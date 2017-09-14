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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 бер, 2025 19:13
_hunter написав: Сибарит написав: _hunter написав:
Так и пэрэсичные -- не для буссификации рождались.
А для чего?
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Чомусь ухилянти читають Конституцію лише там де їм хочеться.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 19:17
Banderlog написав: _hunter написав: Banderlog написав:
ага, пусть.
Обязаності сущєствують,
в першу чергу виконати наказ.
Якщо вважаєш що він не правомірний то треба виконати а потім можно оскаржити
Да, но главное - убедится, что этот приказ судествует в бумажном виде и надлежащим образом зарегистрирован - что бы потом не было обидно одному сидеть.
Ну да. Кожен солдат прям отримує на руки паперовий наказ з пєчатями і а ще має доступ до канцелярії і може переконатись чи все зареєстровано Достатньо усного наказу
.
Смотря для чего: отмазаться по 41й получится только если приказ смогут найти. А отмазки "ну, мне это, приказали, но никто этого не видел" вряд ли прокатят...
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Додано: Вів 18 бер, 2025 19:20
unicdima написав: _hunter написав: _hunter написав:
Так и пэрэсичные -- не для буссификации рождались
.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закон
у.
Чомусь ухилянти читають Конституцію лише там де їм хочеться.
Чомусь не ухилянти читають Конституцію вообще непонятно как -- буссификация каким законом регулируется?
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Додано: Вів 18 бер, 2025 19:28
Ждем новостей
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Додано: Вів 18 бер, 2025 19:30
_hunter написав:
Чомусь не ухилянти читають Конституцію вообще непонятно как -- буссификация каким законом регулируется?
Не знаю ніякої бусифікації, якщо маєте претензії до ТЦК і вважаєте їх дії незаконними то йдіть в суд.
Альо, ухилянти, де позови?
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Додано: Вів 18 бер, 2025 19:36
unicdima написав: _hunter написав:
Чомусь не ухилянти читають Конституцію вообще непонятно как -- буссификация каким законом регулируется?
Не знаю ніякої бусифікації, якщо маєте претензії до ТЦК і вважаєте їх дії незаконними то йдіть в суд.
в этот?
Верховный суд: Противоправная мобилизация не является основанием для увольнения
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Додано: Вів 18 бер, 2025 19:39
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Додано: Вів 18 бер, 2025 19:40
Ждуни то оптимісти. Вони ждуть що чомусь стане краще.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 19:45
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Додано: Вів 18 бер, 2025 19:45
_hunter написав: unicdima написав: _hunter написав:
Чомусь не ухилянти читають Конституцію вообще непонятно как -- буссификация каким законом регулируется?
Не знаю ніякої бусифікації, якщо маєте претензії до ТЦК і вважаєте їх дії незаконними то йдіть в суд.
в этот?
Верховный суд: Противоправная мобилизация не является основанием для увольнения
А це тут до чого? Злив тобі і іншим ухилянтам зараховано.
А тепер уточнення до того рішення суду
Верховний Суд наголосив, що відновлення порушеного права повинне відбуватися в межах спірних правовідносин за участю їх учасників. Водночас зобов’язання військової частини звільнити особу з військової служби виходить за межі правовідносин між районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки й позивачем щодо порядку його призову на військову службу під час мобілізації, яка є предметом розгляду в цій справі.
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