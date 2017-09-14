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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1327313274132751327613277>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 83
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
16%
13
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 17:31

  Сибарит написав:
  _hunter написав:Так и пэрэсичные -- не для буссификации рождались.

А для чего?

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 17:58

У сьомому випуску безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» обговорюємо тему реінтеграції ветеранів до життя після служби. Ви почуєте поради щодо пошуку роботи за наймом, а також дізнаєтесь про наявні програми підтримки підприємців-ветеранів.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 17:58

  _hunter написав:
пусть подает рапорт о конфликте интересов. Но обязанности существуют вне зависимости от добровольности.

Так и пэрэсичные -- не для буссификации рождались.

ага, пусть. :lol:
Обязаності сущєствують,
в першу чергу виконати наказ.
Якщо вважаєш що він не правомірний то треба виконати а потім можно оскаржити :lol:
А якщо не вважаєш його неправомірним, а наоборот пилаєш пролєтарськой нєнавістью до тих хто зміг відкупитись, або до тих хто "корисніший суспільству", то бусифікувати одне удовольствіє :lol: чи Ви гадали що туди понабирали одних активістів по захисту прав людей і тварин? :lol:
це ж аж ніяк не відбір в нову поліцію, і даж не в совіцьке гаї.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 18:00

Міноборони не поставило ЗСУ зброю за передоплатою на 51 млрд грн :shock:

«Це майже вдвічі більше, ніж було за Резнікова. Той 2023 року мав непоставленої зброї на 27 млрд грн. Тоді це викликало величезний скандал. За півтора місяця Резнікова було звільнено».

Насправді зброї не поставили на значно вищу суму. Однак саме цей 51 млрд визнає Умєров. Для порівняння очільник ЦПД зазначив, що фонд «Повернись Живим» за час повномасштабного вторгнення РФ зібрав 15 млрд грн.

«Найбільший фонд зібрав у три менше, ніж Міноборони злило в унітаз, так і не отримавши проплаченої зброї. А тепер уявіть, яку б колосальну різницю на фронті створили ці 51 млрд в руках компетентних управлінців! Наприклад, в руках Тараса Чмута, якого, нагадаю, Умєров викинув з наглядової ради АОЗ, аби лише призначити керівником Агенції свого Жумаділова» :o
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/minoboroni-ne ... bunin.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 18:02

«Неожиданный бенефициар». Конфликт на Украине способствовал возвращению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на международную арену, с которой его с возмущением изгнали после убийства журналиста Джамаля Хашогги, пишет NZZ.

▪️ЦРУ считает доказанным, что любимый сын старого и больного короля Салмана заказал убийство Хашогги. Оно произошло в 2018 году прямо в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Весь мир тогда был поражен жестокостью и безнаказанностью, а Мухаммеда бин Салмана стали сторониться крупнейшие мировые игроки.

▪️Во время президентской кампании 2019 года Джо Байден даже пообещал сделать Саудовскую Аравию аутсайдером. Но он не сдержал обещания и всего три года спустя отправился в Эр-Рияд — теперь уже в качестве главы государства — чтобы убедить Мухаммеда бин Салмана увеличить добычу нефти. Не так просто изолировать крупнейшего в мире экспортера нефти, и одним только моральным превосходством цены на бензин не снизишь.

▪️Конфликт на Украине еще укрепил позицию саудовского принца. Российская нефть под санкциями, опять без Саудовской Аравии никуда. Теперь еще переговоры между США, Россией и Украиной.

▪️Тот факт, что с конца января к власти в США вернулся Дональд Трамп, стал еще одним подарком для саудовского кронпринца. Во время первого президентского срока Трампа между ними уже сложились хорошие отношения.

▪️Хашогги забыт, как сказали бы в одном популярном Telegram-канале.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 18:10

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
пусть подает рапорт о конфликте интересов. Но обязанности существуют вне зависимости от добровольности.

Так и пэрэсичные -- не для буссификации рождались.

ага, пусть. :lol:
Обязаності сущєствують,
в першу чергу виконати наказ.
Якщо вважаєш що він не правомірний то треба виконати а потім можно оскаржити

Да, но главное - убедится, что этот приказ судествует в бумажном виде и надлежащим образом зарегистрирован - что бы потом не было обидно одному сидеть.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 18:52

  alibob написав:""помічники президента України Володимира Зеленського минулого місяця заявили, що вони стурбовані тим, що пан Трамп може задовольнити інші бажання пана Путіна щодо частин України, можливо, включаючи критично важливий Одеський порт.""

https://www.nytimes.com/2025/03/17/us/p ... sions.html

може задовільнити, а може не задовільнити, це як з шансами білявки зустріти на вулиці Києва динозавра.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 18:55


Конфликт на Украине


Ох Віталя-Віталя… Коли ти вже почнеш хоча б нюхати спочатку те, що тягнеш в рот собі і кладеш на стіл нам..,
Ти взагалі не перебірливий ні в чому??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:07

  _hunter написав:
  Banderlog написав:
  _hunter написав:
пусть подает рапорт о конфликте интересов. Но обязанности существуют вне зависимости от добровольности.

Так и пэрэсичные -- не для буссификации рождались.

ага, пусть. :lol:
Обязаності сущєствують,
в першу чергу виконати наказ.
Якщо вважаєш що він не правомірний то треба виконати а потім можно оскаржити

Да, но главное - убедится, что этот приказ судествует в бумажном виде и надлежащим образом зарегистрирован - что бы потом не было обидно одному сидеть.

Ну да. Кожен солдат прям отримує на руки паперовий наказ з пєчатями і а ще має доступ до канцелярії і може переконатись чи все зареєстровано :lol:
Достатньо усного наказу.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:08

  jump написав:Міноборони не поставило ЗСУ зброю за передоплатою на 51 млрд грн :shock:

«Це майже вдвічі більше, ніж було за Резнікова. Той 2023 року мав непоставленої зброї на 27 млрд грн. Тоді це викликало величезний скандал. За півтора місяця Резнікова було звільнено».

Насправді зброї не поставили на значно вищу суму. Однак саме цей 51 млрд визнає Умєров. Для порівняння очільник ЦПД зазначив, що фонд «Повернись Живим» за час повномасштабного вторгнення РФ зібрав 15 млрд грн.

«Найбільший фонд зібрав у три менше, ніж Міноборони злило в унітаз, так і не отримавши проплаченої зброї. А тепер уявіть, яку б колосальну різницю на фронті створили ці 51 млрд в руках компетентних управлінців! Наприклад, в руках Тараса Чмута, якого, нагадаю, Умєров викинув з наглядової ради АОЗ, аби лише призначити керівником Агенції свого Жумаділова» :o
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/minoboroni-ne ... bunin.html

Ще одна заказуха від шахрая, афериста і ухилянта Шабуніна. Чомусь Шабунін забув сказати, що така ситуація склалася через голову АОЗ Безрукову, яку на цю посаду просував саме Шабунін і мутив разом з нею схемки.
unicdima
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