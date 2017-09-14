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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 бер, 2025 21:27
Hotab написав:
Але є інша сторона: добровольці давно закінчились. Без примусу фронту вже б не було, а кацапи були в там, де схотіли б бути, хоч у Вінниці, хоч у Тернополі. Лише їх апетити б і стримували б. То де більша шкода? У вас є відповідь на це питання?
Розмови, що демократію і свободи можна втратити , і більше їх не повернути - я не вірю. Після РПВ все повернеться взад. Та і свобод по великому рахунку не так багато втрачено. Хіта відсутність виїзду, та може демонстрації (якщо вони кому треба). А що ще? Країна живе мирним життям по суті.
Так примус описується законодавчо, якщо по закону не можна, то треба міняти законодавство, а не влаштовувати так щоб ті хто мобілізує беззаконням масово ходили під криміналом і, із-за на них піксель осоціювався з небезпекою у цивільних.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 21:34
_Mykola_
Так примус описується законодавчо, якщо по закону не можна, то треба міняти законодавство,
Примус описаний законодавчо. Кожен примусово має встати на облік (кого нема) та оновити дані (хто є). Нема механізму (працюючого) змусити виконати вимоги. А результат треба на вчора.
У вас є дієвий механізм, щоб змусити Віталія встати на облік і пройти ВЛК? Не тягнучи його за ноги в бусик, коли він попадеться в руки бусифікаторів. Ви можете зробити результат (результат - це укомплектований фронт) без матеріального стимулу (бо на нього нема грошей) , і без тягання за ноги в бусик?
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Додано: Вів 18 бер, 2025 21:38
Hotab написав:_Mykola_
Так примус описується законодавчо, якщо по закону не можна, то треба міняти законодавство,
Примус описаний законодавчо. Кожен примусово має встати на облік (кого нема) та оновити дані (хто є). Нема механізму (працюючого) змусити виконати вимоги.
А результат треба на вчора.
У вас є дієвий механізм, щоб змусити Віталія встати на облік і пройти ВЛК? Не тягнучи його за ноги в бусик, коли він попадеться в руки бусифікаторів. Ви можете зробити результат (результат - це укомплектований фронт) без матеріального стимулу (бо на нього нема грошей) , і без тягання за ноги в бусик?
Так о том и разговор: что уже почти как год назад помешало легализировать бусификацию?
-- тогда бы в сторону анонимов в балаклавах никто бы и слова плохого не сказал.
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Додано: Вів 18 бер, 2025 21:52
_hunter написав:
Так о том и разговор: что уже почти как год назад помешало легализировать бусификацию?
-- тогда бы в сторону анонимов в балаклавах никто бы и слова плохого не сказал.
Та не треба цих казок, той хто три роки петляв від мобілізації знайде тисячу причин і надалі це робити. Як бачим суди не бачать в затриманні порушників ніякого злочину.
Вихід тут лише в наданні більших повноважень ТЦК, дати можливість затримувати на дому, блокувати рахунки, позбавляти прав і т.д.
І обов'язково саджати ждунів які нападають на військових та поліцейських відбиваючи ухилянтів.
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