Hotab написав:Але є інша сторона: добровольці давно закінчились. Без примусу фронту вже б не було, а кацапи були в там, де схотіли б бути, хоч у Вінниці, хоч у Тернополі. Лише їх апетити б і стримували б. То де більша шкода? У вас є відповідь на це питання? Розмови, що демократію і свободи можна втратити , і більше їх не повернути - я не вірю. Після РПВ все повернеться взад. Та і свобод по великому рахунку не так багато втрачено. Хіта відсутність виїзду, та може демонстрації (якщо вони кому треба). А що ще? Країна живе мирним життям по суті.
Так примус описується законодавчо, якщо по закону не можна, то треба міняти законодавство, а не влаштовувати так щоб ті хто мобілізує беззаконням масово ходили під криміналом і, із-за на них піксель осоціювався з небезпекою у цивільних.
Так примус описується законодавчо, якщо по закону не можна, то треба міняти законодавство,
Примус описаний законодавчо. Кожен примусово має встати на облік (кого нема) та оновити дані (хто є). Нема механізму (працюючого) змусити виконати вимоги. А результат треба на вчора. У вас є дієвий механізм, щоб змусити Віталія встати на облік і пройти ВЛК? Не тягнучи його за ноги в бусик, коли він попадеться в руки бусифікаторів. Ви можете зробити результат (результат - це укомплектований фронт) без матеріального стимулу (бо на нього нема грошей) , і без тягання за ноги в бусик?
Так примус описується законодавчо, якщо по закону не можна, то треба міняти законодавство,
Примус описаний законодавчо. Кожен примусово має встати на облік (кого нема) та оновити дані (хто є). Нема механізму (працюючого) змусити виконати вимоги. А результат треба на вчора. У вас є дієвий механізм, щоб змусити Віталія встати на облік і пройти ВЛК? Не тягнучи його за ноги в бусик, коли він попадеться в руки бусифікаторів. Ви можете зробити результат (результат - це укомплектований фронт) без матеріального стимулу (бо на нього нема грошей) , і без тягання за ноги в бусик?
Так о том и разговор: что уже почти как год назад помешало легализировать бусификацию? -- тогда бы в сторону анонимов в балаклавах никто бы и слова плохого не сказал.
_hunter написав:Так о том и разговор: что уже почти как год назад помешало легализировать бусификацию? -- тогда бы в сторону анонимов в балаклавах никто бы и слова плохого не сказал.
Та не треба цих казок, той хто три роки петляв від мобілізації знайде тисячу причин і надалі це робити. Як бачим суди не бачать в затриманні порушників ніякого злочину. Вихід тут лише в наданні більших повноважень ТЦК, дати можливість затримувати на дому, блокувати рахунки, позбавляти прав і т.д. І обов'язково саджати ждунів які нападають на військових та поліцейських відбиваючи ухилянтів.
Hotab написав:Неправомерность это ведь не обязательно «явно кримінально …» . Его может отдавать не прямой начальник. Его могут отдавать во время законного отдыха подчиненного. Есть и другие варианты «неправомерности». Но коиминала никакого нет тут нигде, кроме наверное «убей, побей, укради, продай наркоту …» и другие команды, которые никак не звучат нигде в должностных инструкциях и никак не могут быть трактованы как выдержки из них.
А вот всякие «проверяй, задерживай» присутствуют во многих должностных инструкциях для военнослужащих. И военнослужащий не будучи юристом запросто может не понимать, что вот тут он может «проверять/задерживать», а вот тут уже это превышение инструкций. За свое непонимание он может ответить дисциплинарно, но никак тут не прикрутить «осознанное выполнение явно криминального ..»
Воно то так, але потім після постійного такого виконання... пересічні які цього бачать все більше і більше... починають задумуватись та говорити як ті з
А пересічні не задумуються чому тцк має затримувати ухилянтів босими руками? За великим рахунком це гра в гуманізм за рахунок виконавців, даж поліція має право використовувати різні підручні засоби. А тут ходи крути кабанів... а може й наркоманів чи хворих на снід... даж елементарним гепатитом можно заразитись.
Banderlog написав:А пересічні не задумуються чому тцк має затримувати ухилянтів босими руками? За великим рахунком це гра в гуманізм за рахунок виконавців, даж поліція має право використовувати різні підручні засоби.
не скажите, намедни в Львовской таки шиферину на голове побили у ухилянта. Таки спецзасиб, но видать доморощеный. Нужно открыть сбор на спецзасобы для спивробитникив ТЦК.
Hotab написав:Але є інша сторона: добровольці давно закінчились. Без примусу фронту вже б не було, а кацапи були в там, де схотіли б бути, хоч у Вінниці, хоч у Тернополі. Лише їх апетити б і стримували б. То де більша шкода? У вас є відповідь на це питання? Розмови, що демократію і свободи можна втратити , і більше їх не повернути - я не вірю. Після РПВ все повернеться взад. Та і свобод по великому рахунку не так багато втрачено. Хіта відсутність виїзду, та може демонстрації (якщо вони кому треба). А що ще? Країна живе мирним життям по суті.
Так примус описується законодавчо, якщо по закону не можна, то треба міняти законодавство, а не влаштовувати так щоб ті хто мобілізує беззаконням масово ходили під криміналом і, із-за на них піксель осоціювався з небезпекою у цивільних.
тут цілком згоден, але навіть ті закони, що є не виконуються. Влада дуже поблажливо ставиться до ухилянтів і сзч.
Banderlog написав:А пересічні не задумуються чому тцк має затримувати ухилянтів босими руками? За великим рахунком це гра в гуманізм за рахунок виконавців, даж поліція має право використовувати різні підручні засоби.
не скажите, намедни в Львовской таки шиферину на голове побили у ухилянта. Таки спецзасиб, но видать доморощеный. Нужно открыть сбор на спецзасобы для спивробитникив ТЦК.
не бачив,но охоче вірю. Тільки мене воно якось взагалі не впєчатляє) Тут представте собі, щодня гинуть люди, і не всі від рук ворога. Без струсу мозку або зняття скальпу шифериною нікого не впєчатлиш)))