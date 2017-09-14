unicdima написав:Не знаю ніякої бусифікації, якщо маєте претензії до ТЦК і вважаєте їх дії незаконними то йдіть в суд.
в этот?
Верховный суд: Противоправная мобилизация не является основанием для увольнения
А це тут до чого? Злив тобі і іншим ухилянтам зараховано. А тепер уточнення до того рішення суду Верховний Суд наголосив, що відновлення порушеного права повинне відбуватися в межах спірних правовідносин за участю їх учасників. Водночас зобов’язання військової частини звільнити особу з військової служби виходить за межі правовідносин між районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки й позивачем щодо порядку його призову на військову службу під час мобілізації, яка є предметом розгляду в цій справі.
Это тут до того, что после того как пэрэсичного (отобрав телефон) "доставили" в подвал, провели за пол часа ВЛК и к вечеру отправили в учебку -- подавать в какой бы то ни было суд -- уже поздно.
Ні-ні-ні. В читачах, як учаснику форуму, мені не менш цікаво, ніж в активних дописувачах. Мене більш цікавлять думки-бачення інших. Свої я й так знаю. Тому велика подяка всім дописувачам. За те, що напружуються кнопати ці різні думки (навіть ті дописи, що потім зникають)). За великим рахунком, я розумію всіх учасників, якими б протилежними та несумісними вони не були. Хіба що зауважу: ну даремно чубитися-то. Оскільки, по-своєму, всі праві. І єдиного рішення рівняння не існує. Тому хоч тут-то (в віртуалі!, який не має впливу на маси!), , могли б спокійно обмінюватися думками. Бо в реалі таке майже неможливо, оскільки або одразу розійшлися, як в морі кораблі, або пики натовкли один одному.
_hunter написав:Это тут до того, что после того как пэрэсичного (отобрав телефон) "доставили" в подвал, провели за пол часа ВЛК и к вечеру отправили в учебку -- подавать в какой бы то ни было суд -- уже поздно.
Брехня, ніколи не пізно, ви ж хочете доказати, що ТЦК діють незаконно. Де позови?
Banderlog написав:ага, пусть. Обязаності сущєствують, в першу чергу виконати наказ. Якщо вважаєш що він не правомірний то треба виконати а потім можно оскаржити
Как бы положения частей 3,4 ст. 41 ККУ дают оценку ситуации, которую вы изложили.
Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження
1. Дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, визнається правомірною, якщо вона була вчинена з метою виконання законного наказу або розпорядження.
2. Наказ або розпорядження є законними, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень і за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов'язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина.
3. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно кримінально протиправний наказ або розпорядження.
4. Особа, що виконала явно кримінально протиправний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.
5. Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати кримінально протиправного характеру наказу чи розпорядження, то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження, відповідальності підлягає тільки особа, що віддала кримінально протиправний наказ чи розпорядження.
_hunter написав:Это тут до того, что после того как пэрэсичного (отобрав телефон) "доставили" в подвал, провели за пол часа ВЛК и к вечеру отправили в учебку -- подавать в какой бы то ни было суд -- уже поздно.
Брехня, ніколи не пізно, ви ж хочете доказати, що ТЦК діють незаконно. Де позови?
Де ця межа «явно кримінально протиправний»?? Жоден начальник підлеглому не каже «йди вбивай», «йди бий» (крім як на передній лінії по відношенню до ворога). Він каже «йди перевіряй документи, порушників затримуй і доставляй».
Ці слова ніяк не можуть трактуватись «явно кримінальний», і підлеглий дійсно «не може усвідомлювати » чи є тут порушення, а тим більше злочин чи кримінальний проступок .
Що тут с рецидивістом УА трапилось?)) Не встиг побачити початок. Не встиг вийти, знов на кічу?) Так а сенс було виходити)))
Но так-то позовы из окопа писать не сильно удобно. Да и не принимают их в окопе, увы.
А тепер почитай в реєстрі ухвали по цим позовам У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на незаконне затримання відмовити. У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 упорядку ст.206КПК України відмовити.