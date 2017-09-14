Додано: Вів 18 бер, 2025 20:53



осознает неправомерность приказа. В связи с чем готов его после исполнения оспорить.





Неправомерность это ведь не обязательно «явно кримінально …» .Его может отдавать не прямой начальник. Его могут отдавать во время законного отдыха подчиненного. Есть и другие варианты «неправомерности». Но коиминала никакого нет тут нигде, кроме наверное «убей, побей, укради, продай наркоту …» и другие команды, которые никак не звучат нигде в должностных инструкциях и никак не могут быть трактованы как выдержки из них.А вот всякие «проверяй, задерживай» присутствуют во многих должностных инструкциях для военнослужащих.И военнослужащий не будучи юристом запросто может не понимать, что вот тут он может «проверять/задерживать», а вот тут уже это превышение инструкций. За свое непонимание он может ответить дисциплинарно, но никак тут не прикрутить «осознанное выполнение явно криминального ..»