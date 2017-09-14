Hotab написав:

Але є інша сторона: добровольці давно закінчились. Без примусу фронту вже б не було, а кацапи були в там, де схотіли б бути, хоч у Вінниці, хоч у Тернополі. Лише їх апетити б і стримували б. То де більша шкода? У вас є відповідь на це питання?Розмови, що демократію і свободи можна втратити , і більше їх не повернути - я не вірю. Після РПВ все повернеться взад. Та і свобод по великому рахунку не так багато втрачено. Хіта відсутність виїзду, та може демонстрації (якщо вони кому треба). А що ще? Країна живе мирним життям по суті.