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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13274132751327613277>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 83
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
16%
13
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:13

  _hunter написав:
  Сибарит написав:
  _hunter написав:Так и пэрэсичные -- не для буссификации рождались.

А для чего?

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Чомусь ухилянти читають Конституцію лише там де їм хочеться.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:17

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
  Banderlog написав:ага, пусть. :lol:
Обязаності сущєствують,
в першу чергу виконати наказ.
Якщо вважаєш що він не правомірний то треба виконати а потім можно оскаржити

Да, но главное - убедится, что этот приказ судествует в бумажном виде и надлежащим образом зарегистрирован - что бы потом не было обидно одному сидеть.

Ну да. Кожен солдат прям отримує на руки паперовий наказ з пєчатями і а ще має доступ до канцелярії і може переконатись чи все зареєстровано :lol:
Достатньо усного наказу.

Смотря для чего: отмазаться по 41й получится только если приказ смогут найти. А отмазки "ну, мне это, приказали, но никто этого не видел" вряд ли прокатят...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:20

  unicdima написав:
  _hunter написав:
  _hunter написав:Так и пэрэсичные -- не для буссификации рождались.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Чомусь ухилянти читають Конституцію лише там де їм хочеться.

Чомусь не ухилянти читають Конституцію вообще непонятно как -- буссификация каким законом регулируется? :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:28

Ждем новостей :idea:
Завершилась розмова Трампа і Путіна, — Білий дім

Вона тривала більше 2-х годин. Тепер очікується пресконференція президента США за підсумками діалогу з президентом РФ.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:30

  _hunter написав:Чомусь не ухилянти читають Конституцію вообще непонятно как -- буссификация каким законом регулируется? :wink:

Не знаю ніякої бусифікації, якщо маєте претензії до ТЦК і вважаєте їх дії незаконними то йдіть в суд.
Альо, ухилянти, де позови?
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:36

  unicdima написав:
  _hunter написав:Чомусь не ухилянти читають Конституцію вообще непонятно как -- буссификация каким законом регулируется? :wink:

Не знаю ніякої бусифікації, якщо маєте претензії до ТЦК і вважаєте їх дії незаконними то йдіть в суд.

в этот? :lol:
Верховный суд: Противоправная мобилизация не является основанием для увольнения
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:39

UA

С чого ви взяли що ви ,джумпер, шмидт і віталік 70-80 відсотків населення ?
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:40

Ждуни то оптимісти. Вони ждуть що чомусь стане краще.
Я реаліст. Це інше.
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:45

холява
з черг до рекрутцентрів
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 бер, 2025 19:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:45

  _hunter написав:
  unicdima написав:
  _hunter написав:Чомусь не ухилянти читають Конституцію вообще непонятно как -- буссификация каким законом регулируется? :wink:

Не знаю ніякої бусифікації, якщо маєте претензії до ТЦК і вважаєте їх дії незаконними то йдіть в суд.

в этот? :lol:
Верховный суд: Противоправная мобилизация не является основанием для увольнения

А це тут до чого? Злив тобі і іншим ухилянтам зараховано.
А тепер уточнення до того рішення суду
Верховний Суд наголосив, що відновлення порушеного права повинне відбуватися в межах спірних правовідносин за участю їх учасників. Водночас зобов’язання військової частини звільнити особу з військової служби виходить за межі правовідносин між районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки й позивачем щодо порядку його призову на військову службу під час мобілізації, яка є предметом розгляду в цій справі.
unicdima
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