 млрд в руках компетентних управлінців! Наприклад, в руках Тараса Чмута, якого, нагадаю, Умєров викинув з наглядової ради АОЗ, аби лише призначити керівником Агенції свого Жумаділова» https://zn.ua/ukr/UKRAINE/minoboroni-ne ... bunin.html
«Неожиданный бенефициар». Конфликт на Украине способствовал возвращению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на международную арену, с которой его с возмущением изгнали после убийства журналиста Джамаля Хашогги, пишет NZZ.
▪️ЦРУ считает доказанным, что любимый сын старого и больного короля Салмана заказал убийство Хашогги. Оно произошло в 2018 году прямо в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Весь мир тогда был поражен жестокостью и безнаказанностью, а Мухаммеда бин Салмана стали сторониться крупнейшие мировые игроки.
▪️Во время президентской кампании 2019 года Джо Байден даже пообещал сделать Саудовскую Аравию аутсайдером. Но он не сдержал обещания и всего три года спустя отправился в Эр-Рияд — теперь уже в качестве главы государства — чтобы убедить Мухаммеда бин Салмана увеличить добычу нефти. Не так просто изолировать крупнейшего в мире экспортера нефти, и одним только моральным превосходством цены на бензин не снизишь.
▪️Конфликт на Украине еще укрепил позицию саудовского принца. Российская нефть под санкциями, опять без Саудовской Аравии никуда. Теперь еще переговоры между США, Россией и Украиной.
▪️Тот факт, что с конца января к власти в США вернулся Дональд Трамп, стал еще одним подарком для саудовского кронпринца. Во время первого президентского срока Трампа между ними уже сложились хорошие отношения.
▪️Хашогги забыт, как сказали бы в одном популярном Telegram-канале.
alibob написав:""помічники президента України Володимира Зеленського минулого місяця заявили, що вони стурбовані тим, що пан Трамп може задовольнити інші бажання пана Путіна щодо частин України, можливо, включаючи критично важливий Одеський порт.""