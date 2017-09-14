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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13278132791328013281>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 83
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
16%
13
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 22:31

  Banderlog написав:не бачив,но охоче вірю.
Тільки мене воно якось взагалі не впєчатляє)
Тут представте собі, щодня гинуть люди, і не всі від рук ворога. Без струсу мозку або зняття скальпу шифериною нікого не впєчатлиш)))


Вас должно было впечатлить необычное орудие. Меня сие весьма повеселило, тем более это не страшно- шифер хрупкий. Это был скорее всего кусок, так как нанести удар целой шифериной можно разве что по лежащему без чувств ухилянту.
Как вы там поживаете? До Пасхи месяц и два дня..
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 22:32

  unicdima написав:
  _hunter написав:Так о том и разговор: что уже почти как год назад помешало легализировать бусификацию? :roll: -- тогда бы в сторону анонимов в балаклавах никто бы и слова плохого не сказал.

Та не треба цих казок, той хто три роки петляв від мобілізації знайде тисячу причин і надалі це робити. Як бачим суди не бачать в затриманні порушників ніякого злочину.
Вихід тут лише в наданні більших повноважень ТЦК, дати можливість затримувати на дому, блокувати рахунки, позбавляти прав і т.д.
І обов'язково саджати ждунів які нападають на військових та поліцейських відбиваючи ухилянтів.

Ну да -- суд просто признал задержание незаконным.
Тому слідчий суддя визнає безпідставним затримання військовозобов’язаного, приведення і утримання в Надвірнянському ТЦК.


Так все давно есть. -- не используют почему-то :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 22:36

  unicdima написав:
  Господар Вельзевула написав:не скажите, намедни в Львовской таки шиферину на голове побили у ухилянта. Таки спецзасиб, но видать доморощеный.
Нужно открыть сбор на спецзасобы для спивробитникив ТЦК.

да да, від нічого робити тцкашники перші почали конфлікт.

Ну совсем перевирать не нужно:
-- анонимов вежливо попросили показать документы.
Анонимы пошли в отказ.
-- анонимов вежливо отправили по известному адресу.
Анонимы почему-то обиделись.
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 22:51

  tumos написав:
  Banderlog написав: Влада дуже поблажливо ставиться до ухилянтів і сзч.

Не только до них. ) Мнение адвоката.
Посилення кримінальної відповідальності для працівників ТЦК: чому законопроект № 12442 може не спрацювати?
https://protocol.ua/ua/posilennya_krimi ... atsyuvati/?

ця адвокатша нагадує мені кацапів, які вважають, що їм все можна робити, а українці у відповідь нічого і мають кожну букву законів дотримуватися. В тексті іде пряма пропаганда спрямована на дискредитацію ЗСУ. Під час війни такі адвокати мають в тюрмі сидіти.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 22:52

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:не бачив,но охоче вірю.
Тільки мене воно якось взагалі не впєчатляє)
Тут представте собі, щодня гинуть люди, і не всі від рук ворога. Без струсу мозку або зняття скальпу шифериною нікого не впєчатлиш)))


Вас должно было впечатлить необычное орудие. Меня сие весьма повеселило, тем более это не страшно- шифер хрупкий. Это был скорее всего кусок, так как нанести удар целой шифериной можно разве
Как вы там поживаете? До Пасхи месяц и два дня..
не впєчатляє)
помните ? Хто служив в армії той в цирку не сміється. А це не служба в армії.
Тут щодня якась хрєнь, що на голову не налазить.
Кіно про 10 негретят, тіки їх не 10, а було 5 тисяч...

замахався до краю. Часу ще менше як було. Поки отпуск підписаний лиш в того хто іде передімною, як він вернеться мені підпишуть.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 22:56

  _hunter написав:Ну совсем перевирать не нужно:
-- анонимов вежливо попросили показать документы.
Анонимы пошли в отказ.
-- анонимов вежливо отправили по известному адресу.
Анонимы почему-то обиделись.

давай відео.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 22:56

  unicdima написав:
  _hunter написав:Так о том и разговор: что уже почти как год назад помешало легализировать бусификацию? :roll: -- тогда бы в сторону анонимов в балаклавах никто бы и слова плохого не сказал.

Та не треба цих казок, той хто три роки петляв від мобілізації знайде тисячу причин і надалі це робити. Як бачим суди не бачать в затриманні порушників ніякого злочину.
Вихід тут лише в наданні більших повноважень ТЦК, дати можливість затримувати на дому, блокувати рахунки, позбавляти прав і т.д.
І обов'язково саджати ждунів які нападають на військових та поліцейських відбиваючи ухилянтів.

Саме так. Воювати не хочеться, це зрозуміло.
При будь якому розклАді. Але починаються якісь недолугі розповіді «ти перед тим як вставити мені в зад гарячий кукан, розкажи мені віршик, і скажи як мене кохаєш, от тоді я з радістю, а так . ти недостаньо ласкаво мені його вводиш»..
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 22:59

  unicdima написав:
  tumos написав:
  Banderlog написав: Влада дуже поблажливо ставиться до ухилянтів і сзч.

Не только до них. ) Мнение адвоката.
Посилення кримінальної відповідальності для працівників ТЦК: чому законопроект № 12442 може не спрацювати?
https://protocol.ua/ua/posilennya_krimi ... atsyuvati/?

ця адвокатша нагадує мені кацапів, які вважають, що їм все можна робити, а українці у відповідь нічого і мають кожну букву законів дотримуватися .

мысли (почти) каждого анонима в балаклаве... Только українці заменить на пэрэсични.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 23:01

  unicdima написав:давай відео.


Кстати,а как сюда видос закидывать? У меня такой смачний есть, пиксель с ноги пробивает лежащего ухилянта в голову,еще на репит поставили, такое классное видео, второй день всем показываю, людям нравится.
Народ,как его сюда закинуть, что бы все воочию увидели победу украинского воина над ухилянтом?
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 23:02

  unicdima написав:
  _hunter написав:Ну совсем перевирать не нужно:
-- анонимов вежливо попросили показать документы.
Анонимы пошли в отказ.
-- анонимов вежливо отправили по известному адресу.
Анонимы почему-то обиделись.

давай відео.

Вопрос не по адресу: бодикамеры -- в тцк. Если они вообще есть -- что тоже, кстати, нарушение...
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