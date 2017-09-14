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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13274132751327613277

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 83
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
16%
13
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:46

  холява написав:
С чого ви взяли що ви ,джумпер, шмидт і віталік 70-80 відсотків населення ?

З вашого боку це недоречне питання.
Мій прогноз виявився реалістичнішим за ваш.
Про що ви хочете сперечатися?
Про настрої в суспільстві рік тому та зараз?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:49

  UA написав:Ждуни то оптимісти. Вони ждуть що чомусь стане краще.
Я реаліст. Це інше.

На днях розмовляли російські журналісти з жителем повністю знищеного Вугледара то він їм сказав, що йому ще ніколи не було так добре.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 19:52

  unicdima написав:
  _hunter написав:
  unicdima написав:Не знаю ніякої бусифікації, якщо маєте претензії до ТЦК і вважаєте їх дії незаконними то йдіть в суд.

в этот? :lol:
Верховный суд: Противоправная мобилизация не является основанием для увольнения

А це тут до чого? Злив тобі і іншим ухилянтам зараховано.
А тепер уточнення до того рішення суду
Верховний Суд наголосив, що відновлення порушеного права повинне відбуватися в межах спірних правовідносин за участю їх учасників. Водночас зобов’язання військової частини звільнити особу з військової служби виходить за межі правовідносин між районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки й позивачем щодо порядку його призову на військову службу під час мобілізації, яка є предметом розгляду в цій справі.

Это тут до того, что после того как пэрэсичного (отобрав телефон) "доставили" в подвал, провели за пол часа ВЛК и к вечеру отправили в учебку -- подавать в какой бы то ни было суд -- уже поздно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 20:05

  _hunter написав:Это тут до того, что после того как пэрэсичного (отобрав телефон) "доставили" в подвал, провели за пол часа ВЛК и к вечеру отправили в учебку -- подавать в какой бы то ни было суд -- уже поздно.

flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 20:05

  Wirująświatła написав: возвращайтесь.

Ні-ні-ні.
В читачах, як учаснику форуму, мені не менш цікаво, ніж в активних дописувачах. Мене більш цікавлять думки-бачення інших. Свої я й так знаю.
Тому велика подяка всім дописувачам. За те, що напружуються кнопати ці різні думки (навіть ті дописи, що потім зникають)). За великим рахунком, я розумію всіх учасників, якими б протилежними та несумісними вони не були.
Хіба що зауважу: ну даремно чубитися-то. Оскільки, по-своєму, всі праві. І єдиного рішення рівняння не існує.
Тому хоч тут-то (в віртуалі!, який не має впливу на маси!), , могли б спокійно обмінюватися думками.
Бо в реалі таке майже неможливо, оскільки або одразу розійшлися, як в морі кораблі, або пики натовкли один одному.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 20:06

  UA написав:
  холява написав:
С чого ви взяли що ви ,джумпер, шмидт і віталік 70-80 відсотків населення ?

З вашого боку це недоречне питання.
Мій прогноз виявився реалістичнішим за ваш.
Про що ви хочете сперечатися?
Про настрої в суспільстві рік тому та зараз?


....вібачьте ,я у політиці нічого не розумію
для мене є чорне і біле
....а який прогноз я давав ?

о вже блок
холява
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 20:15

  _hunter написав:Это тут до того, что после того как пэрэсичного (отобрав телефон) "доставили" в подвал, провели за пол часа ВЛК и к вечеру отправили в учебку -- подавать в какой бы то ни было суд -- уже поздно.

Брехня, ніколи не пізно, ви ж хочете доказати, що ТЦК діють незаконно.
Де позови?
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 20:17

  Banderlog написав:ага, пусть. :lol:
Обязаності сущєствують,
в першу чергу виконати наказ.
Якщо вважаєш що він не правомірний то треба виконати а потім можно оскаржити :lol:

Как бы положения частей 3,4 ст. 41 ККУ дают оценку ситуации, которую вы изложили.

Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження

1. Дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, визнається правомірною, якщо вона була вчинена з метою виконання законного наказу або розпорядження.

2. Наказ або розпорядження є законними, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень і за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов'язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина.

3. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно кримінально протиправний наказ або розпорядження.

4. Особа, що виконала явно кримінально протиправний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.

5. Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати кримінально протиправного характеру наказу чи розпорядження, то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження, відповідальності підлягає тільки особа, що віддала кримінально протиправний наказ чи розпорядження.
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 20:27

  unicdima написав:
  _hunter написав:Это тут до того, что после того как пэрэсичного (отобрав телефон) "доставили" в подвал, провели за пол часа ВЛК и к вечеру отправили в учебку -- подавать в какой бы то ни было суд -- уже поздно.

Брехня, ніколи не пізно, ви ж хочете доказати, що ТЦК діють незаконно.
Де позови?

Позовы без особых проблем находятся.
Вот один.
https://tsn.ua/ukrayina/na-volini-sud-v ... 22695.html
Тут пара:
https://news.telegraf.com.ua/ukraina/20 ... id-zakoniv

Но так-то позовы из окопа писать не сильно удобно. Да и не принимают их в окопе, увы.
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