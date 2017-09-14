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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13276132771327813279>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 83
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
16%
13
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 20:47

  Hotab написав:tumos

Особа, що виконала явно кримінально протиправний


Де ця межа «явно кримінально протиправний»??
Жоден начальник підлеглому не каже «йди вбивай», «йди бий» (крім як на передній лінії по відношенню до ворога). Він каже «йди перевіряй документи, порушників затримуй і доставляй».

Ці слова ніяк не можуть трактуватись «явно кримінальний», і підлеглий дійсно «не може усвідомлювати » чи є тут порушення, а тим більше злочин чи кримінальний проступок .

Що тут с рецидивістом УА трапилось?)) Не встиг побачити початок.
Не встиг вийти, знов на кічу?) Так а сенс було виходити)))

В ситуации, которую озучил Бандерлог, исполнитель осознает неправомерность приказа. В связи с чем готов его после исполнения оспорить. Можно конечно начать спорить неправомерный приказ был явно криминальный или нет, но сам подход исполнителя весьма сомнительный. Хотя понимаю, что Бог знает что будет с исполнителем, если он не исполнит тот приказ.
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 20:50

  unicdima написав:
  _hunter написав:Позовы без особых проблем находятся.
Вот один.
https://tsn.ua/ukrayina/na-volini-sud-v ... 22695.html
Тут пара:
https://news.telegraf.com.ua/ukraina/20 ... id-zakoniv

Но так-то позовы из окопа писать не сильно удобно. Да и не принимают их в окопе, увы.

А тепер почитай в реєстрі ухвали по цим позовам :D
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на незаконне затримання відмовити.
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 упорядку ст.206КПК України відмовити.

стесняюсь спросить, но
зачем _вы _откармливаете _тролля_?

походу ему не хватает на колбаски после халявного баварского от Шольца вот и приходит регулярно сюда подкрепиться)))
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 20:51

  flyman написав:буферна зона

Ще не встиг Трамп прокоментувати розмову, а лайно-блогери вже встигли)).
Зелена муха не змогла пролетіти повз лайна)).

ПС. До речі, поки що конкретики з нормальних джерел дуже мало, зокрема, домовилися про обмін полоненими 175 на 175; про припинення обстрілів енергетичних обєктів на 30 днів; про "негайну" роботу робочих груп США та рф в Ер-Ріяді..
fler
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 20:53

tumos

осознает неправомерность приказа. В связи с чем готов его после исполнения оспорить.


Неправомерность это ведь не обязательно «явно кримінально …» .
Его может отдавать не прямой начальник. Его могут отдавать во время законного отдыха подчиненного. Есть и другие варианты «неправомерности». Но коиминала никакого нет тут нигде, кроме наверное «убей, побей, укради, продай наркоту …» и другие команды, которые никак не звучат нигде в должностных инструкциях и никак не могут быть трактованы как выдержки из них.

А вот всякие «проверяй, задерживай» присутствуют во многих должностных инструкциях для военнослужащих.
И военнослужащий не будучи юристом запросто может не понимать, что вот тут он может «проверять/задерживать», а вот тут уже это превышение инструкций. За свое непонимание он может ответить дисциплинарно, но никак тут не прикрутить «осознанное выполнение явно криминального ..»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 21:02

  Hotab написав:Неправомерность это ведь не обязательно «явно кримінально …» .
Его может отдавать не прямой начальник. Его могут отдавать во время законного отдыха подчиненного. Есть и другие варианты «неправомерности». Но коиминала никакого нет тут нигде, кроме наверное «убей, побей, укради, продай наркоту …» и другие команды, которые никак не звучат нигде в должностных инструкциях и никак не могут быть трактованы как выдержки из них.

А вот всякие «проверяй, задерживай» присутствуют во многих должностных инструкциях для военнослужащих.
И военнослужащий не будучи юристом запросто может не понимать, что вот тут он может «проверять/задерживать», а вот тут уже это превышение инструкций. За свое непонимание он может ответить дисциплинарно, но никак тут не прикрутить «осознанное выполнение явно криминального ..»

Воно то так, але потім після постійного такого виконання... пересічні які цього бачать все більше і більше... починають задумуватись та говорити як ті з Бердянська чи Маріуполя... :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 21:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:починають задумуватись та говорити як ті з Бердянська чи Маріуполя

ждуны?
такие как вы, УА и еще много кто тут?
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 21:08

  Прохожий написав:
  _Mykola_ написав:починають задумуватись та говорити як ті з Бердянська чи Маріуполя

ждуны?
такие как вы, УА и еще много кто тут?

Ні, але ще парочка значних витків щодо ескалації всередині, і як знати, що буде у подальшому з внутрішніми переконаннями і мотивацією.
Бандерлог популярно ж пояснює на пальцях і у дуже цікавих оповідях як ото воно відбувається з людиною... :mrgreen:

P.S. Коли на "Вкраїну милу...." (с)? :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 21:13

  Hotab написав:Неправомерность это ведь не обязательно «явно кримінально …» .
Его может отдавать не прямой начальник. Его могут отдавать во время законного отдыха подчиненного. Есть и другие варианты «неправомерности». Но коиминала никакого нет тут нигде, кроме наверное «убей, побей, укради, продай наркоту …» и другие команды, которые никак не звучат нигде в должностных инструкциях и никак не могут быть трактованы как выдержки из них.

А вот всякие «проверяй, задерживай» присутствуют во многих должностных инструкциях для военнослужащих.
И военнослужащий не будучи юристом запросто может не понимать, что вот тут он может «проверять/задерживать», а вот тут уже это превышение инструкций. За свое непонимание он может ответить дисциплинарно, но никак тут не прикрутить «осознанное выполнение явно криминального ..»

Я расцениваю высказывание Бандерлога как общий взгляд на исполнение, который охватывает разные варианты неправомерности.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 21:19

  _Mykola_ написав:Воно то так, але потім після постійного такого виконання... пересічні які цього бачать все більше і більше... починають задумуватись та говорити як ті з Бердянська чи Маріуполя... :evil:

Я тут не казав нічого про рівень суспільної шкоди від перевищень повноважень ТЦК.,Лише оцінюю, чи тягне це на ККУ (якщо нема явного побиття чи вбивсива, звичайно).

Щодо суспільної шкоди…
Ви показуєте одну сторону: можливі думки людей «а чи треба нам така країна, чи треба її захищати»
Але є інша сторона: добровольці давно закінчились. Без примусу фронту вже б не було, а кацапи були в там, де схотіли б бути, хоч у Вінниці, хоч у Тернополі. Лише їх апетити б і стримували б. То де більша шкода? У вас є відповідь на це питання?
Розмови, що демократію і свободи можна втратити , і більше їх не повернути - я не вірю. Після РПВ все повернеться взад. Та і свобод по великому рахунку не так багато втрачено. Хіта відсутність виїзду, та може демонстрації (якщо вони кому треба). А що ще? Країна живе мирним життям по суті.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 18 бер, 2025 21:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 21:21

  unicdima написав:
  _hunter написав:Позовы без особых проблем находятся.
Вот один.
https://tsn.ua/ukrayina/na-volini-sud-v ... 22695.html
Тут пара:
https://news.telegraf.com.ua/ukraina/20 ... id-zakoniv

Но так-то позовы из окопа писать не сильно удобно. Да и не принимают их в окопе, увы.

А тепер почитай в реєстрі ухвали по цим позовам :D
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на незаконне затримання відмовити.
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 упорядку ст.206КПК України відмовити.

Такой подойдет? ;)
Тому слідчий суддя визнає безпідставним затримання військовозобов’язаного, приведення і утримання в Надвірнянському ТЦК.

https://antikor.com.ua/articles/660300- ... izovannogo
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